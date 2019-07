Motorola One Vision - test średniaka z Android One i ekranem 21:9

Motorola w dalszym ciągu rozwija swoją linię One. Sprawdzamy, czym nowy model wyróżnia się spośród konkurencji oraz czy warto się nim zainteresować?

Motorola jest pionierem w dziedzinie rozwiązań telekomunikacyjnych. To właśnie inżynierowie tego amerykańskiego przedsiębiorstwa opracowali pierwszy prototyp telefonu komórkowego w 1973 roku.

Na przestrzeni ponad 90 lat istnienia na rynku Motorola przeżywała zarówno lepsze, jak i gorsze momenty. Nie obyło się bez wielkich sukcesów rynkowych, jak wprowadzenie modeli z klapką takich, jak np. sławna Motorola Razr, ale nie uniknięto również spektakularnych wpadek.

Włodarze podobnie, jak Nokia przespali moment wprowadzenia na rynek nowej generacji urządzeń, które zapoczątkowała premiera iPhone'a w 2007 roku. Próbowano co prawda ratować sytuacje i na rynku pojawiła się np. dotykowa wersja modelu Razr z systemem Android, ale Motorola cały czas traciła swoją pozycję rynkową.

W 2011 roku zdecydowano się na sprzedaż Motorola Mobility, która zajmowała się produkcją smartfonów firmie Google. Wyszukiwarkowy gigant stworzył bestsellerową linię budżetowych telefonów Moto G, które wyróżniały się odpowiednio dostosowaną specyfikacją techniczną, nową wersją systemu Android oraz niewygórowaną ceną. Nie zabrakło równie dosyć radykalnych rozwiązań. Pierwsze modele sprzedawane były bez ładowarki. Motorola stwierdziła, że każdy użytkownik posiada przewód microUSB oraz ładowarkę, a jej brak w zestawie umożliwiał obniżenie ceny i zmniejszenie wymiarów pudełka. To ostatnie było szczególnie istotne dla Amazon'u, który stał się głównym dostawcą urządzeń firmy Motorola.

W 2016 roku Motorola została ponownie sprzedana. Tym razem na zakup zdecydowało się Lenovo, które stopniowo planowało zaniechać używania znaków towarowych Motorola, ale już po niespełna roku wycofało się z tej decyzji.

Obecnie Motorola odnalazła swoje miejsce na rynku i skupia się głównie na produkcji ciekawych i wyróżniających się na rynku modeli ze średniej półki. W portfolio znajdziemy także urządzenia budżetowe, ale na próżno szukać pełnoprawnego flagowca.

Przez ostatnie kilkanaście dni mieliśmy okazję testować najnowszy model One Vision, który wyróżnia się oprogramowaniem Android One, ekranem o proporcjach 21:9 z umieszczoną w lewym górnym rogu kamerą oraz procesorem Exynos od Samsunga.

Motorola One Vision - Cena

Motorola One Vision dostępna jest w jednej konfiguracji sprzętowej z 4 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. Urządzenie możemy kupić w dwóch kolorach: niebieskim oraz brązowym. Cena detaliczna została ustalona na 1299 zł.

Motorola One Vision - Specyfikacja techniczna

System Operacyjny: Android™ 9 Pie z przynależnością do Android One

Android™ 9 Pie z przynależnością do Android One Procesor: Ośmiordzeniowy procesor Exynos 9609 o częstotliwości taktowania 2,2 GHz z układem graficznym Mali G72 MP3

Ośmiordzeniowy procesor Exynos 9609 o częstotliwości taktowania 2,2 GHz z układem graficznym Mali G72 MP3 Pamięć (RAM): 4 GB

4 GB Pamięć Wewnętrzna: 128 GB

128 GB Slot na na karty pamięci: Obsługa kart microSD (o pojemności do 256 GB)

Obsługa kart microSD (o pojemności do 256 GB) Zabezpieczenia biometryczne: Odblokowywanie za pomocą rozpoznawania twarzy, czytnik linii papilarnych

