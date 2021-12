Moto G200 5G - nieoczywisty smartfon dla graczy

Najnowsza Motorola Moto G200 to niesamowicie wydajny smartfon, który ucieszy graczy. Procesor Qualcomm Snapdragon 888+ w połączeniu ze 144 Hz ekranem pozwala cieszyć się rozgrywka na najwyższym poziomie. Niestety Moto G200 5G ma również kilka minusów, które sprawiają że nie jest to uniwersalna konstrukcja dla każdego.

Seria Moto G od zawsze kojarzyła się z tanimi smartfonami. Gdy pierwsza generacja pojawiła się na rynku w 2013 roku świat oszalał. Motorola od kilku lat wprowadza na rynek nowe Moto G i eksperymentuje nieco z formą. W ofercie nadal znajdziemy przystępne cenowo modele z ciekawymi funkcjami, ale od niedawna możemy również sięgnąć po niemal flagowe smartfony.

Moto G200 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na rynku pojawił się właśnie najnowszy przedstawiciel tej bestsellerowej serii. Motorola Moto G200 5G to bardzo specyficzny smartfon. Z jednej strony otrzymujemy wydajne podzespoły i 144 Hz ekran, z drugiej całość zamknięto w plastikowej obudowie, a Moto G200 5G posiada wyświetlacz IPS LCD. Czy warto zatem zainteresować się tym urządzeniem? Tego dowiesz się z naszego testu.

Moto G200 5G - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 888+ Częstotliwość taktowania: (1 x 2,99 GHz Kryo 680; 3 x 2,42 GHz Kryo 680; 4 x 1,80 GHz Kryo 680) Układ graficzny: Adreno 660 Pamięć operacyjna: 8 GB Pamięć masowa: 128 GB UFS 3.1 Przekątna ekranu: 6,8 cala Typ ekranu: IPS LCD Rozdzielczość: 2460 x 1080 pikseli Częstotliwość odświeżania ekranu: 144 Hz Aparat tylny: 108 MP (główny), 8 MP (ultraszerokokątny), 2 MP (głębi) Aparat przedni: 16 MP Przysłona aparatu tylnego: f/1,9 (główny), f/2,2 (ultraszerokokątny), f/2,4 (głębi) Przysłona aparatu przedniego: f/2,2 Rozdzielczość nagrywania wideo: 4K/30 fps Łączność: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.2, NFC Złącza: USB Typu C Czytnik kart pamięci: Nie Czytnik linii papilarnych: Tak, w przycisku zasilającym Ładowanie bezprzewodowe: Nie Wodoszczelność: Nie (odporność na zachlapania) Dual SIM: Tak System operacyjny: Android 11 Bateria: 5000 mAh Wysokość: 168,1 mm Szerokość: 75,5 mm Grubość: 8,9 mm Waga: 202 g Gwarancja: 24 miesiące

Moto G200 5G to smartfon z bardzo nierówną specyfikacją techniczną. Wystarczy jedynie nadmienić, że mowa o aktualnie jednym z kilku urządzeń wyposażonych w procesor Qualcomm Snapdragon 888+. To ulepszona wersja flagowego układu na 2021 rok. Z drugiej strony Moto G200 5G jest jedynym telefonem, w którym tak wydajny procesor połączono z ekranem IPS LCD znanym z tanich średniaków.

Najnowsza propozycja od Motoroli to bardzo duży smartfon. Wszystko przez 6,8-calowy wyświetlacz. Ze względu na obecność panelu IPS LCD musimy doliczyć do niego spore ramki, które wizualnie powiększają telefon. Sam ekran to panel o rozdzielczości Full HD+ ze 144 Hz częstotliwością odświeżania oraz wsparciem dla HDR10+.

Urządzenie dostarczane jest w wersji z 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej UFS 3.1.

Moto G200 5G posiada 108 MP aparat główny z przysłona f/1,9 oraz 13 MP aparat ultraszerokokątny z przysłona f/2.2 z autofokusem. Całość uzupełnia 2 MP czujnik głębi z przysłona f/2,4. Żaden obiektyw nie posiada optycznej stabilizacji obrazu. Zdjęcia z przybliżeniem realizowane są z wykorzystaniem zoomu cyfrowego ze 108 MP sensora głównego. Z przodu umieszczono 16 MP kamerkę do selfie z przysłona f/2,2.

