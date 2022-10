Motorola wraca do gry! Edge 30 Fusion to jeden z najciekawszych smartfonów, jakie testowałem w tym roku

Motorola Edge 30 Fusion to solidny smartfon, który sprawdzi się w przypadku większości użytkowników. Testowany przeze mnie model działa bez zarzutów, robi świetne zdjęcia, a do tego oferuje bardzo szybkie ładowanie. Minusem może być jego cena, ale warto śledzić oferty poszczególnych sklepów, bo urządzenie szybko tanieje.

Na rynku zadebiutowały właśnie trzy nowe warianty Motoroli Edge 30, a jeden z nich - model Edge 30 Fusion - trafił do naszej redakcji na testy.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Motorola Edge 30 Fusion - Wstęp

Motorola zaprezentowała niedawno trzy nowe modele smartfonów. Należą do nich:

Motorola Edge 30 Neo ,

, Motorola Edge 30 Ultra ,

, Motorola Edge 30 Fusion.

Pierwszy smartfon jest urządzeniem ze średniej półki cenowej i zadebiutował jako najtańszy ze wszystkich modeli. Wariant Ultra stanowi najdroższą propozycję, a poza Snapdragonem 8 Plus Gen 1 wyróżnia go także obiektyw główny o rozdzielczości 200 Mpix. Model Edge 30 Fusion plasuje się więc cenowo gdzieś pomiędzy tymi smartfonami, a obecnie przyjdzie nam za niego zapłacić (w większości sklepów) około 2900 zł.

Urządzenie jest naprawdę solidnym smartfonem, który zadowoli większość użytkowników. Co więcej, zauważyłem, że jego cena spada, a w niektórych sklepach można go kupić już za około 2700 zł. W tej kwocie będzie to jeden z najlepszych telefonów dostępnych obecnie na rynku. Sprawdźcie, jak model Edge 30 Fusion sprawował się na testach w naszej redakcji.

Motorola Edge 30 Fusion - Zestaw

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Urządzenie dotarło do mnie w minimalistycznym opakowaniu, na którym widnieje kilka najważniejszych informacji. Na pudełku znajdziemy więc logo marki Motorola, nazwę modelu oraz napis informujący o ekologicznym pakowaniu.

W środku, poza smartfonem, znajdziemy kabel USB-C/USB-C oraz przezroczyste etui na telefon. Ucieszyła mnie również obecność oryginalnej ładowarki w zestawie, bo brak kostki do ładowania staje się powoli standardem wśród większości producentów.

Motorola Edge 30 Fusion - Design

Design jest zdecydowanie jedną z największych zalet modelu Edge 30 Fusion. Smartfon został wykonany naprawdę świetnie i dawno nie testowałem telefonu, który tak dobrze leży w dłoni. Na pierwszy rzut oka Motorola nieco przypominała mi urządzenia Samsunga z serii Galaxy S8/S9, ale szybko zauważyłem wiele niuansów, które sprawiają, że Edge 30 Fusion leży w dłoni znacznie lepiej.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Z przodu smartfona znajdziemy ekran o przekątnej 6.55 cala. Wyświetlacz posiada zaokrąglone krawędzie, które sprawiają, że urządzenie nabiera zdecydowanie bardziej nowoczesnego wyglądu. Zakrzywione ekrany często spotykają się z krytyką ze strony użytkowników, która argumentowana jest możliwością przypadkowego naciśnięcia na wyświetlacz np.: krawędzią dłoni. W pełni rozumiem takie obawy jednak przyznam, że podczas testów zdarzyło mi się to może dwa razy i kompletnie nie wpływało na pogorszenie wygody użytkowania. Wręcz przeciwnie - wyświetlane na smartfonie obrazy oraz filmy wyglądały świetnie, a przeglądanie YouTube'a czy TikToka było bardzo komfortowe.

Boki smartfona wykonane zostały z aluminium, a cała konstrukcja jest niezwykle cienka. Na prawej krawędzi znajdziemy przyciski funkcyjne do zmiany głośności oraz odblokowywania telefonu. Drugi z klawiszy posiada ząbkowane wykończenie, dzięki czemu łatwo możemy go rozpoznać i z całą pewnością nie pomylimy się próbując uruchomić ekran główny. Minusem, dla niektórych użytkowników, może być brak gniazda jack oraz brak slotu na karty micro SD.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Plecki urządzenia mają matowe wykończenie i chronione są przez szkoło Gorilla Glass 5. Muszę jednak opisać jedną niemiłą przygodę, która może sugerować, że model Edge 30 Fusion nie jest tak wytrzymały. Podczas moich testów smartfon upadł mi jedynie raz - na beton z wysokości około 1 metra. Niestety upadek ten pozostawił ślad na pleckach urządzenia w postaci małej rysy. Co ciekawe, kiedy dotykam tego miejsca pękniecie jest kompletnie niewyczuwalne.