Odblokowywanie za pomocą rozpoznawania twarzy, czytnik linii papilarnych Czujniki: Czytnik linii papilarnych, czujnik zbliżeniowy, akcelerometr, czujnik światła otoczenia, magnetometr, żyroskop

Czytnik linii papilarnych, czujnik zbliżeniowy, akcelerometr, czujnik światła otoczenia, magnetometr, żyroskop Bateria: 3500 mAh, niewymienna

3500 mAh, niewymienna Ładowanie: 15-watowa ładowarka z technologią TurboPower™

15-watowa ładowarka z technologią TurboPower™ Typ Ładowarki: Ładowarka USB typu C, moc 15 W z technologią TurboPower™

Ładowarka USB typu C, moc 15 W z technologią TurboPower™ Wyświetlacz: 6,3 cala

6,3 cala Technologia Wyświetlacza: LTPS IPS

LTPS IPS Zagęszczenie pikseli: 432 PPI

432 PPI Rozdzielczość: FHD+ 2520 x 1080 pikseli

FHD+ 2520 x 1080 pikseli Współczynnik Proporcji: 21:9

21:9 Wymiary: 160,1 x 71,2 x 8,7 mm

160,1 x 71,2 x 8,7 mm Waga: 180 g

180 g Obudowa: Przednie szkło 2.5D, tylne szkło 3D Gorilla Glass

Przednie szkło 2.5D, tylne szkło 3D Gorilla Glass Ochrona Przed Wilgocią: IP52

IP52 Porty: port USB typu C (do ładowania i przesyłu danych), USB 2.0, 3,5 mm złącze słuchawkowe

port USB typu C (do ładowania i przesyłu danych), USB 2.0, 3,5 mm złącze słuchawkowe Kolory: Brązowy Gradient, Gradient Szafirowy

Brązowy Gradient, Gradient Szafirowy Aparat tylny: 48 MP + OIS + 5 MP, przysłona f/1,7, Quad Pixel, 1,6 µm, podwójna lampa błyskowa CCT LED, wyjściowe zdjęcia 12 MP

48 MP + OIS + 5 MP, przysłona f/1,7, Quad Pixel, 1,6 µm, podwójna lampa błyskowa CCT LED, wyjściowe zdjęcia 12 MP Funkcje: Zdjęcia seryjne, Auto HDR, Samowyzwalacz, Migawka bez opóźnień (ZSL), Zoom o wysokiej rozdzielczości, Ruchome zdjęcia (Kinografika), Tryb portretowy, Wycinanie, Panorama 360 stopni, Tryb ręczny, Aktywne zdjęcia, Kolor spotowy, Najlepsze zdjęcie, Integracja Google Lens ™, Tryb Nocne zdjęcia (Night Vision), Filtr na żywo, inteligentna kompozycja, oświetlenie portretowe, automatyczne wykrywanie uśmiechu

Zdjęcia seryjne, Auto HDR, Samowyzwalacz, Migawka bez opóźnień (ZSL), Zoom o wysokiej rozdzielczości, Ruchome zdjęcia (Kinografika), Tryb portretowy, Wycinanie, Panorama 360 stopni, Tryb ręczny, Aktywne zdjęcia, Kolor spotowy, Najlepsze zdjęcie, Integracja Google Lens ™, Tryb Nocne zdjęcia (Night Vision), Filtr na żywo, inteligentna kompozycja, oświetlenie portretowe, automatyczne wykrywanie uśmiechu Nagrywanie wideo: UHD przy 30 kl./s, FHD przy 30 kl./s, FHD przy 60 kl./s, HD przy 30 kl./s

UHD przy 30 kl./s, FHD przy 30 kl./s, FHD przy 60 kl./s, HD przy 30 kl./s Funkcje wideo: Film w zwolnionym tempie, film poklatkowy, film poklatkowy w przyspieszonym tempie (hyperlapse), YouTube Live Stream

Film w zwolnionym tempie, film poklatkowy, film poklatkowy w przyspieszonym tempie (hyperlapse), YouTube Live Stream Aparat przedni: 25MP, przysłona f/2.0, Quad Pixel, 1.8µm