Obudowę wykonano z plastiku. Jest ona odporna na zachlapania, co zostało potwierdzone certyfikatem IP52.

Smartfon pracuje pod kontrolą niemalże niezmodyfikowanego Androida 11. Za zasilanie odpowiada akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla 33 W ładowania Turbo Power. Telefon posiada tryb Ready For, który pozwala zamienić go w komputer.

Moto G200 5G - Cena

Moto G200 5G jak na przedstawiciela rodziny Moto G przystało pozytywnie zaskakuje swoją ceną. Urządzenie jest aktualnie najtańszym smartfonem wyposażonym w procesor Qualcomm Snapdragon 888+. Sugerowana cena detaliczna wynosi 1999 zł.

Największym konkurentem dla Moto G200 5G jest Realme GT. Smartfon ten kosztuje obecnie 1699 zł. Urządzenie posiada minimalnie wolniejszy procesor, ale w zamian oferuje ekran Super AMOLED, złącze słuchawkowe Jack oraz jeszcze szybsze ładowanie przewodowe. W wybranych sklepach znajdziemy również konfigurację oferującą większą ilość pamięci operacyjnej oraz masowej.

Moto G200 5G - Zawartość zestawu

Motorola Moto G200 5G dostarczana jest w niewielkim opakowaniu utrzymanym w niebieskiej kolorystyce.

Opakowanie Moto G200 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Producent chwali się kompatybilnością z siecią 5G oraz trybem Ready For, który jest naturalnym konkurentem dla Samsungowego Dex'a. Na pudełku znajdziemy również kluczowe elementy ze specyfikacji technicznej - opis procesora, 108 MP aparatu oraz 144 Hz ekranu. Co ciekawe Motorola cały czas informuje użytkowników o ilości wolnej przestrzeni dyskowej po zainstalowaniu systemu operacyjnego. W przypadku testowanej Moto G200 5G do naszej dyspozycji pozostanie 112 GB ze 128 GB wbudowanej pamięci masowej.

W opakowaniu znajdziemy:

Smartfon

Etui

Szybką ładowarkę Turbo Power o mocy 33 W

Kabel USB Typu A do USB Typu C

Igłę do wyciągania tacki na karty SIM

Skróconą instrukcję obsługi

Zawartość zestawu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Dedykowane etui fot. Daniel Olszewski / PCWorld Ładowarka Turbo Power o mocy 33 W fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Moto G200 5G - Wygląd i jakość wykonania

Motorola Moto G200 5G zwraca na siebie uwagę wymiarami. Smartfon jest bardzo duży. To zasługa 6,8-calowego ekranu. Warto podkreślić jednak, że urządzenie posiada charakterystyczny design.

Producent zrezygnował z tradycyjnej wyspy z aparatami stosując zamiast niej miejscowe zgrubienie panelu tylnego. Urządzenie jest dosyć grube, ale dzięki zagiętym krawędziom na pleckach dobrze leży w dłoni.

Mimo dużych rozmiarów smartfon dobrze leży w dłoni fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Front niemalże w całości zagospodarowano na wyświetlacz.

Górna krawędź ekranu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ze względu na zastosowanie matrycy IPS LCD telefon posiada zauważalne ramki. Dolna krawędź jest grubsza od pozostałych. Aparat przedni umieszczono w górnej części panelu. Szkło posiada niewielkie wycięcie na głośnik do rozmów.

Wycięcie na głośnik do rozmów fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ramka została wykonana z plastiku. Na lewej krawędzi umieszczono dedykowany przycisk do wywołania Asystenta Google.

Z prawej strony znajdziemy przyciski do regulacji głośności oraz włącznik ze zintegrowanym czytnikiem linii papilarnych.

Czytnik linii papilarnych fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na dolnej krawędzi umieszczono głośnik, mikrofon, port USB Typu C oraz tackę na karty SIM.

Port do ładowania oraz tacka na karty SIM fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zdecydowanie najciekawszym elementem konstrukcji są plecki. Motorola postawiła na kilka unikatowych rozwiązań. Najważniejszym z nich jest pozbycie się wyspy z aparatami.

Motorola zastosowała niekonwencjonalne podejście do obudowy obiektywów fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zamiast niej w okolicach obiektywów plecki są nieco grubsze.

