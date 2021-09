Motorola edge 20 pro – świetny smartfon, średni flagowiec

Motorola edge 20 pro to dość ciekawa propozycja na rynku smartfonów. Oferuje wydajny procesor, dobry aparat oraz baterię, która pozwala na wiele godzin pracy. Trudno jednak znaleźć w nim coś, co by go wyróżniało, a czego nie oferują inne konkurencyjne smartfony z tej samej półki cenowej.

Motorola ponownie postanowiła podbić rynek smartfonów, wydając swojego najnowszego flagowca - Edge 20 Pro. Czym charakteryzuje się ten model i czy posiada coś, co wyróżni go na tle pozostałych smartfonów?

Motorola edge 20 pro to flagowy przedstawiciel najwyższej serii smartfonów Moto na 2021 rok. Smartfon ten zastępuje modele Edge i Edge Plus z 2021 roku. Nieco dziwić może nazewnictwo nowych modeli - firma przeskoczyła od razu z oryginalnej serii do 20. Pozycjonowany jako topowy model premium, Edge 20 Pro oferuje kilka ulepszeń, których nie znajdziemy w Edge 20 and Edge 20 Lite. Są to między innymi: aparat peryskopowy z większym zoomem optycznym, pojemniejsza bateria, czy wzmocniony procesor.

W tegorocznym modelu brakuje charakterystycznego ekranu z zakrzywionymi krawędziami, które były obecne w poprzednikach. Jest to z pewnością rozczarowujące dla tych, którzy właśnie za ten element pokochali tę serię. Czy Edge 20 Pro ma do zaoferowania coś więcej, niż stosunkowo przystępna cena i lekko ulepszona specyfikacja? Zapraszamy na nasz test.

Motorola Edge 20 Pro / fot. Artur Tomala Motorola Edge 20 Pro / fot. Artur Tomala

Motorola edge 20 pro - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 870 (8 rdzeni, 3,20 GHz, Kryo 585) Układ graficzny: Adreno 650 Pamięć RAM: 12 GB Pamięć wbudowana: 256 GB Typ ekranu: Dotykowy, OLED Częstotliwość odświeżania ekranu: 144 Hz Przekątna ekranu: 6,7 cala Rozdzielczość ekranu: 2400 x 1080 pikseli Zagęszczenie pikseli: 396 ppi Aparat: Tył: 108 Mpix, 16 Mpix - ultraszerokokątny, 8 Mpix - teleobiektyw Przód: 32 Mpix - do selfie Zoom optyczny: 5x zoom optyczny i 50x zoom cyfrowy Dodatkowe cechy aparatu: Wbudowana lampa błyskowa, optyczna stabilizacja obrazu, Slow Motion, FullHD 1080p (do 960 kl,/s), HD 720p (do 360 kl,/s), HD 720p (do 360 kl,/s), możliwość nagrywania wideo w 8K Łączność: 5G, Bluetooth 5,1, NFC, Wi-Fi, GPS Złącza: USB-C - 1 szt, oraz gniazdo kart nanoSIM - 2 szt, Czytnik linii papilarnych: Tak, na prawej krawędzi Czujniki: Akcelerometr, magnetometr, żyroskop, skaner twarzy, światła i zbliżenia Dual SIM: Tak System operacyjny: Android 11 Pojemność baterii: 4500 mAh Ładowanie bezprzewodowe: Nie Szybkie ładowanie: Funkcja szybkiego ładowania Turbo Power Obudowa: Szkło Corning Gorilla Glass 5 - wyświetlacz Odporności: Pyłoszczelność i wodoszczelność (IP52) Dołączone akcesoria: Etui, Kabel USB typ C, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu, Ładowarka 30 W Kolor: Granatowy Wysokość: 163 mm Szerokość: 76 mm Grubość: 7,99 mm Waga: 190 g Rodzaj gwarancji: Standardowa Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Podstawowe informacje o telefonie / fot. Artur Tomala Podstawowe informacje o telefonie / fot. Artur Tomala

Motorola edge 20 pro - Cena

Motorola edge 20 pro kosztuje 3299 zł. W porównaniu do zeszłorocznego Edge Plus, producent postanowił obniżyć sugerowaną cenę detaliczną nowego modelu. Edge 20 Pro konkuruje bezpośrednio ze smartfonami, które swoimi specyfikacjami i ceną plasują gdzieś pomiędzy urządzeniami ze średniej półki, a tymi premium.