25MP, przysłona f/2.0, Quad Pixel, 1.8µm Funkcje: Tryb portretowy, kolor spotowy, ruchome zdjęcia (kinografika), tryb grupowych Selfie, filtr na żywo

Tryb portretowy, kolor spotowy, ruchome zdjęcia (kinografika), tryb grupowych Selfie, filtr na żywo Nagrywanie wideo: FHD przy 30 kl./s, HD przy 30 kl./s

FHD przy 30 kl./s, HD przy 30 kl./s Funkcje wideo: Film w zwolnionym tempie, film poklatkowy, film poklatkowy w przyspieszonym tempie (hyperlapse), YouTube Live Stream

Film w zwolnionym tempie, film poklatkowy, film poklatkowy w przyspieszonym tempie (hyperlapse), YouTube Live Stream Głośniki: 1 głośnik w dolnej części

1 głośnik w dolnej części Mikrofony: 2 mikrofony

2 mikrofony Łączność: 2G: pasmo GSM 2/3/5/8, 3G: pasmo WCDMA 1/2/5/8, 4G: pasmo LTE 1/3/5/7/8/20/38/40/41

2G: pasmo GSM 2/3/5/8, 3G: pasmo WCDMA 1/2/5/8, 4G: pasmo LTE 1/3/5/7/8/20/38/40/41 Karta SIM: Podwójny slot na kartę nano-SIM, obsługa funkcji Dual-SIM

Podwójny slot na kartę nano-SIM, obsługa funkcji Dual-SIM Technologia Bluetooth®: Bluetooth® 5.0 EDR + BLE

Bluetooth® 5.0 EDR + BLE Wi-Fi: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz, hotspot Wi-Fi

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz + 5 GHz, hotspot Wi-Fi NFC: Tak

Tak Usługi Lokalizacji: GPS, AGPS, GLONASS, Galileo

Motorola One Vision - Zawartość zestawu

Motorola One Vision dostarczana jest w estetycznym pudełku utrzymanym w niebieskiej kolorystyce. Na górze wytłoczono logo producenta oraz nazwę modelu, a na bokach znajdziemy logotypu Android One. Z tyłu umieszczono podstawową specyfikację techniczną.

W środku znajdziemy:

Telefon

Ładowarkę TurboPower

Kabel USB

Słuchawki

Etui Ochronne

Skróconą instrukcję obsługi

Igłę do wyjęcia tacki na karty SIM

Zawartość zestawu jest zaskakująca, jak na cenę, w której oferowana jest Motorola One Vision. W pudełko znajdziemy zarówno sylikonowe etui ochronne, jak i przyzwoitej jakości słuchawki przewodowe. Nie zabrakło również szybkiej ładowarki obsługującej autorską technologię TurboPower. Dołączenie do zestawu pokrowca cieszy nas podwójnie, ponieważ One Vision posiada wystający ponad obrys obudowy obiektyw.

Motorola One Vision - Wygląd i jakość wykonania

Biorąc do ręki urządzenie nie trudno odgadnąć, że to smartfon Motoroli. One Vision nie posiada może tak wielu cech charakterystycznych, jak urządzenia z serii Moto G, wyróźnia się na tle konkurencji. Dodatkowo świetna jakość wykonania, ciekawe wersje kolorystyczne oraz logo producenta umieszczone w czytniku linii papilarnych na pleckach urządzenia to rozwiązania typowe dla amerykańskiego producenta.

Pierwsze, na co zwróciliśmy uwagę po wzięciu do ręki Motoroli One Vision to rozmiary. Smartfon jest bardzo długi, co spowodowane jest zastosowaniem ekranu o proporcjach 21:9. Używanie Motoroli nie jest jednak tak uciążliwe, jak testowanego wcześniej Sony Xperia 10 Plus, ponieważ Motorola zdecydowała się na umieszczenie aparatu w ekranie, co umożliwiło redukcję ramek okalających wyświetlacz.

Uwagę z pewnością przyciąga znacznie wystający ponad obrys urządzenia aparat i nie jest to cecha, którą polubiliśmy. Na szczęście problem nieco niweluje dołączony do zestawu pokrowiec, który zabezpiecza obiektywy przed uszkodzeniami. Bez niego urządzenie jest chybotliwe po położeniu na płaskiej powierzchni.

