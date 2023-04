Monsieur Cuisine Connect – powątpiewałam, czy będę używać. Ale kupiłam i już wiem, czy było warto wydać tyle kasy [RECENZJA]

Długo zastanawiałam się nad jego zakupem. Wreszcie zdecydowałam się wydać te pieniądze i na własnej skórze przekonać się, czy przypadkiem w zachwytach nad tym sprzętem nie ma zbyt wiele przesady. Odpakowałam, ustawiłam na kuchennym blacie, uruchomiła i zaczęłam używać. I... nie przestałam do dziś. Oto, dlaczego.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Wygląd i wykonanie

Zacznijmy od samego wyglądu urządzenia. Przyznaję, że po wyjęciu go z pudełka zaskoczyły mnie jego gabaryty. To naprawdę spory sprzęt. Musiałam więc na poczekaniu zmienić koncepcję zagospodarowania kuchennego blatu tak, by Monsieur Cuisine się na nim po prostu zmieścił, a jednocześnie aby nadal było funkcjonalnie. Ten model nie jest szeroki, jednak na głębokość mierzy naprawdę sporo. Posiadacze standardowych rozmiarów blatu niech więc porzucą nadzieje o wykorzystaniu przestrzeni przed robotem. Tak czy siak, zważywszy na wielofunkcyjność tego urządzenia i różnorodność dostępnych trybów pracy, zdecydowanie lepiej postawić na blacie jeden produkt niż kilka różnych.

Robota wykonano z wysokiej jakości materiałów. Wygląda naprawdę solidnie. Mimo gabarytów nie dominuje wystroju kuchni – styl wykończenia jest tu dość oszczędny, dzięki czemu uzyskano uniwersalny efekt. Muszę przyznać, że prezentuje się wręcz przyjemnie dla oka, co było dla mnie ważne z uwagi na posiadanie kuchni otwartej na salon.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Funkcje i możliwości

Do wad Monsieur Cuisine Connect z pewnością można zaliczyć niewielki wybór dostępnych trybów automatycznych. Uczciwie muszę przyznać, że dotąd ani razu z nich nie skorzystałam. Największą frajdę sprawia mi póki co testowanie przepisów – zarówno wbudowanych, jak i dostępnych z poziomu aplikacji mobilnej. Próbuję też eksperymentować, choć z różnym efektem – trzeba chyba wypracować sobie pewien schemat działania.

Tryby automatyczne:

ugniatanie – to podstawowy program, przygotowany z myślą o przyrządzaniu różnych ciast,

– to podstawowy program, przygotowany z myślą o przyrządzaniu różnych ciast, gotowanie na parze – tu zachowano wstępne ustawienia dla potraw przygotowywanych na parze,

– tu zachowano wstępne ustawienia dla potraw przygotowywanych na parze, przypiekanie – oczywiście, z myślą o podsmażaniu.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Urządzenie potrafi m.in.:

gotować,

dusić,

smażyć,

gotować na parze,

mieszać,

rozdrabniać,

ubijać,

zagniatać,

blendować,

kruszyć lód.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Wśród funkcji dostępne są też:

obroty prawe/lewe – w zależności od tego, czy zamierzamy mieszać, czy też rozdrabniać, musimy wybrać odpowiedni tryb pracy ostrzy,

– w zależności od tego, czy zamierzamy mieszać, czy też rozdrabniać, musimy wybrać odpowiedni tryb pracy ostrzy, turbo – przydaje się np. do sprawnego rozdrabniania,

– przydaje się np. do sprawnego rozdrabniania, ważenie – dzięki wbudowanej wadze możemy wygodnie odmierzać ilości potrzebnych składników bezpośrednio do naczynia robota.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Zatrzymam się w tym miejscu na chwilę, by w kilku słowach opisać działanie wbudowanej wagi. To ogromne ułatwienie, gdy nie muszę za każdym razem wyjmować kielicha, by ustawić go na zewnętrznej wadze. Niestety, działa ona z lekkim opóźnieniem, przez co najlepiej dodawać składniki "partiami", po trochu. Na początku nieraz zdarzyło mi się wlać do sosu np. zbyt wiele bulionu, bo waga nie nadążała ze wskazywaniem aktualnej wartości. Warto też nadmienić, że jej wskazania są z dokładnością zaledwie do 5 g, co w przypadku precyzyjnych przepisów może być sporą przeszkodą.