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Na tyle smartfona znajdziemy także wystającą wyspę z obiektywami oraz logo marki Motorola. Niestety, smartfon nie posiada wysokiej normy wodoodporności, a producent zapewnia jedynie ochronę przed na pyłem oraz zachlapaniami.

Motorola Edge 30 Fusion - Specyfikacja

Wymiary 158.48 x 71.99 x 7.45 mm Waga 175 g Rozmiar wyświetlacza 6.55 cala Częstotliwość odświeżania ekranu 60 Hz lub 144 Hz Procesor Snapdragon 888 Plus 5G Pamięć RAM 8 GB System operacyjny Android 12 Pamięć wewnętrzna 128 GB Aparat główny 50 Mpix Dodatkowe obiektywy Obiektyw szerokokątny 13 Mpix Przedni obiektyw 32 Mpix Bateria 4400 mAh Ładowanie 68 W TurboPower Wodoodporność IP52 Porty USB-C Czytnik kart pamięci Nie NFC Tak Kolor Biały

Motorola Edge 30 Fusion - Wydajność oraz system

W kontekście wydajności naprawdę nie ma się do czego przyczepić. Urządzenie korzysta z zeszłorocznego procesora Snapdragon 888 Plus 5G, który okazuje sie w pełni wystarczający, a podczas testów smartfon działał bardzo płynnie. Model Edge 30 Fusion posiada 8 GB pamięci RAM, ale ilość tą możemy rozszerzyć do 10 GB przez opcję RAM Boost. W celu skorzystania z tej funkcji wystarczy wejść w Ustawienia, a następnie odszukać zakładkę System. Wśród opcji znajdziemy między innymi możliwość powiększenia pamięci RAM w urządzeniu.

Korzystając ze smartfona przeprowadziłem testy wydajności w programach, takich jak Geekbench 5 oraz 3DMark. W pierwszym teście model Edge 30 Fusion uzyskał 1173 punkty na pojedynczym rdzeniu oraz 3562 punkty na wielu rdzeniach. Plasuje go to nieco wyżej niż takie telefony, jak Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+ czy Xiaomi POCO F3. Podczas drugiego testu urządzenie ponownie wypadło znacznie lepiej niż Samsungi z serii Galaxy S21 Ultra (modele z Exynosem), jednak wyraźnie gorzej niż większość egzemplarzy iPhone'a 12 Pro MAX.

Spory wpływ na płynne działa systemu ma czysta wersja Androida 12. Motorola rozszerza co prawda jego funkcjonalność o kilka autorskich funkcji oraz aplikacje, w której znajdziemy sporo możliwości personalizacji, ale nakładka producenta pozostaje minimalistyczna i pozbawiona zbędnych opcji. Takie podejście do oprogramowania wyraźnie wpływa na to, jak z modelu Edge 30 Fusion korzysta się na co dzień.

Motorola Edge 30 Fusion - Codzienne użytkowanie

Testowana przeze mnie Motorola sprawdza się w codziennym użytkowaniu naprawdę świetnie. Poza niezwykle stabilnym i płynnym działaniem, wrażenie bardzo responsywnych animacji są dodatkowo wzmacniane przez ekran z 144 Hz odświeżaniem obrazu. Jeśli ktoś woli zaoszczędzić baterię, istnieje możliwość zmniejszenia tej wartości do 60 Hz lub skorzystania z opcji, która umożliwi automatyczne dostosowywanie odświeżenia ekranu do aktualnie używanej przez nas aplikacji. Dzięki temu płynność urządzenia pozostanie na tym samym poziomie, a jednocześnie smartfon będzie w stanie dłużej pracować na jednym ładowaniu.

W codziennym użytkowaniu niezwykle przydatne okazywały się gesty, które znacznie przyspieszają korzystanie z niektórych funkcji. Najczęściej używaną przeze mnie opcją była możliwość wykonania zrzutu ekranu przez przyłożenie trzech palców do wyświetlacza oraz wygaszenie ekranu dwukrotnym dotknięciem jego powierzchni. Gestów jest jednak znacznie więcej, dzięki czemu możemy np.: włączyć latarkę po wstrząśnięciu urządzeniem, szybko odblokować aparat lub nacisnąć dwa razy na plecki urządzenia, co doprowadzi do wybranej przez nas aktywności (w moim przypadku było to zatrzymanie lub rozpoczęcie odtwarzania muzyki). Większość gestów jest prosta w obsłudze i intuicyjna, jednak opcja dzielenia ekranu przez przeciągnięcie palcem wzdłuż wyświetlacza nie działa zbyt dobrze i w przypadku większości aplikacji prowadzi do przypadkowego uruchomienia jakiś innych funkcji.

Model Edge 30 Fusion nie posiada, znanej z większości smartfonów, opcji Always On Display. Nie będziemy więc w stanie nieustannie wyświetlać na wygaszonym ekranie najważniejszych powiadomień lub godziny. Początkowo ten brak był dla mnie irytujący, jednak smartfon oferuje w zamian kilka użytecznych opcji, które pozwalają na równie szybkie zarządzanie alertami.