Motorola edge 20 pro - Zawartość zestawu

Opakowanie zawiera dwa mniejsze pudełka: w jednym znajdziemy kabel służący do korzystania z funkcji Ready For, natomiast w drugim producent umieścił sam smartfon, ładowarkę 30 W, kabel USB-C oraz dokumentację. Miłym gestem jest także dołączenie do zestawu przezroczyste etui, które pozwala na kompleksową ochronę smartfona od momentu wyjęcia z pudełka.

Zawartość pudełka / fot. Artur Tomala

Motorola edge 20 pro - Design i komfort użytkowania

Pierwsze co rzuca się w oczy, po wyjęciu telefonu z pudełka, to jego wielkość. Mierzy on 163 x 76 mm, co może być jednak zdecydowanie za dużym rozmiarem dla większości osób. Sam musiałem się mocno gimnastykować, aby móc dosięgnąć każdego miejsca na ekranie. Znajdujące się na prawej krawędzi przyciski kontroli głośności oraz czytnik linii papilarnych zostały umieszczone zbyt wysoko, przez co wymagają przesunięcia dłoni lub użycia drugiej, aby móc ich dosięgnąć.

Wyspa aparatów / fot. Artur Tomala Port USB-C, szufladka na karty SIM oraz wyjście głośnika / fot. Artur Tomala

Po przeciwnej stronie znajduje się dedykowany przycisk, który służy do wywoływania asystenta głosowego - w tym przypadku Asystenta Google. Niestety, tutaj pojawia się ten sam problem, jak w przypadku pozostałych przycisków funkcyjnych. Umieszczenie go po lewej stronie, na samej górze telefonu, powoduje, że jest praktycznie niedostępny przy użyciu tylko jednej dłoni. Dodatkowo, na dole znajdziemy port USB-C, szufladkę na karty nanoSIM oraz microSD, a także otwory głośnika.

Z tyłu telefonu znajduje się prostokątna wyspa, w której umieszczono trzy obiektywy, lampę błyskową oraz mikrofon z zoomem (dla zoomu audio). Co prawda, nie pozwala on na położenie telefonu na płasko, ale nie przeszkadza w żaden sposób podczas noszenia go w kieszeni. Zarówno z przodu i jak i z tyłu zastosowano szkło, a całość mieni się w kolorze niebieskiego granatu. Producent twierdzi, że model edge 20 pro jest odporny na wodę, lecz w oficjalnej specyfikacji podaje, że telefon posiada certyfikat IP52 - jest to zdecydowanie za mało. O ile pojedyncze krople wody nie zrobiły na nim wrażenia, tak nie odważyłem się na bardziej odważne testy w tej kwestii, gdyż mogłyby szybko zniszczyć urządzenie.

Tył smartfona / fot. Artur Tomala Przód smartfona / fot. Artur Tomala Tył smartfona / fot. Artur Tomala

Motorola edge 20 pro - Wyświetlacz

Wracając do wielkości, #6,7-calowy ekran z pewnością jest atutem tego smartfona#. Duża przekątna pozwala na wygodne oglądanie ulubionych seriali, grania lub wyświetlania dokumentów. Jest to wyświetlacz OLED o rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, który wspiera HDR10+.

Jedną z niespodzianek jest częstotliwość odświeżania wynosząca aż 144 Hz. Oznacza to, że obraz na ekranie aktualizuje się 144 razy na sekundę. Przez długi czas to poziom 60 Hz był normą, ale w ostatnich latach wiele producentów zaczęło wypuszczać smartfony oferujące 90 Hz lub 120 Hz. Pod tym względem, edge 20 pro posiada najszybsze odświeżanie ekranu, które obecne posiada tylko garstka modeli dostępnych na rynku.

Ustawienia zmiany częstotliwości odświeżania ekranu / fot. Artur Tomala

Motorola edge 20 pro - Czytnik linii papilarnych

Pomimo nieporęcznego umiejscowienia, czytnik linii papilarnych działa bardzo sprawnie. Proces jego konfiguracji, a przy tym zapisywania mojego odcisku palca, przeszedł bardzo szybko i bezproblemowo. Odblokowywanie smartfona odbywa się poprzez zwykłe przyłożenie palca do czytnika, bez potrzeby jego kliknięcia. Taka możliwość jednak istnieje - wtedy przycisk powoduje włączenie lub wyłączenie ekranu.

