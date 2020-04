Minecraft RTX - Potrzebujesz RTX 2080 Super, czy RTX 2060 wystarczy?

Sprawdziliśmy, jak RTX 2080 Super i RTX 2060 radzą sobie w sześciu mapach do Minecraft'a obsługujących Ray Tracing.

Technologia śledzenia promieni coraz częściej pojawia się w różnych produkcjach. Ostatnio do tego grona dołączył Minecraft z udostępnioną wersją beta, obsługującą to rozwiązanie. Gracze dostali sześć map, na których mogą sprawdzić jak wygląda Ray Tracing, jakie przynosi korzyści i jak bardzo obciąży ich sprzęt. Niestety, aby móc cieszyć się z tej technologii, trzeba posiadać kartę graficzną z serii RTX, a nie każdy takową posiada. Niektórzy dopiero zastanawiają się nad zakupem grafiki obsługującej Ray Tracing lub czekają na nową generację, albo odpowiednik od AMD. Niezależnie od powodu, postanowiliśmy sprawdzić, czy aby móc grać w Minecraft'a z Ray Tracing'iem, musicie zaopatrzyć się w drogą, mocną grafikę, czy wystarczy najsłabsza z obsługą technologii śledzenia promieni.

Platforma testowa

Procesor : AMD Ryzen 5 3600X

: AMD Ryzen 5 3600X Płyta główna : Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI

: Gigabyte X570 I AORUS PRO WIFI Karta graficzna 1 : GAINWARD GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS

: GAINWARD GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS Karta graficzna 2 : GIGABYTE GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro

: GIGABYTE GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro Pamięć RAM: Patriot Viper 4 3600 MHz, CL17 (2 x 8 GB)

Ustawienia Graficzne

Podczas testów ustawiliśmy rozdzielczość na 1920x1080 i detale na prawie najwyższe. Wszystkie opcje znajdujące się w ustawieniach "Advanced Video" mieliśmy włączone oraz ustawione na najwyższą możliwą wartość. Dodatkowo podczas uruchamiania testowanej mapy, przestawialiśmy "Ray Tracing Render Distance" na maksa oraz upewniliśmy się, że odpowiedzialna za DLSS 2.0 opcja "Upscaling", jest włączona. Jedynie odległość symulacji ustawiliśmy na 10, gdyż na prawie każdej mapie była to wartość domyślna. Jedynie "Of Templates and Totems RTX" miała domyślnie ustawione 4 chunk'i.

W celu wykonania miarodajnych pomiarów, musieliśmy wyłączyć ograniczenie ilości FPS. Aby to zrobić, trzeba wejść w panel sterowania Nvidia, zarządzanie ustawieniami 3D, ustawienia programu i tam wybrać "Minecraft (Minecraft for Windows 10)". Wtedy na liście trzeba znaleźć "Synchronizacja pionowa" i ją wyłączyć.

Dodatkowo warto jest jeszcze sprawdzić, jaka liczba się znajduje przy "gfx_max_framerate:" w pliku "options.txt". Wartość ta mówi grze ile klatek na sekundę ma maksymalnie wyświetlić. Wstawiając tam 0 informujemy ją, że nie ma takiego ograniczenia, więc liczba FPS może osiągać poziomy zdecydowanie wyższe niż 60. Wcześniej wspomniany plik najłatwiej znaleźć korzystając ze skrótu klawiszowego "Win" + "R", i wpisać "%appdata%". Następnie musimy cofnąć się do folderu "AppData" i wejść w "Local", następnie "Packages", "Microsoft.MinecraftUWP_8wekyb3d8bbwe", "LocalState", "games", "com.mojang" i "minecraftpe". Tam znajdziemy interesujący nas plik. Zmiany we wcześniej wspomnianych folderach oraz znajdujących się tam plikach robicie na własną odpowiedzialność, więc jeśli nie czujecie się pewnie wykonując powyższe kroki, to ich nie róbcie. Istnieje szansa, że nie będziecie musieli nawet tam zaglądać, gdyż wartość przy"gfx_max_framerate:", może wynosić już 0, tak jak w naszym przypadku.

