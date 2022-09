Na czym drukować w małej firmie? Recenzja drukarki atramentowej Canon MAXIFY GX6040

MAXIFY GX6040 to wydajna kolorowa drukarka typu 3 w 1 firmy Canon. Jest wyposażona w wiele przydatnych funkcji, a jej wysoka jakość wykonania oraz wyposażenie w dużą ilość atramentu może uzasadniać dość wysoką cenę.

MAXIFY GX6040 to wydajna kolorowa drukarka typu 3 w 1 firmy Canon. Jest wyposażona w wiele przydatnych funkcji, a jej wysoka jakość wykonania oraz wyposażenie w dużą ilość atramentu może uzasadniać dość wysoką cenę.

Najnowsze drukarki Mega Tank firmy Canon nie są tanie, ale mają wszystkie funkcje, których mogą potrzebować małe i średnie firmy. Canon MAXIFY GX6040 jest dostarczana z czterema dużymi butelkami z atramentem – ta ilość wystarczy na 6000 stron druku w czerni i 14 000 stron w kolorze. To naprawdę dużo w porównaniu do możliwości innych drukarek opartych na wkładach atramentowych. To rozwiązanie Canona także bije na głowę większość drukarek laserowych, szczególnie pod względem kosztów materiałów eksploatacyjnych na stronę.

Cena

Około 2500 zł to dość dużo jak na drukarkę atramentową A4, ale cena ta jest uzasadniona niskimi kosztami eksploatacji, wysoką jakością wykonania i przydatnymi funkcjami, takimi jak ekran dotykowy interfejsu kontrolnego czy 50-arkuszowy podajnik ADF (automatyczne podawanie dokumentów). Według producenta, maksymalne miesięczne obciążenie MAXIFY GX6040 to 45 000 stron. Urządzenie może drukować na wielu różnych nośnikach, w tym na błyszczącym papierze fotograficznym.

Drukarki typu „wszystko w jednym” to czasem urządzenia niskiej jakości, ale nie dotyczy to recenzowanego modelu. Canon MAXIFY GX6040 jest wykonany solidnie, a użyte materiały nie wzbudzają zastrzeżeń.

Zaokrąglone plastiki w kolorze złamanej bieli i duże okienka w zbiornikach z atramentem sprawiają, że drukarka wygląda trochę jak dziecięca zabawka, jednak „muskularna” i bardzo wytrzymała.

Konfiguracja i obsługa

Konfiguracja urządzenia Canon MAXIFY GX6040 jest bardzo prosta. Wystarczy podłączyć drukarkę do zasilania i postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na wyświetlaczu. Ekran dotykowy ułatwia wprowadzenie hasła Wi-Fi i drukowania oraz skanowanie, ale ja wybrałem szybszy sposób na obsługę urządzenia. Pobrałem dedykowaną aplikację i użyłem do tego smartfona. Oprogramowanie na urządzenia mobilne nosi nazwę Canon PRINT Inkjet/SELPHY i zapewnia bardzo intuicyjną obsługę drukarki podczas skanowania oraz drukowania dokumentów z chmury.

Napełnianie zbiorników z atramentem to proste zadanie, którego nie trzeba wykonywać przez okres drukowania około 14 000 kolorowych stron. Zapas tuszu jest wystarczająco duży i mieści się cały w zbiornikach drukarki, co oznacza znacznie mniej przestojów w porównaniu z drukarkami konkurencji. Butelki mają specjalnie zaprojektowane dysze, dzięki którym przy napełnianiu nie ma zagrożenia rozlania zawartości, a duże okienka w zbiornikach pozwalają na szybkie sprawdzenie, ile atramentu w nich pozostało.

Podczas użytkowania urządzenia Canon MAXIFY GX6040 wydrukowałem stronę testową, w celu sprawdzenia czy dysze są ustawione i działają prawidłowo. Domyślna strona testowa nie jest tak dokładna jak w innych drukarkach atramentowych, jednak Canon MAXIFY GX6040 posiada kilka specjalnych funkcji służących do dokładnego testowania dysz i tworzenia niestandardowych wydruków kontrolnych.

Podajnik papieru jest dość duży, z miejscem na 250 arkuszy w głównej tacy, 100 arkuszy w tylnej tacy i kolejne 50 arkuszy w ADF. To w sumie więcej niż w podajnikach innych producentów.

Z przodu urządzenia znajduje się port USB do podłączenia zewnętrznej pamięci, z tyłu umieszczono port LAN, wejście kabla zasilającego oraz dodatkowy port USB do podłączenia komputera. Znajdujący się od frontu panel kontrolny z ekranem dotykowym o przekątnej 2,7 cala można przechylać, dzięki czemu możliwa jest jego obsługa pod dowolnym kątem.