One Vision waży 180 gram i nie jest najlżejszym urządzeniem. Mimo wszystko nie powoduje to znacznego dyskomfortu podczas codziennego użytkowania. Motoroli daleko jeszcze do ważącego ponad 200 gram Xiaomi Mi Mix 3.

Na prawym boku urządzenia umieszczono przyciski do regulacji głośności oraz przycisk zasilania.

Na dolnej krawędzi znajdziesz głośnik, port USB Typu C oraz mikrofon.

Z lewej strony zdecydowano umieścić jedynie tackę na karty nanoSIM/microSD.

Na górze znajdziesz gniazdo słuchawkowe Jack.

Motorola One Vision - Aparat w ekranie

Motorola One Vision to pierwsze urządzenie tego producenta z aparatem umieszczonym w ekranie. Niestety nie do końca przypadła nam do gustu implementacja tego rozwiązania. Sam obiektyw jest sporych rozmiarów, a na dodatek okala go gigantyczna ramka, co powoduje, że w rzeczywistości tracimy spory kawałek ekranu. Podczas codziennego użytkowania jest to widoczne i może irytować. Dodatkowo oprogramowanie czasami ma problem z obsługą aparatu w ekranie Przykładowo Endomondo znacznie zwiększa górny pasek powiadomień, który zachodził na przyciski funkcyjne, co utrudnia, a czasami uniemożliwia korzystanie z aplikacji. Są to problemy związane z oprogramowaniem i prawdopodobnie zostaną naprawione wraz z kolejnymi aktualizacjami systemu.

Przyczepić można się również do widocznego pod kątem podświetlenia ekranu w szparze pomiędzy obiektywem, a szkłem. Niestety, ale nie udało nam się uchwycić tego na zdjęciach. Nie jest to cecha, która mocno przeszkadza, ale mamy nadzieje, że zostanie to poprawione w kolejnych modelach.

Motorola One Vision - Wyświetlacz

Producent zastosował panel o przekątnej 6,3 cala. Rozdzielczość to Full HD+ 2520 x 1080 pikseli. Proporcje ekranu to tak, jak już wyżej wspomnieliśmy dosyć egzotyczne 21:9. Zdecydowano się na zastosowanie wyświetlacza typu LTPS IPS LCD.

Nie mamy zastrzeżeń do jakości wyświetlanego obrazu, jasności maksymalnej oraz kątów widzenia. Ekran spisuje się poprawnie. Nie jest to może najlepszy wyświetlacz, jaki możemy kupić w smartfonie do 1500 zł, ale z pewnością nie zawodzi.

Proporcje, jakie zastosowano w Motoroli One Vision umożliwiają wygodną pracę z dwoma aplikacjami w tym samym momencie. Dodatkowo przeglądając strony internetowe zobaczymy większą ilość tekstu. Rożnica ta jest kolosalna, jeżeli możemy zestawić urządzenie z jakimś smartfonem wyposażonym w ekran o proporcjach 16:9. Zastosowanie takiego wyświetlacza ma jednak swoje wady. Aby zmieścić ekran 21:9 producent musiał znacząco wydłużyć obudowę, dzięki czemu trudno dotknąć jedną ręką górnej części ekranu. Z pewnością nie spodoba się to osobom z małymi rękami.

Motorola One Vision - Oprogramowanie

Motorola One Vision pracuje pod kontrolą systemu operacyjnego Android w wersji 9.0 Pie. Urządzenie przynależy do programu Android One, dzięki czemu do dyspozycji posiadamy niemal niezmodyfikowaną wersję systemu. Producent dodaje od siebie jedynie aplikację Moto, która odpowiedzialna jest za dodatkowe gesty oraz ekran Moto. Jest on przydatny, ponieważ One Vision niestety nie posiada diody powiadomień. Podczas testów poprawki zabezpieczeń datowane były na 5 maja 2019 roku.