Matowe plecki Moto G200 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Na tylnym panelu znajdziemy logo producenta i napis Motorola. Pokrywę wykonano z matowego plastiku, który nie gromadzi odcisków palców i udaje szkło.

Logo producenta na obudowie fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Moto G200 5G - Wyświetlacz

Wyświetlacz to kontrowersyjny element wyposażenia Moto G200 5G. Producent postawił na 6,8-calowy panel IPS LCD o rozdzielczości Full HD+ ze 144 Hz częstotliwością odświeżania. Wykorzystanie technologii IPS LCD oznacza, że możemy zapomnieć o rewelacyjnym kontraście i czerni. Panel posiada klasyczne podświetlenie, które wymusiło zastosowanie widocznych ramek okalających matrycę. Z drugiej strony dzięki obecności matrycy IPS LCD otrzymaliśmy aż 144 Hz częstotliwość odświeżania.

Moto G200 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Z takiego doboru wyświetlacza ucieszą się gracze, którzy skorzystają z minimalnych opóźnień. Niezadowoleni będą kinomaniach. Odwzorowanie kolorów, jasność maksymalna oraz kontrast są zauważalnie gorsze, niż w porównywalnych smartfonach z ekranami AMOLED lub OLED.

Sam panel jest zadowalającej jakości, ale w smartfonie za 1999 zł oczekiwałbym czegoś lepszego. Średniaki takie jak Realme 8 Pro czy Redmi Note 10 Pro oferują lepsze wyświetlacze.

Co ciekawe pomimo obecności ekranu IPS LCD Motorola Moto G200 5G posiada tryb Always-on-Display. Niestety ze względu na konieczność podświetlenia całego wyświetlacza rozwiązanie to zauważalnie skraca czas pracy na baterii.

Ekran IPS LCD nie przeszkodził w implementacji Always-on-Display fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Moto G200 5G - Czytnik linii papilarnych

Obecność matrycy IPS LCD wymusiła na projektantach zastosowanie klasycznego czytnika linii papilarnych. To akurat dobra wiadomość. Moto G200 5G posiada czujnik zintegrowany z przyciskiem zasilającym. Rozwiązanie to działa błyskawicznie i niemal bezbłędnie. Fizyczny czytnik linii papilarnych jest zauważalnie szybszy od konkurencyjnych sensorów zintegrowanych z wyświetlaczami organicznymi.

Pochwalić należy również umiejscowienie czytnika. Znajduje się on na odpowiedniej wysokości, dzięki czemu nie musimy się gimnastykować, aby odblokować telefon.

Moto G200 5G - Wydajność

Moto G200 5G pomimo przynależności do serii Moto G może pochwalić się flagowymi podzespołami. Producent zdecydował się na procesor Qualcomm Snapdragon 888+. Układ ten wyposażono w wydajny rdzeń Kryo 680 o taktowaniu 3 GHz, trzy rdzenie Kryo 680 o taktowaniu 2,42 GHz oraz cztery energooszczędne rdzenie Kryo 680 o taktowaniu 1,8 GHz.

Snapdragon 888+ to wydajniejsza podkręcona odmiana Snapdragona 888, który znalazł się w wielu flagowych smartfonach z 2021 roku. Aktualnie wydajniejszymi procesorami są tylko Apple A15 Bionic oraz zaprezentowany niedawno Qualcomm Snapdragon 8 Gen1.

Procesor ma do pomocy 8 GB pamięci operacyjnej oraz 128 GB wbudowanej pamięci masowej w standardzie UFS 3.1. Dodatkowo Motorola pozwala na wirtualne rozszerzenie pamięci operacyjnej o dodatkowe 2 GB.

Motorola Moto G200 5G to jeden z najwydajniejszych smartfonów jakie testowałem. Podzespoły rewelacyjnie radzą sobie z wszystkimi stawianymi przed nimi wymaganiami.

Smartfon przetestowałem w kilku popularnych testach syntetycznych. Poniżej znajdziesz rezultaty:

Geekbench 5: Single - 1062; Multi - 3119

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1838,75 MB/s; Zapis sekwencyjny - 708,13 MB/s

3DMark Wild Life - 5769

3DMark Wild Life Extreme - 1534

3DMark Sling Shot - Maxed Out!

