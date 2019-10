Najnowsze wcielenie z budżetowej serii Moto E

Motorola Moto E6 Plus to smartfon od podstaw stworzony jako budżetowiec. Model ten został zaprezentowany zaledwie miesiąc temu na targach IFA 2019 w Berlinie razem z dużo droższym modelem Moto One Zoom. Co ciekawe nowy smartfon posiada wymienną tylną klapkę oraz baterię.

Po wzięciu urządzenia do ręki od razu widać, że to tani sprzęt, ale mimo tego Moto E6 Plus sprawia wrażenie bardzo solidnego smartfona. Telefon sprzedawany jest w trzech wyrazistych kolorach, a w zestawie można liczyć na silikonowe etui.

Pomimo niewielkiej ceny Motorola wygospodarowała kilka dolarów na świetny czytnik linii papilarnych i podwójny aparat główny.

Za wydajność odpowiada procesor MediaTek MT6762 Helio P22 z układem graficznym PowerVR GE8320. Nie ma się co oszukiwać nawet pomimo obecności aż 4 GB pamięci operacyjnej i szybkiej 64 GB wbudowanej pamięci masowej Moto E6 Plus demonem wydajności nie jest. To smartfon przeznaczony dla osób którym zależy na tanim, markowym urządzeniu, które pozwoli sprawdzić pocztę i skorzystać z nawigacji. W tych zastosowaniach Moto E6 Plus sprawdza się rewelacyjnie.

Smartfon wyposażono w 6,1 calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości HD+ (1560 x 720 pikseli) oraz baterię o pojemności 3000 mAh. Smartfon jest bardzo lekki. Urządzenie z baterią waży zaledwie 155,5 grama.