Miele Scout RX3 Home Vision HD - test i recenzja robota sprzątającego

Mały pomocnik, w którym się zakochasz. Sprawdzamy, jak działa popularny model robota sprzątającego Miele Scout RX3 Home Vision HD.

Roboty odkurzające to prawdziwe koło ratunkowe dla tych, którzy w domu chcą odpoczywać zamiast zajmować się sprzątaniem. Tym razem do redakcji trafił robot sprzątający Miele Scout RX3 Home Vision HD. Jak się sprawdza w użyciu?

Miele Scout RX3 Home Vision HD - zawartość zestawu

W zestawie wraz z robotem sprzątającym Miele Scout RX3 Home Vision HD dostaniemy:

Filtr AirClean Plus

Stację ładowania

Zasilacz

Taśmę magnetyczną

4 szczotki boczne

Instrukcję obsługi

Pilota

Dodatkowe akcesoria i części zamienne można dokupić na stronie Miele.

Miele Scout RX3 Home Vision HD - specyfikacja techniczna

System czyszczenia Quattro Cleaning Power Nawigacja 3D Smart Navigation Advanced Corner Cleaning Tak Wydajność w m² powierzchni 120 Czas działania w min 120 Czas ładowania akumulatora w min 237 Najazdowa wysokość dywanu w mm 17 Tryby sprzątające 4 (tryb Auto, tryb Spot, tryb Turbo, tryb Silent) Home Mapping Tak Pojemność pojemnika na kurz w l 0,4 Filtr wylotowy Filtr AirClean Plus Pojemność akumulatora w mAh 5200 Typ akumulatora Litowo-jonowy Wysokość konstrukcji w mm 85 Średnica w mm 354 Waga w kg 3,2 Obsługa zdalna Tak Ograniczenie obszaru Taśma magnetyczna Szczotki czyszczące boczne 4 Automatyczne opróżnianie pojemnika Nie Automatyczny powrót do bazy i ładowanie Tak Czujniki Antykolizyjne, Krawędzi, Przeszkód Programator pracy Tak Wi-Fi Tak Funkcja mopowania Nie Poziom hałasu [dB] 71

Miele Scout RX3 Home Vision HD - wygląd i obudowa

Przede wszystkim warto zauważyć, że urządzenie wygląda bardzo stylowo i ciekawie - dzięki kamerom z przodu i szczoteczkom ma się wrażenie, że robot jest "żywy". Bardzo zaimponował mi też wybór kolorów urządzenia, co automatycznie wyróżnia robota Miele Scout RX3 Home Vision HD pośród dużej ilości zwykłych czarnych robotów sprzątających. Co więcej, obecność koloru Rose Gold nie przeszkadza całej konstrukcji wyglądać minimalistycznie!

Zbiornik na kurz oraz filtr AirClean Plus zostały ukryte w konstrukcji i co ważne, można się do nich łatwo dostać.

Do obsługi nie służą przyciski - zamiast tego po włączeniu robota zapala się panel dotykowy. Była to dobra decyzja, ponieważ pod przyciski często dostaje się kurz albo inne zabrudzenia, a panel sterowania umieszczony w modelu Scout RX3 Home Vision HD jest odporny na takie ryzyko.

Jeśli spojrzymy na robota od spodu, zobaczymy, że tutaj producent również postarał się zachować minimalistyczny styl. Nie zgubimy się wśród masy przycisków, drzwiczek itp. Kółka, dzięki którym robot wyjątkowo płynnie i sprawnie się porusza, łatwo chowają się do środka konstrukcji.

Zarówno obudowa robota jak i stacja dokująca nie są ani za duże ani za ciężkie. Widać, że tworzywo, z którego zostały wykonane, jest najwyższej jakości. Konstrukcja nie uszkodzi się podczas eksploatacji i będzie chronić robota przez długi czas. Nie ma problemu również z otwieraniem drzwiczek na górze, a boczne szczoteczki czyszczące łatwo można wymieniać, kiedy zajdzie taka potrzeba.

Miele Scout RX3 Home Vision HD - sposób działania, funkcje, czujniki

Jak podaje producent, robot sprzątający Miele Scout RX3 Home Vision HD jest bardzo wydajny. Zastosowany został tu 4-stopniowy system czyszczenia Quattro Cleaning, a jeśli chodzi o tryby sprzątania to robot ma ich aż 4.

W zestawie dostaniemy dwa rodzaje szczoteczek: 6-ramienne oraz 20-ramienne. Producent zwraca uwagę, że dobór odpowiednich szczoteczek przełoży się na efektywność czyszczenia podłóg.

Jak działa 4-stopniowy sytem czyszczenia Quattro Cleaning?

Obrotowe szczotki boczne zagarniają większe zabrudzenia pod urządzenie. Wałek szczotki głównej zbiera je dokładnie i transportuje do przedniego otworu ssania. Otwór zasysający wraz z systemem listewek jest przeznaczony do dokładnego zbierania drobnych zabrudzeń. Za pomocą bezszczotkowego silnika o mocy 30W, brud trafia do pojemnika.

Jak działają szczoteczki boczne?

