Microlife NC 150 to termometr bezdotykowy, wyposażony w pamięć pomiarów. Jak spisuje się w działaniu?

Microlife NC 150 to łatwy w obsłudze termometr bezdotykowy. Pozwala na pomiar temperatury zarówno ciała, jak i obiektu lub otoczenia. Jego końcówka emituje niebieskie światło, które precyzyjnie wskazuje na miejsce pomiaru, wykonywanego przy użyciu promieni podczerwonych. Wynik pokazywany jest na dużym, podświetlanym wyświetlaczu LCD. Gdy temperatura przekroczy 37,5°C, jego zielona barwa zmienia się na czerwoną. Gdy termometr wykryje gorączkę - rozlega się alarmowy sygnał dźwiękowy. Czas pomiaru to niecałe trzy sekundy. Dotyczy to zarówno ciała, jak i obiektów. Producent proponuje stosowanie go do sprawdzania temperatury cieczy (mleko, woda w kąpieli, itp.). Urządzenie wyświetla datę i godzinę. Skalę pomiaru można w każdej chwili zmienić ze stopni Celsjusza na Fahrenheita.

NC 150 ma zapewniać precyzyjny pomiar bez wpływu zewnętrznej temperatury. Praktycznym rozwiązaniem jest wbudowana pamięć. Umożliwia zarejestrowanie do 30 wyników pomiarów - każdy wraz z datą i godziną - dzięki czemu można śledzić historię zmian temperatury. Zakres pomiarów dla ciała wynosi 34,0-42,2 °C (93,2-108,0 °F), a dla obiektów: 0-100,0 °C (32-212,0 °F). Termometr NC 150 zasilają dwie baterie AAA, a dzięki automatycznym wyłączaniu się po minucie bezczynności, ich żywotność jest wydłużana.

Podsumowując: Microlife NC 150 jest solidnym termometrem bezdotykowym. Bez fajerwerków i dziesiątków funkcji dodatkowych - po prostu mierzy temperaturę.