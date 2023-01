Mój pierwszy składany smartfon, czyli test Motoroli RAZR 2022!

Motorola RAZR 2022 to przede wszystkim świetny smartfon. Urządzenie działa płynnie, nie zacina się i nie przegrzewa. Testowany przeze mnie model posiada także świetnie zaprojektowany elastyczny ekran, na którym zgięcie jest niemalże niewidoczne podczas codziennego użytkowania. Wśród istotnych zalet warto również wymienić duży wyświetlacz zewnętrzny.

Źródło: PCWorld

Wstęp

Motorola RAZR 2022 zadebiutowała na rynku pod koniec zeszłego roku. Urządzenie nawiązuje do klasycznego modelu z klapką, a jednocześnie oferuje jedną z najbardziej innowacyjnych technologii w świecie smartfonów, czyli elastyczny ekran. Telefonu używałem przez ponad miesiąc, a w trakcie testów miałem okazję porównać go do Galaxy Z Flipa 4 i muszę przyznać, że flagowiec wypadł w tych porównaniach naprawdę nieźle. Więcej o tym, jak używało mi się mojego pierwszego składanego smartfona możecie przeczytać poniżej.

Zestaw

Motorola RAZR 2022 dotarła do mnie w sporym pudełku, które okazało się niemalże dwukrotnie większe niż opakowanie Z Flipa 4. W zestawie, oprócz samego smartfona, znajdziemy kabel USB C-C, przezroczyste etui oraz kostkę do ładowania. Kupując flagowca otrzymujemy więc pełen zestaw akcesoriów, które mogą nam się przydać w codziennym użytkowaniu.

Zobacz również:

Zaznaczę w tym miejscu, że w przypadku składanego Samsunga sprawa wygląda nieco gorzej. W pudełku znajdziecie jedynie telefon oraz kabel USB C-C, a więc brak takich dodatków jak kostka do ładowania czy case na smartfona. Szkoda, bo wydaje mi się, że w przypadku tak drogich urządzeń producenci powinni nieco bardziej postarać się o użytkowników swoich flagowców.

Źródło: PCWorld

Konstrukcja

Tym, co jako pierwsze zwróciło moją uwagę, były rozmiary flagowca. Model RAZR 2022 jest po złożeniu dość gruby i zajmuje sporo miejsca w kieszeni. Kiedy go otworzymy zobaczymy spory 6.7-calowy ekran, który robi świetne wrażenie, ale jednocześnie otoczony jest przez grube ramki, które nie wyglądają zbyt dobrze.

Źródło: PCWorld

Na obudowie smartfona znajdziemy przyciski funkcyjne służące do kontroli głośności muzyki oraz odblokowywania telefonu. Ich rozmieszczenie uważam za komfortowe, ale klawisze są zdecydowanie za małe. Do minusów zaliczam również brak jakichkolwiek certyfikatów, które gwarantowałyby wodoszczelność smartfona. Jest to jeden z elementów, które RAZR 2022 robi wyraźnie gorzej niż Z Flip 4.

Źródło: PCWorld

Pisząc o konstrukcji urządzenia nie sposób nie wspomnieć o ekranie zewnętrznym, który jest wyraźnie większy niż w konkurencyjnym flagowcu. To spora zaleta Motoroli, ponieważ w jej przypadku na mniejszym wyświetlaczu możemy uruchomić niemalże wszystkie aplikacje, podczas gdy na Samsungu odpalimy jedynie konkretne widgety. Dzięki temu jesteśmy w stanie wykonać na ekranie zewnętrznym sporo zadań bez otwierania smartfona, co w rezultacie poprawia komfort korzystania z urządzenia i wydłuża żywotność baterii.

Ekran

Źródło: PCWorld

Z całą pewnością wielu potencjalnych użytkowników, planujących przesiadkę na składany telefon, zastanawia się nad tym jak wygląda korzystanie z elastycznego ekranu na co dzień. Przed testami Motoroli RAZR 2022 byłem przekonany, że wykonanie tego typu wyświetlacza bez widocznego zgięcia ekranu jest niemalże niemożliwe. W moich przekonaniach utwierdził mnie również Galaxy Z Flip 4, w przypadku którego miejsce składania jest wyraźnie widoczne po wygaszeniu wyświetlacza. Z Motorolą jest jednak inaczej.

