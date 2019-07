Movavi Screen Capture Studio to zaawansowany, warty uwagi program do rejestracji nagrań.

Movavi Screen Capture Studio to zbiór narzędzi do nagrywania tego, co dzieje się na ekranie. Podczas gdy większość programów do nagrywania specjalizuje się w jednej z opcji tworzenia screencastów lub przechwytywania gier, produkt Movavi posiada obie te opcje. Dodatkowo pozwoli Ci na nagranie filmiku odtwarzanego w Internecie. A każda z funkcji jest doskonale przystosowana do potrzeb użytkowników w zakresie nagrywania i edytowania plików. Niezależnie od tego czy udoskonalasz nagranie, dodajesz efekty specjalne, czy nakładasz napisy i ścieżkę dźwiękową, dzięki olbrzymim możliwościom edytowania, program pomoże Ci przekształcić Twój materiał filmowy w wysokiej klasy film instruktażowy. Edytuj screencasty na wielościeżkowej osi czasu, poprawiaj jakość przy użyciu różnych filtrów i stosuj efekty dla wywołania większego wrażenia.

Movavi Screen Capture Studio wyciska z komputera pełną moc procesora, aby uniknąć zawieszeń czy opóźnień w Twojej grze. Efektem będzie doskonałe nagranie gry czy to w Skyrima czy WOW. Dzięki Internetowi możemy dowiedzieć się wszystkiego, zanurzyć się w wiedzy prezentowanej podczas webinarów, zawartej w interaktywnych przewodnikach czy filmikach. Bierz udział w transmisjach na żywo lub dla własnej wygody wykorzystaj Screen Capture Studio i nagraj cokolwiek potrzebujesz i wracaj do tej wiedzy kiedy zechcesz. Optymalizacja dla procesorów Intel Core z technologią Intel HD Graphics pozwala na zmniejszenie wykorzystania procesora przy nagrywaniu filmów online i tworzenie lepszych screencastów. Aplikację można przetestować dzięki edycji trial.