Specyfikacja

Typ: kolorowa drukarka atramentowa A4 3 w 1; Funkcje: drukowanie, skanowanie, kopiowanie; Łączność: Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, USB; Gniazda do transmisji danych: host USB; Szybkość drukowania: 24 obr,/min (mono); Pojemność podajników papieru: 250 + 100 arkuszy; Jakość druku: 600 x 1200 dpi; Jakość skanowania: 1200 x 1200 dpi; Apple AirPrint: tak; Materiały eksploatacyjne w zestawie: 4 butelki z atramentem (6000 stron w czerni, 14 000 w kolorze); Wymiary/waga: 399 x 410 x 254 mm (SxGxW)/11,6 kg,

Określenie "urządzenie 3 w 1" oznacza, że Canon MAXIFY GX6040 może drukować, skanować i kopiować. Testowany przeze mnie model oferuje automatyczne drukowanie dwustronne oraz jednostronne skanowanie. W celu skopiowania dwóch stron dokumentu, należy ręcznie przełożyć kartkę w podajniku ADF skanera – wydruk drugiej strony odbędzie się już automatycznie.

Drukarka Canon MAXIFY GX6040 ma zadowalającą pojemność podajników papieru i może drukować na prawie każdym rodzaju nośnika o formacie A4. Obejmuje to koperty, etykiety, papier o dużej gramaturze do 275 g/m2, a także papier do nadruków na tkaninach.

MAXIFY GX6040 ma specjalny port USB do bezpośredniego drukowania z pamięci flash i wbudowaną obsługę Wi-Fi. Nie ma modułu NFC (Near Field Communication), ale jest kompatybilny ze wszystkimi popularnymi protokołami bezprzewodowymi, takimi jak Apple AirPrint, Wireless Direct, Mopria i ma oczywiście własne łącze PIXMA Cloud Link firmy Canon. Drukarka współpracuje również z Alexą Amazona i Asystentem Google.

Jakość wydruków i wydajność Canona MAXIFY GX6040

Canon MAXIFY GX6040 przeszła wszystkie moje testy bez zacięć papieru, błędów w druku lub sklejania arkuszy. Drukuje dość szybko w czerni i bieli oraz jest cicha (49 dB). Monochromatyczne strony tekstu są zawsze ostre i ciemne, nawet w trybie roboczym, który zwykle obniża jakość na rzecz szybkości. Z kolei w trybie wysokiej jakości czarny atrament jest nakładany dość swobodnie, co doskonale nadaje się do tworzenia jednolitych, czarnych obiektów. Na mojej czarnej stronie testowej nie było widać żadnych poziomych linii ani szarości. W przypadku większości zadań drukowania tekstowego tryb roboczy jest w zupełności wystarczający.

Kolorowe dokumenty i zdjęcia wydrukowane na papierze fotograficznym również były czyste i bez poziomych linii. Jednak zdjęcia są lekko ziarniste, nawet przy najwyższej jakości druku. Jest to spowodowane tylko ograniczoną rozdzielczością, ponieważ drukarka nakłada atrament bezbłędnie. Tylko drukarki fotograficzne firmy Canon są w stanie zoptymalizować drukowanie, rozpylając wiele kropli na wolno poruszającym się papierze, aby uzyskać jakość równą nawet 4800 x 2400. Testowany przeze mnie biurowy Canon MAXIFY GX6040 drukuje w rozdzielczości 600 x 1200, a przy tej rozdzielczości jakość druku nie jest tak wysoka, jak w przypadku drukarek fotograficznych.

Oprócz widocznych kropek wszystkie zdjęcia testowe wyglądały żywo z naturalną paletą kolorów, co dawało dobre wrażenie. W połączeniu z czystymi dokumentami tekstowymi i równomiernie nałożonymi kolorami bloków, stwierdzam, że Canon MAXIFY GX6040 zapewnia wysoką jakość wydruków.

Rozdzielczość skanera to 1200 x 1200 dpi, a prędkość drukowania czarno-białych stron w trybie jednostronnym to 24 ipm (obrazów na minutę), czyli dość duża. Tryb dupleksu nie jest dużo wolniejszy, ale w przypadku kolorowych wydruków następuje spowolnienie do 15 obrazów na minutę.

Podajnik ADF tego Canona może przetworzyć 50 stron, kopiując je z szybkością około 12 obrazów na minutę. Drukarka Canon MAXIFY GX6040 nie obsługuje automatycznego podwójnego skanowania. Żeby skopiować obie strony kartki, należy ręcznie przełożyć dokument w podajniku – podwójny wydruk odbywa się już automatycznie. Jedyną brakującą funkcją jest NFC, ale nie jest to raczej poważny mankament.

Podsumowanie

Jest wiele rzeczy do polubienia w Canon MAXIFY GX6040. Drukarka jest dobrze zaprojektowana i wykonana, łatwa w użyciu, wszechstronnie wyposażona i ma doskonałą wydajność, która jest wystarczająca dla domowego biura lub małych i średnich firm.

Główną jej zaletą jest oczywiście duża ilość atramentu w zbiornikach wielokrotnego napełniania. Dzięki nim nie trzeba wciąż myśleć o zakupie większej ilości tuszu, ale nawet, gdy już trzeba to zrobić, okazuje się, że jest względnie tani, co równoważy dość wysoką cenę zakupu drukarki.