Mysz M65 RGB ULTRA WIRELESS - ideał do gier FPS

Najnowsze dzieło firmy Corsair to nowoczesna, regulowana mysz przeznaczona dla graczy FPS i nie tylko. Czy spełnia oczekiwania?

Popularny producent sprzętu gamingowego wypuścił model, który już po samym zapoznaniu ze specyfikacją wydaje się być idealnym orężem w dłoni każdego gracza. Co ma do zaoferowania najnowszy model od firmy CORSAIR? Sprawdziliśmy.

Pamiętacie mysz do gier FPS, CORSAIR M60, która zaistniała na rynku w 2011 roku? Urządzenie wyraźnie ewoluowało i przerodziło w wysoce precyzyjną, designerską M65 RGB ULTRA WIRELESS. Choć nazwa może wydawać się długa, równie pokaźna jest ilość funkcji w tym modelu. Mamy tu prawdziwe, gamingowe all inclusive potrafiące zadowolić najbardziej wymagającego użytkownika. Producent zapewnia nas o niezwykłej precyzyjności, szybkości i wielu innych zaletach, ale zanim do nich przejdziemy, zerknijmy do specyfikacji urządzenia.

Specyfikacja

Typ myszy FPS, MOBA Łączność Przewodowa / Bezprzewodowa Sensor Optyczny Rozdzielczość 26000 dpi Liczba przycisków 8 Rolka przewijania 1 Interfejs 2,4 GHz Bluetooth USB Długość przewodu 1,8 m Zasilanie Wbudowany akumulator Czas pracy na baterii Do 120 godzin - tryb bluetooth Profil Praworęczny Podświetlenie Podświetlane logo Antypoślizgowe panele boczne tak Odpinany kabel USB tak Przełączniki Omron tak Akceleracja 50 G System regulacji wagi tak Dołączone akcesoria Kabel USB-A -> USB-C, Odbiornik USB, Zestaw ciężarków Kolor Czarny Długość 117 mm Szerokość 77 mm Wysokość 39 mm Waga 110 g

Opis

Pierwsze wrażenie, jakie sprawia M65 RGB ULTRA WIRELESS jest jak najbardziej pozytywne, a mysz wygląda naprawdę solidnie. Konstrukcja jest aluminiowa, a zastosowany polimer przyjemny w dotyku. W oczy rzuca się logo CORSAIR, które podświetla się po uruchomieniu urządzenia oraz bordowy przycisk snajperski umieszczony po lewej stronie obudowy.

Myszka jest bardzo wygodna, dobrze zaprojektowana, a jej kształt pozwala na komfortowe granie bez względu na gatunek gry. Mimo, iż jest dosyć ciężka (nawet bez załączonych w zestawie ciężarków), dłoń nie męczy się. Bardzo lekki klik wymaga przyzwyczajenia, ale pozwala na bycie maksymalnie szybkim przy wykonywaniu seryjnych strzałów. Równie sprawny ślizg sprawia zaś, że poruszanie się po podkładce jest bardzo płynne, co można dodatkowo usprawnić, dzięki kalibracji dla powierzchni, po której ma poruszać się mysz.

Po przytrzymaniu przydatnego w grach FPS przycisku snajperskiego DPI zmniejsza się i pozwala na wykonanie bardzo precyzyjnego strzału. Przycisk ten oraz każdy z dostępnych trybów jest konfigurowalny. Dzięki aplikacji iCue urządzenie może zapamiętać dowolną wartość między 100 a 26 000 DPI. Mamy tu również możliwość nadania specjalnych funkcji poszczególnym przyciskom myszy, zmianę podświetlenia RGB oraz ustawienia gestów przechylenia jako dodatkowych, wirtualnych przycisków. Nowego modelu od CORSAIR możemy używać w trybie przewodowym lub Bluetooth/Slipstream. M65 RGB ULTRA WIRELESS zapewnia aż 120 godzin pracy na akumulatorze, co jest bardzo dobrym wynikiem.

Mysz oferuje graczom prędkość przesyłania sygnałów w czasie wynoszącym mniej niż 1 milisekunda i w częstotliwości raportowania 2000 Hz. Dużą zaletą jest to, że połączenie było silne nawet w miejscach, w których były obecne inne urządzenia bezprzewodowe. Czujnik optyczny CORSAIR MARKSMAN został opracowany we współpracy z firmą PixArt, czułość można regulować w szerokim zakresie co 1 DPI, a maksymalne przyspieszenie osiąga do 50 G. Ciekawym i, jak się okazuje, przydatnym zastosowaniem jest konstrukcja sprężynowa pozwalająca uzyskać niemal zerowy dystans między przyciskiem myszy i przełącznikiem optycznym OMRON, co sprawia, że odczyt jest szybki i spójny z naszymi ruchami.

W grze ważna jest także stabilność kursora. Wspomagane żyroskopowo, wykrywanie oderwania urządzenia od podłoża wyłącza automatyczne śledzenie czujnika, które ograniczało się do jednej płaszczyzny i utrzymuje celownik na właściwej pozycji. Wspomniane wcześniej gesty przechylenia są dostosowywane w 10-stopniowych krokach i pozwalają na nieograniczone eksperymenty. Dla przykładu, do przechylenia w prawo przypisałam przeładowywanie broni w trakcie gry.

Podsumowanie

CORSAIR M65 RGB ULTRA WIRELESS to z pewnością ciekawa pozycja na rynku sprzętu dla graczy. Korzystający z technologii zapewniających praktycznie zerowe opóźnienia (Slipstream Wireless czy Corsair Axon) zadowoli użytkowników preferujących solidne konstrukcje i uchwyt typu Claw Grip, czyli szponu zwiększającego precyzyjność. Ciężarki pozwalają na regulowanie środka ciężkości i wagi urządzenia w zakresie od 97 do 115 gram. Mamy tu sporą liczbę przycisków i naprawdę dużo ficzerów. Szczególną uwagę zwraca raczej rzadko spotykany w myszach żyroskop oraz całkiem designerska konstrukcja. Czy ten model spełnił moje oczekiwania? Bez wątpienia, choć warto dodać, że jest to urządzenie dla osób praworęcznych. Choć nie zrobi z nikogo lepszego gracza, jest profesjonalnym sprzętem dla entuzjastów, oferującym im pełen pakiet możliwości.

Zestaw zawiera:

Mysz do gier FPS M65 RGB ULTRA WIRELESS

Kabel USB do ładowania i transmisji danych

Bezprzewodowy nadajnik USB

Obciążniki

Instrukcję obsługi

Ulotkę dot. bezpieczeństwa

Kartę gwarancyjna

Cena: 129,99 € (ok. 590 zł)