Motorola edge 30 pro - ultra wydajny smartfon w atrakcyjnej cenie

Motorola zaprezentowała swojego nowego flagowca, który w 2022 roku ma podbić rynek smartfonów z górnej półki - edge 30 Pro. Czym charakteryzuje się ten model i czy posiada coś, co wyróżnia go na tle konkurencji?

Motorola Edge 30 Pro / fot. Artur Tomala

Motorola edge 30 pro to następca zeszłorocznego modelu edge 20 pro, który pomimo szczerych chęci producenta, nie okazał się najlepszym flagowcem 2021 roku. O tym, jak prezentował się poprzedni model możesz przeczytać w naszej recenzji.

Wracając jednak do tegorocznej propozycji firmy - tak na prawdę jest to międzynarodowa wersja modelu Motorola Edge X30, który miał już swoją premierę na rynku azjatyckim w zeszłym roku. Czy lekko zmieniony i wprowadzony na rynek europejski flagowiec sprosta oczekiwaniom najbardziej wymagających użytkowników? Zapraszamy na nasz test.

Motorola Edge 30 Pro / fot. Artur Tomala

Motorola edge 30 pro - Specyfikacja techniczna

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, ośmiordzeniowy 3,00 GHz Łączność: Wi-Fi, Bluetooth 5,2, NFC, USB, 5G System: Android 12 Typ ekranu: Dotykowy, OLED Przekątna ekranu: 6,7 cala Aparat główny: 50 + 50 + 2 Mpix Aparat przedni: 60 Mpix Dodatkowe cechy aparatu: Wbudowana lampa błyskowa, optyczna stabilizacja obrazu, Slow Motion, FullHD 1080p (do 960 kl,/s), HD 720p (do 360 kl,/s), HD 720p (do 360 kl,/s), możliwość nagrywania wideo w 8K Pamięć wewnętrzna: 256 GB Pamięć RAM: 12 GB Możliwość rozbudowania pamięci telefonu: Nie Bateria: 5000 mAh Złącza: USB-C - 1 szt oraz gniazdo kart nanoSIM - 2 szt Czytnik linii papilarnych: Tak, na prawej krawędzi Ładowanie bezprzewodowe: Tak Dołączone akcesoria: Etui, Kabel USB typ C, Instrukcja szybkiego uruchomienia telefonu, Ładowarka 68 W Kolor: Stardust White Wymiary: 163,6x76,0x8,5 mm Waga: 194 g Dual SIM: Tak Rodzaj gwarancji: Standardowa Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta)

Pamięć wewnętrzna / fot. Artur Tomala Bateria / fot. Artur Tomala

Motorola edge 30 pro - Cena

Cena detaliczna Motoroli edge 30 pro wynosi 3699 zł. W porównaniu do zeszłorocznego modelu edge 20 pro jest to różnica 400 zł wzwyż.

Co jednak może okazać się kartą przetargową, smartfon ten jest nieco tańszy od innych flagowców dostępnych na rynku, a składając zamówienie przedpremierowe na Motorolę edge 30 pro, każdy kupujący otrzyma również tablet Lenovo Tab M10 w gratisie.

Motorola edge 30 pro - Zawartość zestawu

Opakowanie, w jakim dostarczana jest Motorola edge 30 pro stylistyką nie różni się od zeszłorocznego modelu. Bezpośrednio po ściągnięciu jego górnej części, naszym oczom ukazuje się sam smartfon, a pod nim producent umieścił ładowarkę, kabel USB-C oraz dokumentację.

Miłym gestem jest także dołączenie do zestawu przezroczystego etui, które pozwala na kompleksową ochronę smartfona od momentu wyjęcia z pudełka.

Zawartość pudełka / fot. Artur Tomala

Pudełko / fot. Artur Tomala Ładowarka / fot. Artur Tomala Kabel USB-C / fot. Artur Tomala

Motorola edge 30 pro - Design i komfort użytkowania

Smartfon jest dość sporych rozmiarów - mierzy on 163.56 x 75.95 x 8.49 mm, co ma swoje plusy i minusy. Patrząc na ostatni trend zmniejszania rozmiarów podstawowych modeli flagowych linii smartfonów, niestety muszę przyznać, że edge 30 pro może być za duży dla większości osób. Sam preferuję bardziej kompaktowe formy, dlatego korzystanie z tego smartfona nie było dla mnie zbyt komfortowe, szczególnie jedną ręką.

Znajdujące się na prawej krawędzi przyciski kontroli głośności zostały umieszczone dość wysoko, co w moim przypadku wymagało przesunięcia dłoni lub użycia drugiej, aby móc ich dosięgnąć. Jedynie znajdujący się nieco niżej czytnik linii papilarnych jest na tyle nisko, aby można było jednocześnie trzymać smartfon i odblokować go za pomocą jednej dłoni.

Na dolnej krawędzi smartfona znajdziemy port USB-C, szufladkę na karty nanoSIM (smartfon oferuje funkcję Dual SIM), a także otwory głośnika.