Dedykowany przycisk Asystenta Google / fot. Artur Tomala Przyciski regulacji głośności oraz power / fot. Artur Tomala

Motorola edge 20 pro - Wydajność

Całością zarządza procesor Snapdragon 870. Nie jest to najwydajniejszy układ dla smartfonów z Androidem, ale z pewnością nie zabraknie mu mocy obliczeniowej. Podczas testów zagrałem w kilka najpopularniejszych pozycji dostępnych w sklepie Google Play (TFT, Wild Rift, Pokemon GO, PUBG Mobile) i korzystając ze standardowych ustawień, ani razu nie doświadczyłem spadku wydajności.

Edge 20 Pro uzyskał następujące wyniki w testach syntetycznych:

Geekbench 5 Single Core: 963

Geekbench 5 Multi Core: 3057

3DMark Wild Life: 4201

3DMark Wild Life Extreme: 1213

Androbench, odczyt sekwencyjny: 1686,92 MB/s

Androbench, zapis sekwencyjny: 725,21 MB/s

Wyniki testów syntetycznych / fot. Artur Tomala

Chipset jest sparowany z pamięcią RAM o pojemności 12 GB oraz pamięcią masową o pojemności 256 GB pamięci masowej. Telefon oferuje także 5G, choć dostęp do tej funkcji jest zależny od naszego miejsca zamieszkania. Jest to jeden z niewielu smartfonów Motoroli, który nie posiada gniazda słuchawkowego. Co prawda, wbudowany głośnik spełnia swoją rolę, natomiast nigdy nie odda tej samej jakości dźwięku, co podłączone słuchawki. Najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z bezprzewodowego zestawu TWS lub ewentualne skorzystanie z adaptera USB-C na 3,5 mm w celu podpięcia słuchawek przewodowych.

Motorola edge 20 pro - Oprogramowanie

Edge 20 Pro pracuje na systemie Android 11. Bardzo prawdopodobne jest, że telefon dostanie aktualizację do Androida 12, kiedy ten zostanie udostępniony w finalnej wersji. Motorola edge 20 pro działa pod kontrolą nakładki My UX. Na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z niemal czystą wersją Androida, lecz jest to złudne wrażenie. Producent skupił się jednak wyłącznie na kilku kwestiach, takich jak gesty ułatwiające nawigację po interfejsie czy bogate możliwości personalizacji.

Ekran główny / fot. Artur Tomala Widok aplikacji / fot. Artur Tomala

Pasek powiadomień / fot. Artur Tomala Ustawienia / fot. Artur Tomala

Motorola przynosi kilka własnych sztuczek, w postaci działań oszczędzających czas. Pozwalają one na szybkie uruchamianie funkcji za pomocą określonych gestów, z czego każdy może zostać dopasowany do konkretnego działania. System nie oferuje z początku standardowego panelu nawigacji u spodu ekranu, ale można go włączyć z poziomu ustawień (wtedy rezygnujemy z funkcji gestów, które zostają zastąpione wspomnianym panelem).

Aplikacja MOTO do personalizacji / fot. Artur Tomala Personalizacja ekranu głównego / fot. Artur Tomala Ustawienia gestów / fot. Artur Tomala

Samouczek / fot. Artur Tomala Ustawienia wyświetlacza / fot. Artur Tomala Ustawienia funkcji rozrywki / fot. Artur Tomala

W zestawie, wraz z telefonem, producent dostarcza także specjalny kabel kompatybilny z funkcją Ready For. Pozwala to na podłączenie urządzenia do zewnętrznego monitora, takiego jak ekran komputera lub telewizora, co umożliwia nam korzystanie z szeregu dodatkowych funkcji. Test tej funkcji przeprowadziliśmy przy okazji testu modelu Moto G100, który obejrzeć można na naszym kanale YouTube.

Motorola edge 20 pro - Aparat

Motorola edge 20 pro ma solidny zestaw aparatów. Nie jest on najlepszy na rynku, ale wciąż jestem pod wrażeniem jakości zdjęć, jakie można wykonać z jego pomocą . Aparat selfie (32 MP, f/2.3) robi zdjęcia jasne i kolorowe. Tryb Portretowy zdaje się spełniać swoje zadanie, aczkolwiek efekt rozmycia tła nie zawsze był dokładny.

