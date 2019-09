Wydajność ultrabooka zamknięta w obudowie tabletu. Oto Microsoft Surface Pro 6.

Microsoft Surface Pro 6 to najnowszy model flagowego tabletu z Redmond. Względem poprzednika wyposażono go w nowsze procesory Intel ósmej generacji, które zaoferowały potężny skok wydajności. Niestety urządzenie nadal nie oferuje portu USB Typu C, ani Thunderbolt 3. Użytkownicy muszą radzić sobie z klasycznym USB oraz złączem mini Display Port i portem Surface Connect.

W podstawowej konfiguracji Surface Pro 6 oferuje procesor Intel Core i5 8250U, 8 GB RAM oraz skromny zaledwie 128 GB nośnik SSD. Aby w pełni wykorzystać potencjał urządzenia należy dokupić klawiaturę z gładzikiem Type Cover, która pozwoli w pełni wykorzystać zalety Surface.

Do zalet urządzenia zaliczyć można świetny ekran PixelSense o przekątnej 12,3 cala oraz rozdzielczości 2736 x 1824 pikseli.

Istotną dla studentów informacją może być fakt, że urządzenie nie posiada wentylatora i przez cały czas pracuje w trybie pasywnym.

Klienci do wyboru mają dwie wersje kolorystyczne: klasyczną srebrną oraz nową czarną, która pojawiła się wraz z Surface Pro 6. Model w tym kolorze występuje jedynie w droższych konfiguracjach.

