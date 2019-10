Moto E6 Plus - test taniego smartfona z wymienną baterią

E6 Plus to ciekawy budżetowiec ze sporą ilością pamięci i kilkoma wadami.

Motorola to marka, która na dobre zapisała się na kartach historii. To właśnie to amerykańskie przedsiębiorstwo odpowiedzialne jest za budowę pierwszego na świecie przenośnego telefonu komórkowego - DynaTAC. Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat Motorola wyprodukowała wiele świetnych urządzeń. Zaliczyć do nich można między innymi kultowy model Razr V3 oraz serię Moto G. Mało osób zdaje sobie jednak sprawę, że Motorola posiada w swoim portfolio serię bardzo ciekawych urządzeń z najniższej półki cenowej, które skutecznie walczą z chińską konkurencją. Mowa o smartfonach Moto E.

Moto E pierwszej generacji zadebiutowała w 2014 roku razem z modelami Moto G oraz Moto X. Slogan "Made to last. Priced for all" (Zrobiona by przetrwać. Wyceniona dla wszystkich) idealnie odzwierciedla wartości, jakimi kierowali się projektanci tego urządzenia.

Smartfony z budżetowej serii Moto E rozwijały się przez pięć lat. Na tegorocznych targach IFA 2019 w Berlinie zaprezentowano najnowszy model Moto E6 Plus, który ma szansę stać się hitem sprzedażowym.

Sprawdzamy, jak smartfon za 599 zł sprawdza się w codziennym użytkowaniu.

Moto E6 Plus - Cena

Motorola Moto E6 Plus jest bardzo rozsądnie wycenionym smartfonem. Producent nie ukrywa, że jest to urządzenie budżetowe, dzięki czemu cena startowa została ustalona na 599 zł. Należy pamiętać, że to sugerowana cena detaliczna, a Moto E6 Plus za jakiś czas stanie się jeszcze bardziej przystępna cenowo. W Polsce smartfon sprzedawany jest z 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej w dwóch kolorach - bordowym oraz grafitowym. Głównymi konkurentami Moto E6 Plus jest Nokia 5.1 Plus, Alcatel 3 (2019) oraz Xiaomi Redmi 7. W tej samej cenie można kupić również zeszłoroczną Moto G6 oraz Oppo A1k.

Moto E6 Plus - Specyfikacja techniczna

Procesor: MediaTek MT6762 Helio P22 (4 rdzenie, 2.0 GHz, + 4 rdzenie, 1.50 GHz, Cortex A53)

MediaTek MT6762 Helio P22 (4 rdzenie, 2.0 GHz, + 4 rdzenie, 1.50 GHz, Cortex A53) Układ graficzny: PowerVR GE8320

PowerVR GE8320 Pamięć RAM: 4 GB

4 GB Pamięć wbudowana: 64 GB

64 GB Typ ekranu: Dotykowy, IPS

Dotykowy, IPS Przekątna ekranu: 6,1 cala

6,1 cala Rozdzielczość ekranu: 1560 x 720 (HD+)

1560 x 720 (HD+) Łączność: 4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth

4G (LTE), Wi-Fi, Bluetooth Nawigacja satelitarna: GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo Złącza: Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart microSIM - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt.

Micro USB - 1 szt., Czytnik kart pamięci - 1 szt., Gniazdo kart microSIM - 1 szt., Gniazdo kart nanoSIM - 1 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt.

Bateria: Litowo-polimerowa 3000 mAh, wymienna

Litowo-polimerowa 3000 mAh, wymienna Zainstalowany system operacyjny: Android 9.0 Pie

Android 9.0 Pie Rozdzielczość aparatu: 13.0 + 2.0 Mpix - tył, 8.0 Mpix - przód

13.0 + 2.0 Mpix - tył, 8.0 Mpix - przód Przysłona obiektywu: f/2.0 - przedni obiektyw, f/2.0 - tylny obiektyw

f/2.0 - przedni obiektyw, f/2.0 - tylny obiektyw Lampa błyskowa: Wbudowana

Wbudowana Rozdzielczość nagrywania wideo: Full HD 1080p

Full HD 1080p Dual SIM: Tak - Dual SIM, obsługa dwóch kart SIM

Tak - Dual SIM, obsługa dwóch kart SIM Dodatkowe informacje: Ochrona przed pyłem i zachlapaniem (IP52), Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Obsługa radia FM, Czytnik linii papilarnych

Ochrona przed pyłem i zachlapaniem (IP52), Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżenia, Obsługa radia FM, Czytnik linii papilarnych Kolor: Bordowy, Grafitowy

Bordowy, Grafitowy Wysokość: 155,6 mm

155,6 mm Szerokość: 73,1 mm

73,1 mm Grubość: 8,6 mm

8,6 mm Waga: 155,5 g

155,5 g Rodzaj gwarancji: Standardowa

Standardowa Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Specyfikacja Moto E6 Plus bardzo pozytywnie zaskakuje. Producent w najtańszym modelu zastosował procesor MediaTek Helio P22, co ma swoje pozytyw i negatywy, o których więcej w dalszej części testu. Z drugiej strony w smartfonie za 600 zł otrzymujemy już w podstawowej konfiguracji aż 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB szybkiej wbudowanej pamięci masowej. Moto E6 Plus jest wydajniejsza od modelu G7 Play.

Mimo niskiej ceny producent nie zapomniał o modnym dziś designie, a także pełnoekranowym wyświetlaczu z małym wycięciem i dwóch aparatach z tyłu.

Brakuje NFC, które uniemożliwia wykorzystanie Moto E6 Plus jako nośnika kart płatniczych. W cenie 600 zł trudno uznać to za wadę.