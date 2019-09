Tablet i komputer w jednym? Z Surface Go to możliwe.

Microsoft Surface Go to urządzenie idealne dla wszystkich studentów oczekujących jak największej mobilności. To bardziej przenośna i lżejsza wersja droższego Surface Go, która dzięki swoim rozmiarom zmieści się nawet do małych torebek.

Polecamy zakup jedynie droższej wersji wyposażonej w 8 GB pamięci operacyjnej RAM i 128 GB nośnik SSD. Słabsza konfiguracja ma zaledwie 4 GB RAM'u, ale większym problemem jest wolna pamięć eMMC.

Surface Go posiada niebyt wydajny procesor Intel Pentium Gold 4415Y, który słabo sprawdzi się w grach, ale bez problemu poradzi sobie z pracą biurową. Ekran ma przekątną zaledwie 10 cali i rozdzielczość 1800 x 1200 pikseli. Tak mały panel odbija się na produktywności, ale pozytywnie wpływa na mobilność. Urządzenie waży zaledwie 522 gramy.

Microsoft wyposażył Surface Go w kamerę kompatybilną z Windows Hello. Urządzenie posiada zaledwie jedno złącze USB Typu C oraz port Surface Connect. Pamięć można rozszerzyć za pomocą kart pamięci w formacie microSD.

Kupując Surface Go należy wyposażyć się również w dedykowaną klawiaturę z gładzikiem - Type Cover. Bez tego elementu Surface Go jest jedynie tabletem z systemem Windows. Po podłączeniu do Type Cover przekształca się w pełnoprawnego laptopa.