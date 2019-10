Microsoft Surface Pro 7 z procesorami Ice Lake - pierwsze wrażenia

Surface Pro 7 doczekał się aktualizacji, na którą czekaliśmy od lat.

Microsoft Surface Pro to bardzo charakterystyczne urządzenie. Jego premiera w 2012 roku wywołała niemałe zamieszenie. Microsoft poszedł za ciosem i razem z bardzo awangardowym Windows'em 8 z kafelkowym menu Start zaprezentował wysokiej klasy laptopa zamkniętego w obudowie tabletu. Od tego momentu minęło już prawie 8 lat, a urządzenie aż do teraz nie posiadało portu USB Typu C.

Większość ulepszeń w Microsoft Surface Pro 7 sprowadza się do implementacji portu USB Typu C i zastosowania procesora Intel Ice Lake należącego do dziesiątej generacji.

Tablet w dużej mierze wygląda, jak zeszłoroczny model Surface Pro 6. Oznacza to, że design urządzenia nie zmienił się od 2015 roku, kiedy to na rynku ukazał się Windows 10 oraz Surface Pro 4. Mimo upływu lat Surface Pro nadal wygląda świetnie i jest niezwykle nowoczesnym urządzeniem.

W chwili obecnej nie znamy jeszcze oficjalnych Polskich cen Surface Pro 7, ale w Stanach Zjednoczonych urządzenie kosztuje tyle samo, co poprzednik - od 749 dolarów za podstawową konfigurację. Komputer dostępny jest w kolorze czarnym lub platynowym. Podstawowa konfiguracja powinna być tańsza od Surface Pro X, którego cena startuje z pułapu 4999 zł. Należy pamiętać, że w skład zestawu nie wchodzi klawiatura Type Cover, którą trzeba nabyć oddzielnie. Dostępna jest ona w kilku różnych wersjach kolorystycznych. Maksymalna konfiguracja kosztuje 2299 dolarów. Microsoft oferuje również wersje korporacyjną z systemem Windows 10 Pro.

Microsoft Surface Pro 7 - Specyfikacja techniczna

Wyświetlacz: 12,3 calowy panel dotykowy PixelSense o rozdzielczości 2736 x 1824 pikseli, 267 ppi

Procesor: Intel Core i3-1005G1, Core i5-1035G4 lub Core i7-1065G7

Karta graficzna: Intel UHD Graphics (Core i3), Iris Plus (Core i5, Core i7)

Pamięć operacyjna: 4 GB, 8 GB, 16 GB; 3733 MHz LPDDR4x

Pamięć masowa: 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB nośnik SSD

Porty: Surface Connect, USB Typu A, USB Typu C, miniDisplayPort, microSD

Aparaty: 5 MP kamera przednia z Windows Hello z nagrywaniem w Full HD, 8 MP kamera tylna z nagrywaniem wideo w Full HD

Bateria: Do 10,5 godziny pracy na jednym ładowaniu, szybkie ładowanie do 80 procent w godzinę

Sieci bezprzewodowe: Wi-Fi 5 (802.11ax), Bluetooth 5.0

System operacyjne: Windows 10 Home (wersja konsumencka), Windows 10 Pro (wersja biznesowa/korporacyjna)

Wymiary: 29,2 cm x 20 cm x 7,3 mm

Waga: od 765 gram do 778 gram w zależności od zastosowanego procesora

Wersje kolorystyczne: czarny, platynowy

Cena: od 749 dolarów w Stanach Zjednoczonych

Wszyscy użytkownicy starszych urządzeń z serii Surface Pro będą czuć się jak u siebie w domu. Z tyłu nadal znajduje się odchylana nóżka z maksymalnym kątem odchylenia wynoszącym aż 165 stopni. Nadal można skorzystać z akcesoryjnej klawiatury Type Cover oraz pióra Surface Pen.

Port USB Typu C to zmiana, na którą wszyscy użytkownicy czekali od lat. Do tej pory Surface Pro wyposażony był w przestarzałe porty wejścia i wyjścia. Brakowało USB Typu C oraz Thunderbolt 3.

Od teraz Surface Laptop 3 zamiast miniDisplayPort posiada złącze USB Typu C. W Surface Pro 7 znalazło się miejsce zarówno dla miniDisplayPort, jak i USB Typu C. To nieco dziwny wybór zważywszy na fakt, że obudowa Surface Pro 7 jest znacznie mniejsza od obudowy Surface Laptop 3.

Microsoft wprowadził rownież podwójne stereofoniczne mikrofony. Dzięki nim cyfrowi asystenci dostępni na ekranie blokady w systemie Windows 10 19H2 będą działać jeszcze lepiej. Niestety nie mieliśmy możliwości przetestowania tej funkcji.

Największe zmiany znajdują się w środku niemalże niezmienionej obudowy. Największą z nich jest zastąpienie procesorów Intel Kaby Lake R nowymi układami z rodziny Ice Lake należącej do dziesiątej generacji. Same procesory Ice Lake nie oferują znacznie większej wydajności, ale układy graficzną są o około 40 procent szybsze od odpowiedników z poprzednich generacji. Przypominamy, że Intel stosował te same układy graficzne Intel UHD 620 od momentu premiery procesorów siódmej generacji.

Należy pamiętać, że karta graficzna Iris Plus nie jest dostępna w podstawowym wariancie Surface Pro 7 wyposażonym w układ Intel Core i3. Na tą konfiguracje z pewnością nie zdecydują się profesjonaliści. Bazowy model jest duchowym spadkobiercą poprzednich Surface Pro 2017 wyposażonych w układy Intel Core m. To znacznie mniej wydajne urządzenia.

Wersje z procesorami Intel Core i3 oraz Core i5 są chłodzone pasywnie. Jedynie topowa konfiguracja z układem Intel Core i7 posiada wentylator. Podczas krótkich testów nie udał się nam zmusić Surface Pro 7 z Intel Core i7 do uruchomienia systemu chłodzenia. Optymalnym wyborem zdaje się pośredni model z procesorem Intel Core i5. To wydajny układ, który na dodatek pracował będzie zupełnie bezszelestnie. Może to jednak oznaczać problemy z dławieniem się przy dłuższym obciążeniem. W chwili obecnej nie wiemy jeszcze, jak wydajny jest system chłodzenia zaimplementowany w nowych komputerach Surface Pro 7.

Podsumowując Surface Pro 7 z pewnością nie jest urządzeniem rewolucyjnym. To model, który powstał, aby zaspokoić potrzeby klientów. Microsoft zagrał bardzo ostrożnie. Do udanego Surface Pro 6 dodano nowoczesne USB Typu C, a przy okazji wymieniono podzespoły na nowsze.