Oprogramowanie działa bardzo szybko i płynnie. Duża w tym zasługa bardzo szybkiej wbudowanej pamięci masowej. Jej testy znajdziesz w dalszej części recenzji. Android One zapewnia szybkie terminowe aktualizacje zabezpieczeń oraz możliwość aktualizacji systemu do nowszej wersji. Rozwiązanie to ma jednak swoje wady. Po uruchomieniu dostajemy niemalże czysty system operacyjny Android, który oferuje mniejszą funkcjonalność, niż ten znany z urządzeń Samsunga lub Xiaomi. Zaawansowani użytkownicy bez problemu dostosują go do swoich potrzeb, ale początkujący mogą mieć z tym mały kłopot.

Podczas testów zauważyliśmy kilka błędów związanych z oprogramowaniem. Na początku mieliśmy problem z konfiguracją naszego testowego egzemplarze. Urządzenie łączyło się z naszą siecią Wi-Fi, ale nie pozwalało na przejście do kolejnego etapu konfiguracji. Mogliśmy jedynie pominąć proces łączenia się z Wi-Fi, co powodowało pominięcie dodawania konta Google oraz przenoszenia danych z innego urządzenia.

Również mechanizm odpowiadający za aktualizację systemu nie działał idealnie. Urządzenie znalazło aktualizację, ale po jej pobraniu nie mogliśmy wejść w ustawienia w celu jej instalacji. Pomógł restart telefonu.

Zwróciliśmy się do producenta z prośbą o weryfikację naszych problemów. Motorola wysłała nam drugie egzemplarz Moto One Vision. W między czasie urządzenie otrzymało też aktualizacje oprogramowania. Niestety w kolejnym telefonie nadal występowały problemy. Nie udało nam się uruchomić aplikacji YouTube, a pasek powiadomień nadal nie działał idealnie.

Motorola One Vision - Wydajność

Motorola zdecydowała się na implementacje procesora Samsung Exynos 9609. To nieco słabsza wersja modelu 9610, który znajdziemy między innymi w Samsungu Galaxy A50. Exynos 9609 jest ośmiordzeniowym CPU o taktowaniu 2,2 GHz. Do pomocy ma 4 GB pamięci operacyjnej, 128 GB wbudowanej pamięci masowej oraz kartę graficzną Mali-G72 MP3.

Taki zestaw sprawia, że Motorola One Vision nie jest może najwydajniejszym urządzeniem na rynku i trudno polecić ją jako sprzęt do gier, ale świetnie sprawdza się podczas normalnego użytkowania. Przeglądanie mediów społecznościowych, słuchanie muzyki, czy praca z kilkoma aplikacjami jednocześnie nie stanowią żadnego problemy.

Dla fanów cyferek przetestowaliśmy Motorole One Vision w popularnych testach syntetycznych, co potwierdziło nasze przypuszczenia odnośnie wydajności urządzenia.

Oto wyniki z benchmarków:

Antutu - 145564

Geekbench 4 Single - 1603 ; Multi - 5269

; Multi - 3DMark Sling Shot - 1849

3DMark Ice Storm Unlimited - 24478

Sprawdziliśmy również wydajność wbudowanej pamięci masowej przy użyciu programu AndroBench. Uzyskaliśmy bardzo zadowalające rezultaty - Odczyt w okolicach 500 MB/s oraz zapis 190 MB/s.

Motorola One Vision - Dźwięk

W kwestii oferowanej jakości dźwięku Motorola sprawuje się przyzwoicie. Na pokładzie mamy pojedynczy głośnik, który może nie oferuje najwyższej jakości, ale jest wystarczająco donośny. Nie zabrakło również gniazda słuchawkowego Jack, chociaż do umiejscowienia tego elementu posiadamy pewne uwagi. Motorola zdecydowała się na zamontowanie Jack'a na górze urządzenia, co w połączeniu z ekranem 21:9 jest niezbyt ergonomicznym rozwiązaniem.

Motorola One Vision - Aparat

Producent zastosował aparat główny o rozdzielczości aż 48 MP z przysłoną f/1.7. Musimy jednak pamiętać, że finalnie otrzymujemy odbitki o rozdzielczości 12 MP. Dzieje się tak dzięki technologii QuadPixel łączącej cztery piksele w jeden, co pozwala na uzyskanie większej jasności fotografii oraz ograniczenie ilości szumów.

