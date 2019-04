Motorola Moto G6 to zeszłoroczny model z bestsellerowej serii G. Co prawda na rynku jest już następca - Moto G7, ale jest on sporo droższy. Moto G6 wyróżnia się posiadaniem kompletnego zestawu modułów łączności, co nie jest oczywiste w tej półce cenowej. Podoba nam się również prawie niezmodyfikowany system i dodatkowe gesty Moto. Producent nie zdecydował się na zastosowanie modnego ostatnimi czasy wycięcia w ekranie.