Aparat do selfie / fot. Artur Tomala Wyspa aparatów / fot. Artur Tomala Port USB-C, szufladka na karty SIM oraz wyjście głośnika / fot. Artur Tomala

Z tyłu telefonu znajduje się obła wyspa aparatów, która niemal w całości zlewa się z obudową w jednej płaszczyźnie. Umieszczono w niej lampę błyskową oraz trzy obiektywy - 50-megapikselowy OV50A40 z przesłoną f/1.79 i stabilizacją optyczną do zdjęć głównych, 50-megapikselowy ISOCELL S5KGM1 do zdjęć szerokokątnych oraz 2-megapikselowy skaner, służący do pomiaru głębi ostrości. Aparat do selfie to natomiast 60-megapikselowa matryca.

Ramka smartfona została wykonana z tworzywa sztucznego, co Motorola tłumaczy cięciami kosztów. Pocieszeniem może być jednak jego ciekawe wykończenie - mieniący się w świetle kolor Stardust White zdaje się rekompensować ten fakt. Dodatkowo, zarówno na froncie jak i z tyłu urządzenia, znajdziemy ochronną warstwę szkła w postaci Gorilla Glass 5.

Przód smartfona / fot. Artur Tomala Tył smartfona / fot. Artur Tomala

Motorola edge 30 pro - Wyświetlacz

Mówiąc o froncie, Motorola edge 30 pro posiada płaski wyświetlacz OLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości FullHD+. Jest to wyświetlacz obsługujący 10-bitowe przetwarzanie kolorów oraz HDR10+, a także gwarantujący płynne wyświetlanie dzięki 144 Hz częstotliwości odświeżania.

Oznacza to, że obraz na ekranie aktualizuje się 144 razy na sekundę. Przez długi czas to poziom 60 Hz był normą, ale w ostatnich latach wielu producentów zaczęło wypuszczać smartfony oferujące 90 Hz lub 120 Hz. Pod tym względem, edge 30 pro posiada najszybsze odświeżanie ekranu, które obecnie posiada niewiele modeli dostępnych na rynku.

Ustawienia zmiany częstotliwości odświeżania ekranu / fot. Artur Tomala

Motorola edge 30 pro - Czytnik linii papilarnych

Jak już wspominałem wcześniej, w przeciwieństwie do zeszłorocznego modelu, czytnik linii papilarnych został umieszczony w odpowiednim miejscu, dzięki czemu nie miałem żadnych problemów, aby dosięgnąć do niego kciukiem. Na plus zaliczam również skanowanie, które przebiega szybko. Nie ma również problemu z odczytem linii papilarnych.

Proces konfiguracji, a przy tym zapisywania mojego odcisku palca, przeszedł bezproblemowo. Odblokowywanie smartfona odbywa się poprzez zwykłe przyłożenie palca do czytnika, bez potrzeby jego kliknięcia. Taka możliwość jednak istnieje - wtedy przycisk powoduje włączenie lub wyłączenie ekranu.

Przyciski regulacji głośności oraz włącznik / fot. Artur Tomala

Motorola edge 30 pro - Wydajność

Sercem smartfona jest najmocniejszy procesor na rynku, czyli Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 wraz z modemem 5G i obsługą WiFi 6E. Motorola sparowała go z 12 GB pamięci RAM LPDDR5 oraz 256 GB pamięci UFS 3.1. Obok takiego zestawienia nie można przejść obojętnie, a dzięki niemu smartfonowi z pewnością nie zabraknie mocy obliczeniowej. Podczas testów zagrałem w kilka najpopularniejszych pozycji dostępnych w sklepie Google Play (TFT, Wild Rift, Pokemon GO, PUBG Mobile) i ani razu nie doświadczyłem spadku wydajności. Rozgrywki były płynne i szybkie.

Edge 30 Pro uzyskał następujące wyniki w testach syntetycznych:

Geekbench 5 Single Core: 1197

Geekbench 5 Multi Core: 3611

3DMark Wild Life: 6705

3DMark Wild Life Extreme: 1741

Wyniki testów syntetycznych / fot. Artur Tomala

Jak wspomniałem, Motorola edge 30 pro oferuje możliwość korzystania z sieci 5G, choć dostęp do tej funkcji jest zależny od naszego miejsca zamieszkania. Jak można się też było spodziewać, na próżno szukać w nim gniazda słuchawkowego. Choć wbudowany głośnik spełnia swoją rolę, to problem pojawia się jednak przy większej głośności i takie rozwiązanie nigdy nie odda tej samej jakości dźwięku, co podłączone słuchawki. Najlepszym wyjściem będzie skorzystanie z bezprzewodowego zestawu TWS lub ewentualne skorzystanie z adaptera USB-C na 3,5 mm w celu podpięcia słuchawek przewodowych.

Motorola edge 30 pro - Oprogramowanie

Edge 20 Pro pracuje na systemie Android 12 oraz pod kontrolą nakładki My UX. Co ciekawe, na pierwszy rzut oka mamy do czynienia z niemal czystą wersją Androida, lecz jest to złudne wrażenie. Skupiono się jednak wyłącznie na kilku kwestiach, takich jak gesty ułatwiające nawigację po interfejsie czy bogate możliwości personalizacji. Producent zapewnia również 2-letnie wsparcie oprogramowania - Motorola edge 30 pro będzie aktualizowana aż do Androida 14.

