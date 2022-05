Możesz przestać szukać monitora - IIYAMA G-MASTER GB3467WQSU to optymalny wybór

Przetestowaliśmy nową, gamingową konstrukcję z serii RED EAGLE. Świetnie wyposażony monitor w rozmiarze 34 cali dostępny jest w atrakcyjnej cenie.

Wybór optymalnego monitora to sztuka kompromisu. Dostępne na rynku modele podzielone są na kilka klas związanych z kluczowymi walorami użytkowymi. Jednak w niewielu gospodarstwach domowych monitor pełni tylko jedną rolę. Nawet jeśli założymy, że nowy panel będzie nam w 90% służył do gier, szybko staniemy przed kolejnym zestawem dylematów. Idealny monitor dla gracza to duży, ultrapanoramiczny ekran o niskim czasie reakcji, wysokiej rozdzielczości z dostępnym HDR i częstotliwością odświeżania przekraczającą 100 Hz. Zazwyczaj będzie limitowała nas cena. Czasami wybór zostanie również okrojony przez możliwości układu graficznego. IIYAMA GB3467WQSU to monitor dla graczy, który próbuje pogodzić jak najwięcej cech idealnego urządzenia do szeroko pojętej rozrywki.

IIYAMA G-MASTER GB3467WQSU - specyfikacja

Ambitny plan producenta dobrze prezentuje poniższa specyfikacja. Mamy do czynienia z 34-calowym monitorem pracującym w rozdzielczości UWQHD (3440 x 1440). Ośmiobitowy panel o krzywiźnie 1500R ma zapewniać jasność na poziomie 550 cd/m2. Częstotliwość odświeżania wynosi w tym wypadku 165 Hz, a czas reakcji matrycy jest na poziomie 0,4 ms. Od strony technologicznej do dyspozycji użytkownika oddano HDR 400 (certyfikowany przez VESA), FreeSync (dostępny przez HDMI i DisplayPort - odpowiednio do 100 i 165 Hz).

Przekątna 34" Panel VA LED, matowe wykończenie Zakrzywiony 1500R Rozdzielczość fizyczna 3440 x 1440 @165 Hz (UWQHD) Format obrazu 0,88125 Jasność 550 cd/m² Kontrast statyczny 125,00069444444 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 0,4 ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16,7 mln 8 bit Synchronizacja pozioma 30 - 160 kHz Powierzchnia robocza szer, x wys, 797,22 x 333,72 mm Plamka 0,232 mm Wejście sygnału HDMI x2 (v,2,0, max, 3440 x 1440 @100 Hz)

DisplayPort x2 (v,1,4, max, 3440 x 1440 @165 Hz) USB HUB x4 (v,3,0) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii FreeSync HDMI: 3440 x 1440 @48-100Hz, DP: 3440 x 1440 @48-165Hz HDR 400 Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, PT, RU, JP, CZ, NL, PL Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC2B, Mac OSX

IIYAMA G-MASTER GB3467WQSU - wygląd i budowa

Konstrukcyjnie GB3467WQSU oferuje wszystko co najlepsze w monitorach marki IIYAMA. Obudowa została wykonana z matowego, czarnego tworzywa. Niewielkie ramki wokoło panelu zostały zmyślnie ukryte pod osłoną matrycy. Dobrej klasy materiały są odporne na uszkodzenia i działanie czynników z otoczenia.

Zastosowana podstawa pozwala na regulację wysokości ekranu w zakresie 13 cm. Dzięki ciężkiej (+ 2 kg) podstawie, zmiana położenia odbywa się płynnie. Ponadto monitor może być wychylany w górę i w dół. Osobiście coraz rzadziej korzystam z dedykowanych podstawek, dlatego ucieszyła mnie dostępność uchwytu VESA. Co istotne, pomimo potężnych gabarytów, waga samego monitora nie przekracza 7 kg, podczas gdy konkurencyjne konstrukcje potrafią osiągać niemal 10 kg. Dzięki temu bez problemu zainstalujemy go na większości wysięgników mechanicznych i hydraulicznych.

Panel sterowania składający się z 4 przycisków i joysticka schowano w tylnej części obudowy - przy prawej krawędzi. Jego obsługa jest wygodna jeśli damy sobie chwilę na przyzwyczajenie do układu przycisków. Osobiście preferuję podpisane przyciski umieszczone na krawędzi obudowy, ale jest to kwestia subiektywnej oceny.

