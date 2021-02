Łatwa w obsłudze i bardzo intuicyjna poczta elektroniczna dla lubiących konkretne rozwiązania. Rozwiązanie dla fanów przeglądarki Mozilla.

Cena: Darmowa

Darmowa Czytelny interface

Duże możliwości konfiguracji

Mozilla Thunderbird

Mozilla Thunderbird to prosta i czytelna, a przy tym łatwa do konfigurowania poczta. Aplikacja umożliwia nie tylko na wizualne dostosowanie do naszych potrzeb, m.in. dzięki różnorodnym motywom, ale oferuje również wiele rozszerzeń, znacznie poprawiającym wygodę użytkowania. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość jednoczesnego otwierania kilku wiadomości na odrębnych kartach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku kolejnych kart w przeglądarce.

Na uwagę zasługują też funkcje dodatkowe poczty Mozilla Thunderbird, jak choćby wbudowana obsługa nagłówka „Do Not Track”. Kolejnym plusem jest kwestia bezpieczeństwa, Thunderbird bowiem wprowadził system powiadomień, które ostrzegają w momencie wykrycia potencjalnie niebezpiecznych wiadomości czy nawet samej ich zawartości, w postaci niebezpiecznych załączników lub odnośników. Poczta obsługuje także system automatycznych aktualizacji dla systemów Windows, macOS i Linux.