Aplikacja mobilna

Podobnie jak prawie każde urządzenie tego typu, również Monsieur Cuisine Connect można połączyć z aplikacją mobilną. Tym sposobem uzyskujemy możliwość sparowania robota ze smartfonem lub tabletem. Nie jest to niestety sposób na bezpośrednią obsługę urządzenia z poziomu telefonu, jednak nadal uważam tę możliwość za naprawdę funkcjonalną.

Po kolei jednak. Warto wspomnieć na wstępie, że nie ma możliwości zalogowania się do aplikacji Monsieur Cuisine bez posiadania Lidlomixa. To właśnie na urządzeniu należy bowiem najpierw założyć konto. Następnie tymi danymi możemy dopiero zalogować się w programie. Jest to oczywiście pewnego rodzaju utrudnienie, jednak daje też poczucie „ekskluzywności” – dostęp do przepisów mają bowiem tylko i wyłącznie faktyczni użytkownicy robota z Lidla. A jest z czego wybierać, bowiem oprócz przepisów oficjalnych baza jest stale uzupełniana o przepisy tzw. Wspólnoty, czyli innych użytkowników Monsieur Cuisine, a nawet do receptur przeznaczonych na inne modele Lidlomixa. Niestety, tu dostrzegam jeden minus – przepisów tych nie znajdziemy później w urządzeniu. Z poziomu samego robota mamy dostęp wyłącznie do potraw, które pierwotnie przeznaczono właśnie na model Connect.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

To, co z pewnością jest na plus, to natomiast automatyczna synchronizacja listy ulubionych. Dobre wrażenie psują niestety nieznaczne opóźnienia – czasem trzeba poczekać na pojawienie się wybranej receptury wśród ulubionych bezpośrednio na urządzeniu. Na szczęście z poziomu ekranu mamy dostęp do wyszukiwarki przepisów, co w dowolnej chwili pozwala na wyszukanie potrzebnych pozycji z listy.

Co można ugotować w Lidlomixie?

Dzięki bogatemu wachlarzowi możliwości, funkcji i trybów urządzenie może wykonać niemal każdą potrawę.

Wśród dostępnych kategorii są np.:

zupy,

dania jednogarnkowe,

różnego rodzaju ciasta,

sałatki,

zapiekanki,

dania mączne,

desery,

kremy,

koktajle,

likiery.

Oczywiście, nie usmażymy w nim kotletów, ale już uduszenie klopsików – czemu nie.

Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld Fot. Anna Sadkowska-Rojek/PCWorld

Wrażenia z użytkowania

Urządzenie zajmuje sporo miejsca na blacie, ale jest to przestrzeń z pewnością dobrze wykorzystana. Muszę przyznać, że początkowe wahanie i niepewność dość szybko ustąpiły zachwytom i radości z użytkowania. Teraz niemal codziennie ktoś coś u nas gotuje, a posiłki są znacznie bardziej urozmaicone. Pojemność misy robota jest wystarczająca, by najedli się zarówno domownicy (dwie osoby dorosłe oraz dziecko), jak i ewentualni goście. Na co dzień jedna porcja wystarcza na porcję dla każdego i dodatkowo zostają jeszcze co najmniej dwie dodatkowe porcje, które można np. zachować na następny dzień. Niestety, próby przyrządzenia choć trochę większej ilości, niż ta podana w przepisie, zwyczajnie się nie udały. Praktycznie każdą recepturę przewidziano na maksymalną pojemność misy robota. Na szczęście jednak nigdy nie zabrakło ani porcji i dość szybko porzuciłam starania, by zwiększyć ilość przyrządzonego posiłku z myślą o np. przechowaniu większej porcji w zamrażarce na tzw. czarną godzinę.

Cena i dostępność

Podobnie, jak każdy spośród modeli Monsieur Cuisine, ten model również jest dostępny w Lidlu – kupisz go tutaj za 1799 zł zamiast 1899 zł. W dodatku teraz możesz zyskać dodatkowy rabat w wysokości 80 zł, więc Monsieur Cuisine Connect możesz mieć za zaledwie 1719 zł! O tym, jak to zrobić, przeczytasz w tym artykule.