Ekran blokady / fot. Artur Tomala Widok aplikacji / fot. Artur Tomala Centrum sterowania / fot. Artur Tomala Ustawienia / fot. Artur Tomala

Motorola przynosi także kilka własnych sztuczek, w postaci działań oszczędzających czas. Pozwalają one na szybkie uruchamianie funkcji za pomocą określonych gestów, z czego każdy może zostać dopasowany do konkretnego działania. System nie oferuje z początku standardowego panelu nawigacji u spodu ekranu, ale można go włączyć z poziomu ustawień (wtedy rezygnujemy z funkcji gestów, które zostają zastąpione wspomnianym panelem).

Personalizacja ekranu głównego / fot. Artur Tomala Aplikacja MOTO do personalizacji / fot. Artur Tomala Ustawienia gestów / fot. Artur Tomala Samouczek / fot. Artur Tomala Ustawienia wyświetlacza / fot. Artur Tomala Ustawienia funkcji rozrywki / fot. Artur Tomala

Pomimo faktu, że w pudełku nie znajdziemy specjalnego kabla kompatybilnego z funkcją Ready For, to sam smartfon ją oferuje - niestety akcesorium trzeba zakupić oddzielnie. Rozwiązanie to pozwala na podłączenie urządzenia do zewnętrznego monitora, takiego jak ekran komputera lub telewizora, co umożliwia nam korzystanie z szeregu dodatkowych funkcji. Test tej funkcji przeprowadziliśmy przy okazji recenzji modelu Moto G100, którą można obejrzeć na naszym kanale YouTube.

Motorola edge 30 pro - Aparat

Jak już wspominałem, zestaw kamer to dwa 50-megapikselowe obiektywy główne - portretowy oraz szerokokątny - oraz 60-megapikselowy aparat do selfie.

Zdjęcia wykonane głównym aparatem są pełne szczegółów i ostre, natomiast po przełączeniu się na obiektyw szerokokątny tracimy nieco z jakości na rzecz uchwycenia większego kadru. Zmianie ulega także profil kolorystyczny - zdjęcia wychodzą ciemniejsze, a kolory są mniej nasycone niż w przypadku głównego aparatu.

Zdjęcie wykonane aparatem głównym w trybie portretowym / fot. Artur Tomala Zdjęcie wykonane aparatem szerokokątnym / fot. Artur Tomala Zdjęcie wykonane w trybie makro / fot. Artur Tomala

Nagrywanie wideo może odbywać się w FullHD, 4K lub 8K oraz przy 30 fps lub 60 fps. Przy wyborze trybu 8K lub 4K napotykamy jednak przeszkodzę, gdyż liczba klatek ogranicza się do 30 fps. Aplikacja aparatu oferuje także skromny zakres trybów zdjęć, między innymi Portret, Nocne zdjęcia, Ultra-Res i skaner dokumentów.

Zdjęcie wykonane aparatem przednim / fot. Artur Tomala

Motorola edge 30 pro - Bateria

Bateria o pojemności 5000 mAh spełnia swoje zadanie i oferuje co najmniej jeden pełen dzień pracy z telefonem. Podczas tygodnia testów, ani razu nie było sytuacji, abym został zmuszony do użycia ładowarki wcześniej, niż późnym wieczorem. Biorąc pod uwagę duży wyświetlacz oraz jego częstotliwość odświeżania, jest to naprawdę bardzo dobry wynik.

Co ważne, smartfon obsługuje bardzo szybkie ładowanie TurboPower o rekordowej dla marki mocy 68 W. Naładowanie baterii od 20% do 80% zajmuje około 30 minut, a czas ładowania od całkowitego rozładowania do 100% wyniósł nieco poniżej godziny. Motorola edge 30 pro oferuje również funkcję ładowania bezprzewodowego.

Podczas naszego testu odtwarzania wideo (odtwarzanie zapętlonego pliku w rozdzielczości 720p w programie MXPlayer, głośność 50 procent, jasność wyświetlacza 50 procent, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS włączone), Motorola edge 30 pro rozładował się po 19 godzinach i 7 minutach. Jest to zdecydowanie zadowalający wynik, a zarazem lepszy rezultat względem zeszłorocznego modelu (co widać na wykresie poniżej).

Czas pracy baterii - porównanie

Motorola edge 30 pro - Podsumowanie

Motorola edge 30 pro to prawdopodobnie najtańszy, a zarazem najbardziej wydajny smartfon, jaki można kupić na początku 2022 roku. Pomimo pewnych kompromisów i braków niektórych funkcji, które mogą dla kogoś być kluczowe, smartfon zachwyca designem, szybkością działania oraz zaskakująco długim czasem pracy na jednym ładowaniu.

Najnowszy flagowy model Motoroli to obecnie zdecydowanie jedna z najlepszych opcji dla tych, którzy szukają niesamowicie wydajnego smartfona z Androidem w przystępnej cenie.