Microsoft LifeCam HD-3000 to kamera do wygodnego prowadzenia wideokonferencji. Jakie są jej zalety?

Microsoft LifeCam HD-3000 to kamerka internetowa, oferująca za bardzo przystępną cenę "kinową" jakość obrazu, czyli HD (1280 x 720 pikseli) w proporcjach 16:9. Warta uwagi jest używana przez urządzenie technologia TrueColor - ma ona za zadanie automatycznie zapewniać jasny i barwny obraz przy każdym oświetleniu. Jednak uwaga - na słabszym sprzęcie może okazać się to niemożliwe, ponieważ urządzenie korzysta w tym celu z zasobów procesora i karty graficznej. Jednak obecne "średniaki" powinny spokojnie spełniać wymagania. LifeCam HD-3000 wyposażono we wbudowany mikrofon wielokierunkowy, który ma funkcję redukcji szumów. Ma to pomóc w osiągnięciu czystego dźwięku.

Kamera Microsoftu do normalnego funkcjonowania nie wymaga sterowników - jednak są one niezbędne do korzystania z TrueColor. Pobiera się je ze strony producenta i zajmuje to dosłownie moment. Jednak samo oprogramowanie powinno być dopracowane - czasem system nie wykrywa kamerki, choć zainstalowane w nim aplikacje robią to bez problemu. Jest to jednak niewielki mankament w porównaniu z zaletami. A kolejną jest giętka podstawka, umożliwiająca montaż LifeCam HD-3000 w różnych położeniach.

Podsumowując: LifeCam HD-3000 to godny polecania model dla każdego, kto chce prowadzić w wygodny sposób wideokonferencję.