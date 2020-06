Mio Cyclo 210 to intuicyjne urządzenie nawigacyjne, która idealnie sprawdzi się w turystycznej jeździe terenowej. Jakie są jego zalety?

Mio Cyclo 210 to prosta i intuicyjna w obsłudze nawigacja rowerowa z zainstalowanymi fabrycznie mapami OpenStreetMaps i drogami Europy. Urządzenie posiada szczegółowe instrukcje i wskazówki oraz wiele ciekawych funkcji, dzięki którym będziesz mógł kontrolować swoje osiągi podczas jazdy. Czas działania akumulatora od momentu całkowitego naładowania wynosi ok. 10 godzin.

Nawigacja jest wytrzymała i wodoodporna, a kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 3.5 cala sprawdzi się zarówno w mocnym słońcu, jak i słabym oświetleniu.

Jedną z ciekawszych opcji nawigacji rowerowej Cyclo 210 jest funkcja Surprise Me, dzięki której możesz doświadczyć czegoś nowego podczas podróży rowerem - umożliwia utworzenie trzech rowerowych tras-niespodzianek na podstawie podanego czasu lub odległości.

Ładowanie, jak i przerzucanie danych odbywa się za pomocą kabla USB, który jest dołączony do zestawu, a do komunikacji z komputerem służy program CycloAgent. Do tego urządzenie wyposażone zostało w funkcję Punkty POI, czyli listę użytecznych miejsc, tak jak sklepy rowerowe, restauracje, bankomaty czy lokalizacje służb ratunkowych. Aplikacja Mio Share umożliwia zapisywanie różnych danych z treningów oraz zarządzanie przebytymi trasami. Pozawala także na aktualizację map oraz najnowszych informacji o produktach. Przesyła dane bezpośrednio do Strava, TreiningPeaks, Endomondo, Today's Plans.