Zgięcie ekranu w modelu RAZR 2022 jest praktycznie niedostrzegalnie. Dotyczy to zarówno korzystania ze smartfona przy włączonym ekranie, jak i przyglądania się wyświetlaczowi podczas wygaszenia. Składany smartfon Samsunga wypada pod tym względem znacznie gorzej niż Motorola, a poniżej możecie zobaczyć dwie fotografie, które wyraźnie ukazują różnice w widoczności zgięcia ekranu.

Galaxy Z Flip 4 Źródło: PCWorld

Motorola RAZR 2022 Źródło: PCWorld

Konstrukcja wyświetlacza pozwala także na ułożenie smartfona w wygodnej pozycji. Możemy więc złamać ekran pod kątem 90 stopni i w ten sposób przeglądać multimedia, dzięki czemu postawienie urządzenia na biurku staje się znacznie wygodniejsze. Otwarty smartfon oferuje 6.7-calowy wyświetlacz wykonany w technologii AMOLED. Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu to 144 Hz, a więc płynność wszystkich animacji stoi na najwyższym poziomie.

Źródło: PCWorld

Na uwagę zasługuje także ekran zewnętrzny, którego przekątna to 2.7-cala. Wyświetlacz jest znacznie większy niż w przypadku Z Flipa 4, co pozwala na uruchomienie wielu aplikacji. Często korzystałem z niego np. podczas codziennego liczenia kalorii, dzięki czemu nie musiałem w tym celu w ogóle otwierać smartfona.

Źródło: PCWorld

Specyfikacja

Wymiary (po otwarciu) 166.99 mm x 79.79 mm x 7.62 mm Waga 200 g Rozmiar wyświetlacza 6,7-cala Wyświetlacz zewnętrzny 2,7-cala Częstotliwość odświeżania ekranu Maksymalnie 144 Hz Procesor Snapdragon 8 Gen Plus 1 Pamięć RAM 8 GB Pamięć wewnętrzna 256 GB Aparat główny 50 Mpix Dodatkowe obiektywy 13 Mpix szerokokątny Przedni obiektyw 32 Mpix Bateria 3500 mAh Ładowanie 30 W Wodoodporność Brak certyfikatu Porty USB-C NFC Tak Kolor Czarny

Codzienne użytkowanie oraz wydajność

Za wydajność modelu RAZR 2022 odpowiada procesor Snapdragon 8 Plus Gen 1, czyli ta sama jednostka, która została wykorzystana przy konstrukcji Galaxy Z Flipa 4 oraz Galaxy Z Folda 4. Urządzenie wspierane jest przez 8 GB pamięci RAM oraz najnowszą wersję systemu Android. Smartfon działa na "czystej" wersji oprogramowania, a nakładka producenta ogranicza się do kilku dodatkowych funkcji oraz gestów. Korzystanie z Motoroli jest dzięki temu bardzo komfortowe, a podczas moich testów ani razu nie spotkałem się ze spadkami wydajności lub przycinaniem pojedynczych aplikacji.

Przeglądanie YouTube'a, Tik Toka czy Instagrama jest super płynne dzięki wysokiemu odświeżaniu obrazu, a spory ekran sprawia, że konsumowanie dłuższych treści również pozostaje wygodne. Urządzenie zostało wyposażone w głośniki stereo, które grają przyzwoicie, choć daleko im do poziomu iPhone'ów od Apple lub RoG Phone'ów od ASUSA.

Źródło: PCWorld

Jedyne zastrzeżenie, jakie mam do modelu RAZR 2022 w kwestii codziennego użytkowania dotyczy odblokowywania ekranu przy pomocy twarzy. Korzystałem z tej funkcji, ponieważ producent umożliwia włączenie automatycznego otwarcia ekranu głównego zaraz po rozłożeniu smartfona i rozpoznaniu właściciela. Niestety ta opcja dość często wymagała ode mnie ponownego podniesienia flagowca i powtórzenia odczytu. Rozpoznawanie twarzy działało wyraźnie gorzej niż w przypadku innych testowanych przeze mnie w ostatnim czasie smartfonów, czyli np. Xiaomi 12T oraz Infinixa Zero Ultra.