Zestaw interfejsów został ulokowany centralnie przy dolnej krawędzi obudowy. Dostępny zestaw obejmuje 2 złącza HDMI, 2 wyjścia Display Port i HUB USB składający się na 4 gniazda.

IIYAMA G-MASTER GB3467WQSU - testy matrycy

Monitor przetestowaliśmy za pomocą kolorymetru SpyderX. Dokonując pomiaru wierności odwzorowania barw posługujemy się parametrem DeltaE. Wynikiem poprawnym dla monitorów konsumenckich jest średnia DeltaE poniżej 4 jednostek. Wynik uzyskany przez testowany monitor to 1,62 czyli bardzo bliski ideału. Nawet największe odchylenie nie przekroczyło wartości 4.0. Aby sprawdzić pełnię możliwości matrycy, poddaliśmy ją dodatkowej kalibracji. Uzyskana średnia DeltaE na poziomie 0,57 to wynik, który można uznać za idealny.

Przed kalibracją IIYAMA G-MASTER GB3467WQSU po kalibracji

W kolejnym kroku dokonaliśmy również pomiaru równomierności podświetlenia. Odchylenia od normy odnotowaliśmy w prawym dolnym rogu panelu. Niestety równomierność podświetlenia jest piętą achillesową większości monitorów z zakrzywioną matrycę. Ten konkretny przypadek wypada stosunkowo dobrze - średnia różnica nie przekracza nigdzie 10% dzięki czemu problem pozostaje niewidoczny dla oka użytkownika.

Jako ostatni przeprowadziliśmy test związany z pokryciem popularnych przestrzeni barwowych. Potwierdza on niejako, że mamy do czynienia z panelem opracowanym z myślą o rozrywce. Na pochwałę zasługuje bardzo dobre - 83% pokrycie kinowej palety DCI P3. Nieco słabiej, ale wciąż poprawnie prezentuje się wynik dla Adobe RGB.

IIYAMA G-MASTER GB3467WQSU - wrażenia z użytkowania

Zgodnie z informacją podaną wcześniej, dość szybko zdecydowałem się na instalację monitora na specjalnym uchwycie. Dzięki temu sprzęt mogłem wykorzystać w typowo rozrywkowych zadaniach. Zoptymalizowanie ustawień o moich potrzeb przebiegło bez problemów - menu ekranowe jest intuicyjne i przy odrobinie wprawy jego obsługa nie stanowi wyzwania. Co dla mnie istotne OSD reaguje bardzo szybko - zmiana pomiędzy źródłami zajmowała mi kilka sekund, podczas gdy na zdecydowanie droższym Predatorze X38 ta sama procedura trwa przynajmniej dziesięciokrotnie dłużej.

Wrażenia z zabawy są przednie. Moje oko nie było w stanie dostrzec żadnych defektów obrazu. Ciemne sceny z gier i filmów zachowywały swoje detale. Efekty były równie dobre, jak na przyzwoitej klasy telewizorze. Wyświetlana biel nie wyglądała na przepaloną, co regularnie zdarza się w przypadku matryc skierowanych do graczy. Podświetlenie nie ma zauważalnych różnic przy krawędziach, co jest z kolei domeną zakrzywionych konstrukcji.

IIYAMA G-MASTER GB3467WQSU - podsumowanie

Nowy monitor od IIYAMA towarzyszył mi przez kilka ostatnich miesięcy. Muszę przyznać, że mam słabość do urządzeń tej marki. Jest to spowodowane szeregiem cech, które subiektywnie identyfikuję jako kluczowe w przypadku monitora. Mowa o niewymagającej kalibracji matrycy, wysokiej trwałości konstrukcji i dopracowanej ergonomii. Przez kilka lat użytkowałem monitory Predator z serii X34 i X38. Na pierwszy rzut oka są one produktami zdecydowanie ciekawszymi niż IIYAMA GB3467WQSU. Kiedy jednak opadnie pierwsza ekscytacja, to Japończycy oferują produkt o wyższej wartości użytkowej, dostępny przy tym za ułamek ceny. Ten konkretny model doceniam za nadprzeciętnie udany panel, który parametrami nie odstaje od znacznie prostszych konstrukcyjnie modeli z płaską matrycą. Cieszy mnie również bardzo uczciwy stosunek ceny do parametrów, podczas gdy cała konstrukcja absolutnie nie nosi znamion produktu budżetowego.

W chwili publikacji tego teksu, na Fanpage i Instagramie marki IIYAMA trwa konkurs, w którym można wygrać monitor będący przedmiotem powyższej recenzji.