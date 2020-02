Mullvad to sieć VPN solidna, oferująca świetną prędkość oraz dbająca o prywatność użytkownika. Przyglądamy się jej bliżej.

Mullvad - interfejs i funkcje

Mullvad to sieć VPN z siedzibą w Szwecji. W 2018 roku odświeżyła mocno swoją infrastrukturę - doszły nowe serwery i lokalizacje. Co zwraca uwagę, to fakt, że przy zakładaniu konta nie podajemy żadnego nicka ani emaila. Dostaje się za to indywidualny numer użytkownika, składający z 16 cyfr. Dzięki temu dostawca niczego nie wie o użytkowniku i tu już "na dzień dobry" widzimy dbałość o anonimowość. Pierwsze uruchomienie aplikacji to od razu połaczenie z siecią VPN. Interfejs jest bardzo nowoczesny i przejrzysty, a na mapie widzisz, do jakiego kraju został podłączony komputer. Pod spodem znajduje się przycisk zmiany lokalizacji oraz rozłączenia. Gdy VPN działa - widzisz zielony punkt. Po rozłączeniu zmienia się on w czerwony i pokazuje prawdziwą lokalizację. Aplikacja jest dziecinnie prosta w obsłudze. Dostępne są jej wersje na Windows, Mac i Linuxa oraz systemy mobilne.

Mullvad ma kolejną ciekawa cechę - nie obiecuje ominięcia restrykcji nakładanych przez Netflix, ani takich dodatków jak Smart DNS czy podwójne połączenia. Zamiast tego oferuje szybkie i solidne połączenie - i słowa dotrzymuje. Jeśli jednak zagłębisz się w ustawienia, wówczas możesz wybrać m.in. automatyczne uruchamianie VPN przy starcie systemu Windows, a także funkcję dzielenia się plikami (czyli p2p). Można także wprowadzić tunelowanie za pomocą IPv6 oraz wybrać pomiędzy używaniem protokołów UDP a TCP.

Kolejne ciekawe narzędzie do użytku to Am I Mullvad? Znajduje się na witrynie producenta i pozwala sprawdzić, czy sieć działa prawidłowo, nie ma żadnych wycieków DNS lub WebRTC.

Jak Mullvad sprawuje się w działaniu?

Mullvad oferuje wiele serwerów na całym świecie, ale niezależnie od wyboru, prędkość transferu danych zawsze pozostaje taka sama - i to jest świetne! A przy ulokowanych na terenie USA, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii przyśpiesza jeszcze bardziej i waha się w zakresie 10-15Mb/s. Dlatego niezależnie od wyboru, nie można narzekać na szybkość. Do tego polityka prywatności jest dokładnie tym, czego spodziewamy się po dostawcy VPN - nie ma żadnych logów. A więc nie są rejestrowane połączenia, transfer danych, żądania DNS, czas trwania połączenia, adresy IP, itp. Jedyne dane, jakie zbiera Mullvad, to ilość bieżących połączeń w tej sieci oraz transfer na całym serwerze.

Czy warto?

Mullvad to dokładnie taka sieć, jakiej wymaga przeciętny użytkownik - daje pełną anonimowość, oferuje doskonałe połączenie, a także umożliwia wybór najważniejszych parametrów. Chociaż nie ma tylu opcji, co konkurencyjne rozwiązania, nie wypada nie polecić jej do codziennego użytkowania. Korzystanie z tego rozwiązania VPN gwarantuje dostęp do treści zablokowanych geolokalizacyjnie i brak śladów użytkownika w sieci.

Mullvad VPN ma tylko jeden plan abonamentowy - miesięczny. Kosztuje on 5 euro (ok. 22 zł). Możesz nabyć go na tej stronie. Jeden abonament umożliwia używanie sieci na pięciu różnych urządzeniach jednocześnie! Podczas płacenia można użyć karty kredytowej, konta PayPal lub przesłać pieniądze... przekazem pocztowym do Szwecji. Mullvad akceptuje płatności za pomocą kryptowalut.