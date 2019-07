Action! to niezawodny i sprawdzony program do nagrywania ekranu i strumieniowania wideo polskiej firmy Mirillis.

Mirillis Action! posiada nowoczesny i niezwykle intuicyjny interfejs programu, który umożliwia szybkie i łatwe nagrywanie pulpitu, gier, muzyki i wszystkiego co widać i słychać na komputerze wraz z kamerą i komentarzem głosowym. Szybkie przeglądanie i usuwanie wybranych nagrań, pomiarów wydajności, tworzenie zrzutów ekranu oraz możliwość rysowania i dodawania opisów w czasie rzeczywistym jest kolejną zaletą programu, który sprawdza się jako doskonałe rozwiązanie do tworzenia filmów instruktażowych oraz relacji z gier. Wbudowany w interfejs programu menadżer kont pozwala szybko zalogować się do popularnych portali, takich jak Twitch, YouTube, Facebook i rozpocząć transmisję na żywo już w kilka sekund od startu.

Action! pozwala nagrywać w 144 klatkach na sekundę, nawet w rozdzielczości 4K dla formatu MP4, bądź 8K dla formatu plików AVI. Dodatkowo program jako jedyny na rynku potrafi odzyskać uszkodzone nagrania MP4 gdy podczas rejestracji obrazu zawiesi się komputer lub wyłączone zostanie zasilanie. Action! zapewnia wyższy poziom rozrywki dla wszystkich graczy używających klawiatur Logitech G13, G15 lub G19. Teraz za pomocą wyświetlacza LCD klawiatury możesz monitorować liczbę FPS w grach, czas nagrywania gry, wolne miejsce na dysku i inne informacje.

Podsumowując: biorąc pod uwagę wszystkie możliwości i dodając do nich bezpłatne aktualizacje i wsparcie techniczne w języku polskim, Action! jest zdecydowanym numerem 1 na naszej liście. Możesz nabyć ten program na stronie producenta - dostępna jest także wersja testowa!