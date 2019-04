Motorola Moto G7 to najnowszy model z serii G. Charakteryzuje się znakomitą jakością wykonania oraz nie zawodzi w codziennym użytkowaniu. Smartfon ten nie wyróżnia się mocno spośród konkurencji, ale nie zawodzi na żadnej z płaszczyzn. To największa zaleta Moto G7. Dodając do tego niezmodyfikowany system Android oraz ciekawe gesty zaimplementowane przez producenta dostajemy naprawdę ciekawe i bezproblemowe urządzenie. Szkoda jednak, że nie zastosowano trochę wydajniejszego procesora. Naszą recenzję Moto G7 przeczytasz tutaj.