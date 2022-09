Mikrofon do zadań specjalnych? Recenzja MSI Immerse GV60

Myślisz o tym, żeby streamować, nagrywać podcasty lub filmy na YouTube i szukasz dla siebie odpowiedniego mikrofonu? Do naszej redakcji trafił model Immerse GV60 od MSI. Sprawdzamy czym się charakteryzuje oraz jak sprawdza się w praktycznym użytkowaniu.

Specyfikacja

System mocowania Statyw biurkowy Rodzaj łączności Przewodowa Złącze USB-C, mini jack 3,5 mm Charakterystyka kierunkowości dwukierunkowa, kardioidalna, wilokierunkowa, stereo Próbkowanie 96 kHz / 24 bit Pasmo przenoszenia 20 ~ 20000 Hz Impedancja 2200 Om Czułość -36 dB Zasilanie USB typu C Wymiary 270 x 110 x 110 mm Waga 1,1 kg

Wygląd i budowa

Jeśli jesteś fanem sprzętu przeznaczonego m.in. dla graczy, który swoim wyglądem nie krzyczy do wszystkich "jestem mikrofonem gamingowym!" to model MSI Immerse GV60 powinien przypaść ci do gustu. Urządzenie zapakowane jest w karton o stonowanej szacie graficznej. W środku znajdziemy kolejny, nieco grubszy i solidniejszy karton, który chroni mikrofon przed uszkodzeniem np. w trakcie transportu. Poza naszym głównym bohaterem w zestawie znajdziemy długi kabel USB-C do USB-A, pop-filtr, solidną podstawę oraz zaślepki. Te ostatnie możemy wykorzystać w momencie, kiedy zdecydujemy się zdjąć mikrofon z dołączonej podstawy i zamontować go np. na ramieniu lub statywie.

Mikrofon wykonany jest z bardzo solidnych materiałów. Całość obudowy została stworzona z matowego aluminium. Znajdziemy tutaj oczywiście plastikowe elementy, jednak są to tylko pokrętła oraz wykończenie śrub trzymających mikrofon ma podstawie. W związku z tym, że docelowo cały zestaw powinien stać na biurku, spód podstawy został wykończony gumą, co zapobiega przesuwaniu się jej na blacie.

Sam mikrofon nie wyróżnia się niczym szczególnym na tle innych urządzeń tego typu. Ma podłużny, walcowaty kształt. Na przedniej części znajdziemy diodę informującą o uruchomieniu, trzy pokrętła oraz przycisk służący do wyciszenia. Pierwsze pokrętło odpowiada za tryb w jakim chcemy nagrywać, drugie steruje głośnością słuchawek, które możemy podłączyć, natomiast ostatnim regulujemy głośność nagrywania samego mikrofonu. Na spodzie znajdziemy gniazdo mini jack 3,5 mm, które pozwala na podłączenie słuchawek oraz wejście USB-C. Jest tutaj także gwint, dzięki któremu możemy zamontować sprzęt np. na statywie.

MSI GV60 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Tryby nagrywania

Mikrofon MSI Immerse GV60 może nagrywać dźwięk w jednej z 4 charakterystyk kierunkowości:

Dwukierunkowa - pozwala rejestrować dźwięk dochodzący zarówno z przodu jak i tyłu urządzenia. Idealne do nagrywania rozmowy dwóch osób siedzących na przeciw siebie.

- pozwala rejestrować dźwięk dochodzący zarówno z przodu jak i tyłu urządzenia. Idealne do nagrywania rozmowy dwóch osób siedzących na przeciw siebie. Kardioidalna - najlepszy tryb dla streamerów czy podcasterów. Mikrofon nagrywa tylko dźwięk dochodzący z przodu, tłumiąc inne odgłosy otoczenia.

- najlepszy tryb dla streamerów czy podcasterów. Mikrofon nagrywa tylko dźwięk dochodzący z przodu, tłumiąc inne odgłosy otoczenia. Stereo - świetnie sprawdzi się, kiedy chcemy nagrywać np. ogólną rozmowę w pomieszczeniu lub wokale do utworów muzycznych.

- świetnie sprawdzi się, kiedy chcemy nagrywać np. ogólną rozmowę w pomieszczeniu lub wokale do utworów muzycznych. Wielokierunkowy - w tym trybie mikrofon zbiera wszystkie dźwięki otoczenia.

Do przełączania się pomiędzy poszczególnymi trybami służy pokrętło umieszone na przodzie urządzenia.

Od razu można powiedzieć, że jakość dźwięku nagrywanego za pomocą MSI Immerse GV60 jest bardzo dobra. Jednak nic nie zastąpi usłyszenia rzeczywistego nagrania. Zestawimy ze sobą trzy różne materiały wideo, w których w jednym dźwięk w całości został zarejestrowany przy pomocy omawianego mikrofonu, drugi przy wykorzystaniu mikrofonu SPC Gear SM950, natomiast trzeci na zestawie SHURE SM7B podłączonym do interfejsu audio Focusrite Scarlett 2i2 3gen.

MSI GV60 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Testy

Audio w filmie zrealizowane mikrofonem MSI Immerse GV60

Audio w filmie zrealizowane mikrofonem SPC Gear SM950

Audio w filmie zrealizowane mikrofonem SHURE SM7B

Podsumowanie

MSI GV60 (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Cena mikrofonu MSI Immerse GV60 sprawia, że możemy go postawić na półce pomiędzy mikrofonami budżetowymi a sprzętem dla osób, które wymagają od urządzenia nieco więcej. Możemy jednak śmiało powiedzieć, że do domowych zastosowań omawiany sprzęt nadaje się idealnie. Co ważne, kiedy nagrywamy sami, jednak wiemy, że od czasu do czasu może zdarzyć się rozmowa w większym gronie, którą musimy zarejestrować, nie ma potrzeby, aby inwestować w dodatkowy sprzęt. Ilość oraz różnorodność trybów w pełni pozwala nam na nagrywanie w dowolnych warunkach. Warto także zwrócić uwagę na budowę oraz solidną jakość wykonania. Kiedy tylko weźmiemy do ręki ten mikrofon, od razu możemy poczuć, że mamy do czynienia ze sprzętem wysokiej klasy. Dla osób, które szukają mikrofonu do streamingu, podcastów czy nagrywania ścieżki audio do filmów na YouTube, MSI Immerse GV60 będzie doskonałym wyborem.