Za pomocą 20-ramiennych szczotek bocznych, które wystają z urządzenia, Scout RX3 sięga nawet do trudno dostępnych zakamarków. Ramiona te dokładnie czyszczą krawędzie podłogi i usuwają kłęby kurzu z każdego kąta. Gdy tylko Scout RX3 Home Vision HD natrafi na przeszkodę, szczotki boczne chowają się w konstrukcję odkurzacza . Dzięki temu robot może kontynuować pracę bez zatrzymywania się. Takie szczoteczki rzeczywiście się sprawdzają! Zwłaszcza jeśli musisz odkurzyć w trudno dostępnych miejscach lub pod szafkami.

Jakie są dodatkowe funkcje i czujniki?

Bardzo przydatną funkcją jest to, że po zakończeniu sprzątania robot wróci sam do bazy ładującej, w którym zaczynał sprzątać albo od razu do bazy ładowania. Ponadto urządzenie posiada czujniki antykolizyjne, krawędzi i przeszkód, które powstrzymają robota od obijania o ściany lub chodzące po mieszkaniu zwierzęta. Przy wykrywaniu przeszkód robot automatycznie hamuje, obraca się i obiera inny kierunek jazdy.

Co ważne, robot nie będzie się bał sprzątania w ciemnych pomieszczeniach. To znaczy, że możesz zaplanować sprzątanie nawet wieczorem, kiedy nie ma cię na miejscu.

Dołączona do zestawu taśma magnetyczna służy do oddzielenia pomieszczeń. Dojeżdżając do nich robot będzie wiedział, że w tym miejscu kończy się obszar sprzątania.

Pracą robota można zarządzać zdalnie za pomocą pilota by na przykład wybrać tylko jedno pomieszczenie do sprzątania albo wyłączyć z listy któreś z nich - funkcje te są dostępne także w aplikacji mobilnej.

Miele Scout RX3 - aplikacja mobilna Miele Scout

Obsługa aplikacji mobilnej Miele Scout jest niesamowicie prosta i intuicyjna. Wystarczy kilka kliknięć a robot będzie podłączony do sieci Wi-Fi i gotowy do zdalnego sterowania z poziomu smartfona.

Wszystkie możliwe opcje są widoczne w głównym panelu aplikacji, a dodatkowo przy pierwszym uruchamianiu możemy się zapoznać z instrukcją obsługi. Wiele inteligentnych urządzeń domowych Miele można wygodnie i bezpiecznie łączyć w sieć. Odbywa się to za pośrednictwem domowego routera WLAN i chmury Miele Cloud.

W aplikacji można zaprogramować sprzątanie pojedynczego pomieszczenia. Chcesz posprzątać tylko określony obszar w domu, np. kuchnię? Wystarczy zaznaczyć ten obszar w aplikacji. Dodatkowo można zablokować wybrane strefy, np. dywany. Scout RX3 Home Vision HD będzie je omijał podczas odkurzania.

Na swoim urządzeniu możesz również zobaczyć wirtualną mapę mieszkania, którą Scout RX3 Home Vision HD tworzy automatycznie. W ten sposób robot odnajduje on najbardziej optymalną drogę pozwalającą mu na wydajne i dokładne sprzątanie. Za pomocą aplikacji, na podstawie mapy widać od razu, w którym miejscu odkurzacz się znajduje oraz gdzie już posprzątał.

Opisywany model robota sprzątającego Miele wyposażony jest także w 2 kamery monitorujące proces odkurzania oraz wnętrze domu. Dzięki nim można zdalnie zobaczyć co aktualnie dzieje się w mieszkaniu a sam robot wykorzystuje je do omijania przeszkód podczas odkurzania. Co ważne, dane z kamery nie są nigdzie wysyłane ani przechowywane, dlatego ta funkcja jest w pełni bezpieczna dla użytkowników.

Miele Scout RX3 Home Vision HD - czy warto wybrać ten model?

Robot sprzątający Miele Scout RX3 jest zdecydowanie wart swojej ceny. Jest to idealny wybór dla tych, którzy chcą mieć zawsze posprzątane podłogi przy minimalnym wysiłku. Ale nie tylko!

Warto tu zwrócić uwagę na to, że Scout RX3 jest niesamowicie dokładny - przy opróżnianiu zbiornika na pewno zaskoczy cię ilość drobnych cząsteczek kurzu, których często nie zauważamy. Do tego Filtr AirClean Plus sprawi, że już nie będziesz chciał wrócić do sprzątania tradycyjnym odkurzaczem. Zresztą, tradycyjny odkurzacz też nie posprząta kiedy jesteś w pracy lub na wyjeździe, a więc wybór wydaje się być oczywisty.

W pełni naładowany akumulator wystarczył mi na posprzątanie całego mieszkania. Dla wygody producent umieścił wskaźnik naładowania na głównym panelu sterowania - w zależności od stopnia naładowania zmienia on również kolory.

Mogę szczerze powiedzieć, że robot sprzątający Miele RX3 Home Vision HD to miłość od pierwszego włączenia.

Miele Scout RX3 Home Vision HD - cena i dostępność

Cena bazowego robota Scout RX3 w popularnych sklepach internetowych sięga nawet 3 089 zł, jednak na oficjalnej stronie producenta model Scout RX3 jest dostępny w cenie 2 799 zł, a Scout RX3 Home Vision HD w cenie 3 299 zł - przejdź do strony. Urządzenie można także kupić w wybranych sklepach stacjonarnych.