Testy

Obie karty sprawdziliśmy na sześciu mapach:

Crystal Palace RTX

Aquatic Adventure RTX

Of Templates and Totems RTX

Imagination Island RTX

Neon District RTX

Color, Light and Shadow RTX

Crystal Palace RTX

Na tej mapie pomiar wykonywaliśmy od lokalizacji startowej, do znajdującego się na polu wiatraka.

GAINWARD GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS osiągnął zauważalną przewagę, uzyskując prawie 20 FPS'ów więcej od GIGABYTE GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro.

Aquatic Adventure RTX

Na tej mapie pomiar wykonywaliśmy od lokalizacji startowej, do teleportu znajdującego się w na wprost gracza po pierwszym wejściu na wygenerowaną mapę.

Na tej mapie przewaga nie jest już aż tak ogromna. RTX 2080 SUPER był szybszy jedynie o 10 FPS'ów.

Of Templates and Totems RTX

Na tej mapie pomiar wykonywaliśmy od lokalizacji startowej, do "Air Temple".

Widząc bardzo niską ilość FPS'ów na tej mapie, przeprowadziliśmy testy jeszcze raz, jednakże zostawiając domyślne, 4 chunk'i zamiast ustawionych przez nas 10. Mimo to, ilość klatek na sekundę nie zmieniła się. Taka sytuacja jest prawdopodobnie spowodowana występującymi jeszcze błędami w Ray Tracing'u dla Minecraft'a, dlatego też technologia ta jest aktualnie dostępna tylko w wersji beta.

Imagination Island RTX

Na tej mapie pomiar wykonywaliśmy od lokalizacji startowej, do "Lava Falls".

Na tej mapie nie występował już problem napotkany w poprzedniej. Różnica między kartą GAINWARD'a, a słabszym RTX 2060 od GIGABYTE wynosiła 11 FPS'ów.

Neon District RTX

Na tej mapie pomiar wykonywaliśmy stojąc na balkonie w lokalizacji startowej, patrząc się na logo RTX.

Mapa okazała się być bardzo wymagająca dla RTX'ów, wyciskając z GAINWARDA lekko ponad 20 FPS'ów. Karta GIGABYTE miała tutaj większy problem, uzyskując średnio 12 klatek na sekundę.

Color, Light and Shadow RTX

Na tej mapie pomiar wykonywaliśmy po przeniesieniu się do "Zone 4: Light and color maniputaltion". Staliśmy w dokładnie tym samym miejscu, gdzie zostaliśmy umieszczeni po teleportacji, patrząc się w głąb pomieszczenia.

W wybranym przez nas miejscu pomiarowym na tej mapie, RTX 2060 od GIGABYTE osiągnął średnio 41 FPS'ów, o 13 mniej od szybszego RTX 2080 SUPER od GAINWARD'a.

Podsumowanie

GIGABYTE GeForce RTX 2060 Gaming OC Pro jest w pełni wystarczający żeby doświadczyć RT w Minecraft. Wyniki potwierdzają, że moc 2060 to faktycznie minimum do implementacji RT. Nie powinno więc dziwić, że tańsze karty go nie obsługują. Chcąc grać na najwyższych detalach w Minecraft'a RTX, zdecydowanie lepiej jest się wyposażyć w mocniejszą kartę graficzną, taką jak GAINWARD GeForce RTX 2080 SUPER Phoenix GS. W większości naszych testów, karta ta osiągnęła ponad 50 FPS'ów, bijąc najsłabszego RTX'a o średnio 10,5 klatek na sekundę. Dodatkowo obniżając odpowiednio detale, możemy otrzymać wyższą ilość FPS'ów, które mogą się przydać grając w wyższej rozdzielczości niż 1920x1080. Jeśli wyniki osiągnięte przez RTX'a 2060 wam odpowiadają, to nie jest to zły wybór. Jeżeli jednak oczekujecie wyższej wydajności, to warto dołożyć do mocniejszej karty graficznej, takiej jak RTX 2080 SUPER GAINWARD'a.