Poniżej dla porównania wyniki uzyskane przez Realme GT:

Geekbench 5: Single - 1139; Multi - 3619

Androbench: Odczyt sekwencyjny - 1476,56 MB/s; Zapis sekwencyjny - 715,48 MB/s

3DMark Wild Life - 5864

3DMark Wild Life Extreme - 1580

Co ciekawe pomimo obecności wydajniejszego procesora w testach syntetycznych Moto G200 5G wypada nieco gorzej od Realme GT. Możliwe, że to kwestia optymalizacji oprogramowania. Niezależnie od powodów Moto G200 5G to nadal bardzo szybki smartfon. W cenie 2000 zł ciężko znaleźć wydajniejszą propozycję.

Logo producenta na etui dołączonym do zestawu fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Moto G200 5G - Oprogramowanie

Motorola Moto G200 5G pracuje pod kontrolą niemalże niezmodyfikowanego Androida 11. Producent nie dołącza żadnej dedykowanej nakładki graficznej. Zamiast niej znajdziemy zmodyfikowaną aplikację ustawień oraz dodatkowy program Moto.

Oprogramowanie działa niesamowicie płynnie i bardzo szybko. Podczas testów nie doświadczyłem żadnych problemów ze stabilnością lub zacinaniem się.

Motorola Moto G200 5G pracuje pod kontrolą niemalże niezmodyfikowanego Androida 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Motorola Moto G200 5G pracuje pod kontrolą niemalże niezmodyfikowanego Androida 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld Motorola Moto G200 5G pracuje pod kontrolą niemalże niezmodyfikowanego Androida 11 fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Warto podkreślić, że aplikacja Moto pozwala skorzystać z kilku przydatnych funkcji. Użytkownik może aktywować automatyczne uruchamianie ekranu po podniesieniu telefonu, zmienić wygląd systemu, skonfigurować gesty, skorzystać z Always-on-Display, włączyć tryb gry oraz zarządzać Dolby Atmos.

Aplikacja Moto to najważniejszy dodatek producenta fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja Moto to najważniejszy dodatek producenta fot. Daniel Olszewski / PCWorld Aplikacja Moto to najważniejszy dodatek producenta fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Smartfon jest w pełni kompatybilny z trybem Ready For. Po podpięciu Moto G200 5G do telewizora z wykorzystaniem przewodu HDMI do USB Typu C możemy skorzystać z funkcji, która zamieni smartfon w komputer. Dzięki specjalnemu interfejsowi możemy poruszać się jak po klasycznym systemie dla komputerów stacjonarnych. Dodatkowo wybrane aplikacje są w stanie wykorzystać większą powierzchnię roboczą do wyświetlania specjalnie przygotowanych funkcji. Test tego rozwiązania przeprowadziliśmy przy okazji recenzji modelu Moto G100. Można go obejrzeć na naszym kanale YouTube.

Moto G200 5G - Aparat

Motorola chwali się obecnością 108 MP aparatu głównego. Gdy zajrzymy jednak w specyfikację techniczną szybko ukaże się kilka braków. Główny obiektyw nie posiada optycznej stabilizacji obrazu. Zabrakło również teleobiektywu - zdjęcia z przybliżeniem realizowane są poprzez zoom cyfrowy. Całość uzupełnia 2 MP czujnik głębi.

Zgrubienie w miejscu montażu aparatów fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Chwilę należy poświęcić samej aplikacji aparatu. Producent zdecydował się na zastosowanie autorskiego programu, który ma kilka wad. Skalowanie utrudnia wybór niektórych opcji, a aplikacja potrafi się sama z siebie zawiesić. Zazwyczaj należy uruchomić ją ponownie, a to wymaga kilku sekund. Oznacza to, że możemy stracić ciekawe ujęcie. Niestety Moto G200 5G nie pozwala na użycie trybu nocnego w połączeniu z obiektywem ultraszerokokątnym.

Jak w praktyce radzi sobie aparat Motoroli Moto G200 5G?

Ujęcia wypadają przyzwoicie. Moto G200 5G z pewnością nie jest najlepszym fotosmartfonem w cenie do 2000 zł. Zdjęcia z głównego aparatu są zadowalającej jakości, ale należy uważać na poruszenia. Niego gorzej sprawa wygląda w przypadku obiektywu ultraszerokokątnego. Fotografie są zauważalnie gorszej jakości. Dodatkowo nie możemy skorzystać z trybu nocnego.

