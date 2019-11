Najnowszy smartfon od Moto z czterema obiektywami.

Motorola One Zoom to najnowszy smartfon w naszym zestawieniu. Urządzenie zostało zaprezentowane na targach IFA 2019 w Berlinie razem z tanim modelem Moto E6 Plus.

One Zoom to najwyższy przedstawiciel bestsellerowej serii Moto One. Projektując nowe urządzenie producent skupił się na module fotograficznym. Moto One Zoom posiada aż cztery obiektywy na pleckach. Nie zabrakło optycznej stabilizacji obrazu, obiektywu ultraszerokątnego i kamerki do selfie o rozdzielczości 25 MP.

Główna matryca smartfona posiada rozdzielczość 48 MP i korzysta z technologii Quad Pixel, która łączy cztery piksele w jeden zwiększając jakość i szczegółowość fotografii.

Motorola One Zoom to jednak nie tylko aparaty. Urządzenie posiada świetny ekran OLED o przekątnej 6,4 cala i rozdzielczości Full HD+ z małym wycięciem w kształcie kropli wody i sporą baterię o pojemności 4000 mAh z funkcją szybkiego ładowania za pomocą autorskiej technologii TurboPower. Akumulator ma wystarczyć na dwa dni normalnego użytkowania.

Za wydajność Motoroli One Zoom odpowiada procesor Qualcomm Snapdragon 675, który do pomocy ma 4 GB pamięci operacyjnej i 128 GB wbudowanej pamięci masowej. System operacyjny to Android 9.0 Pie. Niestety One Zoom nie przynależy do Android One.

Miłym bonusem jest etui dołączone do zestawu sprzedażowego.