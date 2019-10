Ciekawy smartfon z rewelacyjną baterią i atrakcyjną ceną.

Motorola Moto G7 Power to jeden z czterech modeli z tegorocznej serii G7. Słowo power znajdujące się w nazwie nie oznacza wcale, że urządzenie jest super wydajne. Jego największą zaletą jest gigantyczna bateria o pojemności 5000 mAh, która została połączona z ekranem o rozdzielczości HD+. Dzięki takiemu rozwiązaniu Moto G7 Power zapewnia rewelacyjne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu. To świetny sprzęt dla osób ceniących sobie niezależność od powerbanka i ładowarki.

Poza dużym akumulatorem Moto G7 Power to całkiem ciekawy smartfon. Za wydajność odpowiada nieco leciwy, ale nadal wystarczający procesor Qualcomm Snapdragon 632, który do pomocy ma 4 GB pamięci operacyjnej i 64 GB wbudowanej pamięci masowej.

Urządzenie wyposażone jest w niemalże czysty system operacyjny Android, ale w przeciwieństwie do Mi A3 nie należy do programu Android One. Oznacza to, że aktualizacje oprogramowania wydawane będą z nieco większym opóźnieniem.

Smartfon od Motoroli posiada szereg ciekawych rozwiązań takich, jak gest umożliwiający uruchomienie latarki czy wyświetlanie powiadomień bez wybudzania telefonu.

Moto G7 Plus nie jest smartfonem idealnym. Za sprawą dużego notch'a oraz błyszczącej obudowy urządzenie z pewnością nie spodoba się perfekcjonistom. Ze względu na pojemność baterii smartfon jest dosyć gruby i waży prawie 200 gram. Zabrakło również NFC.