Zdjęcie makro / fot. Artur Tomala Zdjęcie wykonane obiektywem głównym w trybie portretowym / fot. Artur Tomala

Z tyłu telefonu znajdziemy zestaw kamer, składający się z głównego (108 MP f/1.9), ultra szerokokątnego (16 MP f/2.2) oraz peryskopowego (8 MP f/3.4), który robi zdjęcia z 5-krotnym zoomem optycznym. Zdjęcia wykonane głównym aparatem są pełne szczegółów i wyglądają one dosyć naturalnie.

Zdjęcia wykonane ultra szerokim aparatem zachowały ten sam profil kolorystyczny, co te z głównego aparatu. Czasami wyglądały jednak na nieco bardziej nasycone. Aparat peryskopowy pozwala na 5-krotny zoom optyczny lub 50-krotny cyfrowy, choć gdy zbliżymy się do maksymalnego zoomu cyfrowego, zdjęcia stają się rozmazane. Te wykonane z 5-krotnym zoomem wyglądały dobrze, ale niska rozdzielczość sensora może sprawić, że zdjęcia również będą wyglądały na rozmyte.

Zdjęcie wykonane obiektywem szerokokątnym / fot. Artur Tomala Zdjęcie wykonane obiektywem szerokokątnym / fot. Artur Tomala

Nagrywanie wideo może odbywać się w 1080p, 4K lub 8K oraz przy 24 fps, 30 fps lub 60 fps. Przy wyborze trybu 8K napotykamy jednak przeszkodzę, gdyż liczba klatek kończy się na 24 fps. Aplikacja aparatu oferuje także skromny zakres trybów zdjęć, między innymi Portret, Nocne zdjęcia, Ultra-Res i skaner dokumentów.

Zdjęcie z 5-krotnym zoomem / fot. Artur Tomala Zdjęcie z 50-krotnym zoomem / fot. Artur Tomala

Motorola edge 20 pro - Bateria

Bateria o pojemności 4500 mAh spełnia swoje zadanie i oferuje pełen dzień pracy z telefonem. Standardowe korzystanie z telefonu (przeglądarka internetowa social media, gry) ani razu nie sprawiło, abym został zmuszony do użycia ładowarki wcześniej, niż późny wieczór. Biorąc pod uwagę duży wyświetlacz oraz jego częstotliwość odświeżania, jest to naprawdę bardzo dobry wynik.

Smartfon oferuje szybkie ładowanie Turbo Power o mocy 30 W. Jest to co prawda więcej, niż np. w przypadku smartfonów Samsunga, ale wciąż o wiele mniej od 90 W lub 120 W, które znaleźć można w konkurencyjnych smartfonach. Naładowanie baterii od 20% do 80% zajmuje nieco poniżej godziny, a czas od całkowitego rozładowania do 100% wyniósł około 1 godzinę. Nie znajdziemy tu jednak funkcji ładowania bezprzewodowego.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone) Motorola edge 20 pro rozładował się po 17 godzinach i 12 minutach. To bardzo dobry wynik.

Czas pracy baterii - porównanie

Motorola edge 20 pro - Podsumowanie

Dla kogo jest Motorola edge 20 pro? Jeśli zależy Ci na dobrej jakości zdjęciach, na pewno nie będzie zawiedziony. Dobry zestaw głównego, ultra szerokokątnego i zmiennoogniskowego aparatu w telefonie zwykle dostępny jest w o wiele droższych modelach, a Edge 20 Pro oferuje go w bardziej przystępnej cenie. Kolejnym plusem zdecydowanie jest duży ekran o częstotliwości odświeżania 144 Hz, który nada się idealnie do oglądania seriali lub sesji gamingowych. Pojemna bateria także spisze się na medal, oferując długi czas pracy i krótkie czasy ładowania.

Niestety, wszystko ma swoje słabe strony. Osoby z mały dłońmi nie będą zadowolone z korzystania z tego smartfona, gdyż będą miały trudności z dosięgnięciem bocznych przycisków. Brak gniazda słuchawkowego również może być małym utrudnieniem, o ile wciąż używasz słuchawek przewodowych. Oprócz tych dwóch niedoskonałości, Motorola edge 20 pro oferuje sprawiedliwy stosunek jakości i oferowanych funkcji do swojej ceny. Pomimo braku czegoś, co wyróżniałoby go na tle jego konkurentów, jest to po prostu dobry i jak najbardziej godny polecenia smartfon.