Główny obiektyw współpracuje z 5 MP sensorem głębi. W tym przypadku przysłona wynosi f/2.2. Do dyspozycji oddano również szereg opcji opartych na sztucznej inteligencji.

Zdjęcia dzienne są bardzo dobrej jakości i powinny zadowolić większość użytkowników.

Co jednak w przypadku zdjęć wykonanych po zmroku? Motorola bardzo podkreśla możliwości fotograficzne nowego smartfona. Najlepsze efekty uzyskamy korzystając z wbudowanego trybu nocnego. Jeżeli zainstalujemy do tego aplikację Moto Camera 2 z Google Play efekty, jak na urządzenie kosztujące poniżej 1500 zł są bardziej, niż zadowalające. Jedyny problem, jaki napotkaliśmy podczas testów aparatu nocą to niezbyt dokładne i precyzyjne wyostrzanie. Czasami musieliśmy wykonać kilka fotografii, aby uzyskać zadowalający efekt.

Z przodu znajdziemy kamerkę do Selfie, która umieszczona została w ekranie. Oferuje przyzwoitą jakość i powinna zadowolić większość osób, ale widzieliśmy lepsze moduły w podobnie wycenionych urządzeniach. Aparat ma czasami problem z łapaniem ostrości w jasnych miejscach i nie do końca radzi sobie z ekspozycją. Poza tym nie mamy do niego żadnych uwag.

Motorola One Vision oferuje nagrywanie wideo w 4K przy 30 klatkach na sekundę. Z przodu możemy nagrywać w rozdzielczości Full HD również przy 30 klatkach na sekundę. Nie zabrakło również Slow Motion w 1080p i 120 klatkach na sekundę oraz 720p i 240 klatkach na sekundę. Jeżeli planujesz nagrywać sporą ilość materiałów radzimy rozejrzeć się za innym urządzeniem. One Vision nieco rozczarowuje w tej kwestii.

Motorola One Vision - Bateria

Motorola One Vision posiada akumulator o przyzwoitej pojemności 3500 mAh. W rzeczywistości smartfon zapewnia do jednego intensywnego dnia pracy na pojedynczym ładowaniu. Po spojrzeniu na specyfikację techniczną oczekiwaliśmy nieco lepszych wyników. Sytuację ratuje fakt, że wraz z urządzeniem otrzymujemy szybką ładowarkę TurboPower. Według deklaracji producenta piętnastominutowe ładowanie ma zapewnić do 7 godzin pracy. W rzeczywistości wynik ten uzyskamy w trybie oszczędzania energii z wyłączonym dostępem do internetu. Pełne ładowanie zajmie niecałe 2 godziny. Czasy włączonego ekranu wahały się od 3 do nieco ponad 4 godzin. To wynik zdecydowanie poniżej średniej.

W naszym teście akumulatora (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Motorola One Vision rozładowała się po 9 godzinach i 50 minutach. To wynik podobny do Moto G7, która rozładowała się trzy minuty później.

Motorola One Vision - Podsumowanie

Podsumowując Motorola One Vision to ciekawy model, który potrafi zaskoczyć. Spodobał nam się design, jakość wykonania oraz wystarczająca do codziennej pracy wydajność. Nie zabrakło NFC, 128 GB wbudowanej pamięci masowej oraz USB Typu C. One Vision należy do programu Android One, dzięki czemu możemy liczyć na długie oraz terminowe aktualizacje. Niestety nie obyło się bez kilku wpadek. Czas pracy na baterii rozczarowuje, dziura w ekranie jest bardzo duża, a samo oprogramowanie nie do końca dopracowane. Nie każdemu do gustu przypadnie ekran o proporcjach 21:9.

Pomimo wymienionych wyżej wad Motorola One Vision to bardzo interesujące urządzenie. Jeżeli tylko jesteś w stanie zaakceptować wady, które wymieniliśmy wyżej z pewnością będziesz zadowolony.