Poniżej przykładowe ujęcia w dzień:

Zdjęcie w dzień z obiektywu ultraszerokokątnego fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w dzień z 2x przybliżeniem fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w dzień z 5x przybliżeniem fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zdjęcia z maksymalnym przybliżeniem są czytelne fot. Daniel Olszewski / PCWorld Przykładowe zdjęcie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Przykładowe zdjęcie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld Przykładowe zdjęcie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld Przykładowe zdjęcie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie makro w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Selfie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld

oraz w nocy:

Zdjęcie w nocy z obiektywu ultraszerokokątnego fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w nocy fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w nocy z 2x przybliżeniem fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w nocy z 5x przybliżeniem fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w nocy z 10x przybliżeniem; tryb nocny fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Zdjęcie w nocy; tryb nocny fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w nocy z 2x przybliżeniem; tryb nocny fot. Daniel Olszewski / PCWorld Zdjęcie w nocy z 5x przybliżeniem; tryb nocny fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Selfie w dzień fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Ze względu na brak optycznej stabilizacji obrazu Moto G200 5G nie polecam do nagrywania filmów. Pochwalić należy jednak obecność nagrywania w 8K/30 fps oraz 4K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę.

Moto G200 5G - Bateria

Moto G200 5G posiada spory akumulator o pojemności 5000 mAh. Jak ogniwo to radzi sobie z wydajnymi podzespołami oraz sporym, 144 Hz wyświetlaczem wykonanym w technologii IPS LCD. O dziwo do tego elementu nie miałem żadnych zastrzeżeń. Smartfon oferuje bardzo zadowalające czasy pracy na baterii.

Podczas normalnego użytkowania, na które składa się przeglądanie sieci, mediów społecznościowych, słuchanie muzyki, oglądanie filmów, rozmowy telefoniczne oraz inne mało wymagające zadania, możemy liczyć na około 7-8 godzin czasu pracy na ekranie.

W przypadku grania w wymagające gry czas ten spada do niecałych 5 godzin.

W trakcie testów nie zdarzył się, aby Moto G200 5G rozładowała się przed końcem dnia nawet podczas bardzo intensywnego użytkowania.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Motorola Moto G200 5G rozładowała się po 14 godzinach i 22 minutach. To dobry rezultat.

Smartfon naładujemy z wykorzystaniem 33 W zasilacza Turbo Power, który dostarczany jest razem z urządzeniem. Ładowarka korzysta z autorskiej technologii opracowanej przez firmę Motorola.

Moto G200 5G - Podsumowanie

Motorola Moto G200 5G to bardzo specyficzny smartfon, który spodoba się jedynie wybranym konsumentom. Wszystko ze względu na flagowe podzespoły z procesorem Qualcomm Snapdragon 888+ zamknięte w obudowie typowej dla średniaka. Smartfon ten jest nierówny, ponieważ oferuje rewelacyjną wydajność, a z drugiej strony otrzymujemy ekran IPS LCD oraz przeciętny aparat.

Moto G200 5G fot. Daniel Olszewski / PCWorld

Podczas testów doceniłem niesamowicie wysoką wydajność, ciekawy design, wytrzymała baterię oraz niemalże czystego Androida. Ciekawym dodatkiem jest również tryb Ready For. Nie spodobała mi się aplikacja aparatu, plastikowa obudowa, brak wodoszczelności oraz ładowania bezprzewodowego. Na minus zaliczam również wyświetlacz IPS LCD - w tej cenie powinniśmy otrzymać OLEDa z podwyższoną częstotliwością odświeżania.

Podsumowując Motorola Moto G200 5G okazał się rewelacyjnym smartfonem dla graczy. Za 2000 zł otrzymamy bardzo wydajne urządzenie ze 144 Hz ekranem, które na rynku praktycznie nie ma żadnej konkurencji. Topowy przedstawiciel serii Moto G pod tym względem może spokojnie konkurować z o wiele droższymi flagowcami konkurencji. Z drugiej strony urządzenie nadal zachowało kilka cech charakterystycznych dla rodziny Moto G (jakość wykonania obudowy, ekran IPS LCD), które pozwoliły na znaczne obniżenie ceny.