Przede wszystkim ekran może podświetlić się za każdym razem kiedy otrzymamy powiadomienie. Ponadto, kiedy na nie naciśniemy i przytrzymamy palec, możemy bardzo szybko zobaczyć podgląd wiadomości, przejść do aplikacji lub usunąć alert. Przyznam, że tak szybko przyzwyczaiłem się do tej funkcji, że ciężko będzie mi teraz z niej zrezygnować. Edge 30 Fusion pozwala także na zmianę utworu odtwarzanego przez Spotify bez odblokowania telefonu w bardzo estetycznej formie. W większości smartfonów opcja ta wyświetla się w postaci małego playera na ekranie blokady, ale w nowej Motoroli - po pojedynczym naciśnięciu na wygaszony wyświetlacz - zobaczymy dużą okładkę słuchanego obecnie utworu, pod którym znajdziemy opcję zmiany piosenki.

Motorola Edge 30 Fusion - Aparat

Model Edge 30 Fusion został wyposażony w obiektyw główny o rozdzielczości 50 Mpix oraz ultraszeroki obiektyw o rozdzielczości 13 Mpix. Na wysepce z aparatami znajdziemy także czujnik głębi. Producent podkreśla, że wykonywanie fotografii smartfonem wspierane jest w dużej mierze przez sztuczną inteligencję. Faktycznie podczas robienia zdjęć telefon kilkukrotnie proponował mi optymalne ustawienia do widzianej przez obiektywy scenerii (np. wykrywał zachód słońca).

Urządzenie udostępnia także zróżnicowane tryby do fotografii, takie jak: tryb portretowy, zdjęcia nocne, tryb profesjonalny oraz makro. Poniżej umieszczam fotografie wykonane przy pomocy podstawowych ustawień, trybu makro oraz fotografii nocnej.

Tryb standardowy:

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Tryb makro:

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Zdjęcia nocne:

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Źródło: PCWorld / Konrad Łącki

Motorola Edge 30 Fusion - Bateria

Model Edge 30 Fusion posiada baterię o pojemności 4400 mAh. Podczas testów wystarczała mi ona na około 1.2 dni użytkowania. Oznacza to, że kiedy kładłem się spać miałem jeszcze około 20% baterii, a więc zazwyczaj uzupełniałem ją nad ranem. Podczas codziennego użytkowania smartfon nie rozładowuje się szybko. 40 minut odtwarzania muzyki w serwisie Spotify, przy maksymalnej głośności oraz włączonym WiFi powoduje utratę około 9% baterii. Oglądanie materiału na YT - ponownie przy włączonym WiFi oraz maksymalnej głośności - w jakości 720 p, prowadzi do spadku baterii o około 4% w 20 minut.

Podczas testów przeprowadziłem również małe porównanie, które przechodzą wszystkie smartfony jakie trafiają do naszej redakcji. Polega ono na odtwarzaniu zapętlonego pliku wideo w rozdzielczości 720 p, przy użyciu programu MXPlayer. Model Edge 30 Fusion rozładował się po około 10 godzinach, co jest jednym ze słabszych wyników w naszym teście. Przyznam, że byłem tym mocno zaskoczono, bo w trakcie codziennego użytkowania bateria nie sprawiała mi żadnych problemów.

Po rozładowaniu smartfona możemy szybko uzupełnić poziom baterii przy pomocy 68 Watowej ładowarki obsługującej technologię Fast Charging. Ładowanie od poziomu 0% do pełna trwa od 40 do 50 minut. Jeśli jednak zechcemy uzupełnić energię baterii w ciągu dnia, to przykładowe ładowanie od 73% do 100% trwa zaledwie 19 minut. Bateria z całą pewnością mogłaby być większa, jednak zastosowanie bardziej pojemnego ogniwa mogłoby się odbyć kosztem samej konstrukcji. Mimo wszystko, jak na tak smukłe urządzenie, utrzymywanie poziomu naładowania oraz samo ładowanie jest na zadowalającym poziomie.

Motorola Edge 30 Fusion - Podsumowanie

Model Edge 30 Fusion to smartfon, który sprawdzi się w przypadku większości użytkowników. Urządzenie nie posiada wielu unikalnych cech, które wyróżniałyby go na tle konkurencji, ale jest za to naprawdę solidnym telefonem z średniej/wyższej półki cenowej. Podczas testów nie miałem żadnych problemów z płynnością systemu czy klatkowaniem animacji, a w wielu przypadkach byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym jak szybka i responsywna jest Motorola Edge 30 Fusion. Warto śledzić cenę tego urządzenia u różnych dystrybutorów, bo zdecydowanie jest to jeden z najciekawszych smartfonów do 3000 zł.