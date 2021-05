MyDevil jest kolejnym dostawcą usług, który nie działa szablonowo.

Firma rozpoczęła swoją działalność od usług administrowania stronami WWW, systemami UNIX, Linux czy serwerami głosowymi. Działa nieprzerwanie od 2008 roku. Na czym polega jej unikalność? Na hostingu mamy możliwość zainstalowania nie tylko Wordpressa napisanego w języku PHP. Może uruchomić również skrypty napisane w językach programowania takich jak Ruby, Python, Node.js i wielu innych. Do dyspozycji mamy spore zasoby systemowe. To w połączeniu z autorskim narzędziem zarządzania serwerem DevilWEB 2.0 powoduje, iż jest to idealne miejsce dla osób pracujących na różnych frameworkach (Ruby on Rails, Django).