Bateria

Motorola RAZR 2022 posiada baterie o pojemności 3500 mAh, którą naładujemy ładowarką o mocy 33 W. Podczas korzystania z urządzenia 100% energii spokojnie wystarczało mi na jeden średnio intensywny dzień pracy. Smartfona najczęściej używałem do przeglądania materiałów na YouTube oraz słuchania muzyki w serwisie Spotify. Dość rzadko oglądałem na nim filmy i niemalże w ogóle nie grałem w żadne mobilne tytuły, ale w przypadku dużej utraty energii możemy podratować się szybkim ładowaniem.

Uzupełnienie poziomu baterii z 0% do 100% zajmowało mi średnio 50/60 minut, co wydaje się przyzwoitym wynikiem, który pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia. W modelu RAZR 2022 zabrakło mi jednak ładowania indukcyjnego, które możemy znaleźć w smartfonie konkurencji. Brak tej funkcji zapewne podyktowany jest rozwiązaniami konstrukcyjnymi, ale nie chciałbym w tym miejscu usprawiedliwiać decyzji producenta, ponieważ Samsungowi udało się wyposażyć swojego flagowca w tę opcję.

Porównanie aparatów: Motorola RAZR 2022 vs Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 4 został wyposażony w dwa aparaty o rozdzielczości 12 Mpix. Na papierze o wiele lepiej prezentuje się Motorola, która także posiada dwie kamery, ale główny obiektyw ma rozdzielczość 50 Mpix. Poniżej możecie zobaczyć serię zdjęć wykonanych składanymi smartfonami. Porównanie efektów jest z mojej perspektywy dość trudne, bo z jednej strony bardziej podobają mi się zdjęcia wykonane Samsungiem, a z drugiej to model RAZR 2022 o wiele lepiej uchwycił naturalne kolory. Decyzja na temat tego, który smartfon robi lepsze zdjęcia będzie więc w dużej mierze podyktowana waszymi preferencjami.

Wszystkie fotografie zostały wykonane w automatycznym trybie aparatu - nie zmieniałem żadnych ustawień i nie poprawiałem żadnej z wykonanych fotografii. Niektóre zdjęcia zostały jedynie lekko przycięte w celu uzyskania jak najbardziej zbliżonych do siebie kadrów.

Galaxy Z Flip 4 Źródło: PCWorld

Motorola RAZR 2022 Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 Źródło: PCWorld

Motorola RAZR 2022 Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 Źródło: PCWorld

Motorola RAZR 2022 Źródło: PCWorld

Galaxy Z Flip 4 Źródło: PCWorld

Motorola RAZR 2022 Źródło: PCWorld

Podsumowanie

Motorola RAZR 2022 to świetny smartfon. Podczas testów urządzenia nie miałem żadnych problemów wydajnością flagowca i nie rozczarował mnie on żadnymi spadkami płynności działania czy nadmiernym przegrzewaniem. Do największych wad smartfona zaliczyłbym brak wodoszczelności oraz ładowania indukcyjnego, a także wysoką cenę. Za model wyposażony w 8 GB pamięci RAM oraz 256 GB pamięci masowej zapłacimy około 5900 zł, podczas gdy Galaxy Z Flipa 4 (w takiej samej konfiguracji) możemy kupić już za około 1000 zł mniej. Różnica cen jest więc naprawdę spora, jednak Motorola oferuje kilka istotnych usprawnień, których brakuje w Samsungu.

Największą przewagą modelu RAZR 2022 nad konkurencją jest duży ekran zewnętrzny, na którym możemy wykonywać większość zadań bez otwierania urządzenia. Istotną zaletą jest także niemalże niedostrzegalne zgięcie ekranu oraz akcesoria, które otrzymujemy w zestawie z flagowcem. Ciężko jednoznacznie stwierdzić, czy te elementy warte są dopłaty do modelu RAZR 2022, ale z całą pewnością jest to świetne urządzenie, którego zakupu nie będziecie żałować.