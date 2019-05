My Office MOH302XLBKR i MOH302XLCR

My Office to jeden z młodszych uczestników naszych testów zamienników. Pomimo tego producent ma na swoim koncie już pierwsze wyróżnienia. Niestety tym razem firma znalazła się dopiero na szóstej lokacie zestawienia.

Zamienniki od My Office są sprzedawane w kartonowych opakowaniach. Producent stosuje standardowe zabezpieczenia przed rozlaniem. Niestety w zestawie nie odnajdziemy instrukcji instalacji. Według deklaracji producenta tusz czarny powinien mieć objętość 18 ml, a tusze kolorowe w okolicach 15 ml. Zestawy są sprzedawane w bardzo atrakcyjnej cenie poniżej 140 zł.

Pomiary masy tuszu, wskazują że producent nieco przesadził z deklaracjami. Atrament kolorowy ma w tym wypadku 10,5 g, natomiast tusz czarny zaledwie 9,8 g. Podczas testów udało nam się wydrukować 186 stron w kolorze oraz 583 strony czarno-białe. To jeden z najsłabszych rezultatów w teście. Koszt wydruku pojedynczej strony to 73 grosze, a więc o blisko 10 gr więcej niż w przypadku drukowania tuszem oryginalnym od HP. Jakość wydruków jest na poprawnym poziomie. Przez cały czas testów drukarka sygnalizowała, że kartridż trójkolorowy został wyczerpany, jednak nie miało to wpływu na dalszą pracę urządzenia. Warto podkreślić, że producent udziela dożywotniej gwarancji na swoje produkty oraz ewentualne uszkodzenia sprzętu spowodowane stosowaniem zamienników.