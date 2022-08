Najwybitniejsi Naukowcy: Ada Lovelace - Czarodziejka liczb. Galileusz - Posłaniec gwiazd.

"Najwybitniejsi Naukowcy" to wydawana przez Egmont seria komiksów dla najmłodszych. Każdy z nich przybliża jedną z postaci, które na trwałe zapisały się w annałach cywilizacji.

W chwili pisania tej recenzji seria Najwybitniejsi Naukowcy liczy sobie dziewięć zeszytów, a rozpoczął ją Einstein. Za powstanie wszystkich odpowiadają dwie osoby: scenarzysta Jordi Bayarri oraz rysownik Dani Seijas. Komiksy przeznaczone są zarówno dla dzieci, które samodzielnie czytają, jak i tych, które nie do końca sobie jeszcze z tym radzą i wymagają pomocy osoby dorosłej. Nie ma tu żadnych fantastycznych stworów czy niezwykłych przygód, a opowieści o ludziach, którzy wyprzedzili swoje czasy.

Co łączy oba, to umieszczenie na końcu ilustrowanego przewodnika "Kto jest kim". Wszystkie pojawiające się na łamach danego komiksu postacie są zaprezentowane wraz z najważniejszymi informacjami o ich pozycji społecznej, wpływie na świat oraz - jeśli takowe były - wynalazkach. Po tym przewodniku mamy galerię ze szkicami postaci, a na końcu biografię bohatera komiksu wraz z zaprezentowaniem najważniejszych dat i wydarzeń w jego życiu. Dzięki temu dziecko zainteresowane szerszą perspektywą pokazanych w komiksie wydarzeń ma okazję do poszerzenia swojej wiedzy lub znalezienia punktu odniesienia do samodzielnego poszukiwania dalszych informacji.

Ada Lovelace - Czarodziejka liczb

Ada Lovelace była córką nie-sławnego lorda Byrona, który był XIX-wiecznym celebrytą-skandalistą. Edukowała się w domu, wykazując talent do nauk ścisłych, zwłaszcza matematyki. Komiks ukazuje istotne wydarzenia w jej życiu, w tym zobaczenie automatycznej maszyny tkackiej Jacquarda, co natchnęło jej w dalszym życiu do rozważań na temat maszyn liczących. W owym czasie pierwszą w historii stworzył Charles Babbage, zaś Ada stworzyła dla niej algorytm, zapewniając sobie miejsce w dziejach. Był to bowiem pierwszy program komputerowy - tak, tak, dzisiejsze aplikacje mobilne, systemy operacyjne i gry są dalekimi "potomkami" tego, co stworzyła Ada Lovelace.

Galileusz - Posłaniec gwiazd

Galileusz urodził się w drugiej połowie XVI wieku. Przeżył 78 lat, a choć początkowo studiował medycynę, szybko zmienił zainteresowania na matematykę. Niepokorny umysł sprawił, że podważał wszelkie ówczesne prawdy naukowe, w tym ustanowione przez samego Arystotelesa. Jak nietrudno się domyślić, nie przydało mu to popularności, jednak konsekwentnie prowadził eksperymenty, a przełomem był rok 1609, gdy odkrył możliwości teleskopu. Dzięki niemu dokonał szeregu odkryć astronomicznych, równocześnie cały czas zajmując mechaniką klasyczną. Jako miłośnik teorii Kopernika wpadł w kłopoty i na skutek zagrożenia ze strony Inkwizycji musiał wyrzec się tego wsparcia, co i tak nie uchroniło go przed dożywotnim aresztem domowym.

Każdy z komiksów liczy sobie 48 stron, a z powodu niewielkiego formatu scenarzysta miał nieco ograniczone pole do manewru. Dlatego czytając obie opowieści ma się wrażenie "skakania po łebkach", zwłaszcza w przypadku Galileusza, gdzie na jednej stronie możemy przeskoczyć nawet kilkanaście lat życia bohatera. Dlatego fabuła jest nieco niespójna, czuć te przeskoki, co sprawia wrażenie poszatkowanych opowieści. Aczkolwiek może być to dodatkowym impulsem dla dziecka do poszukania w internecie szerszych biografii.

Jeśli chodzi o styl rysunków, widzisz go na zdjęciach i nie wymaga szerszego omówienia. Postacie są bardzo sympatyczne, pociągnięte komiksowa kreską, a na duży plus dla Seijasa należy policzyć dbałość o szczegóły. Czy to budynki, ubrania z epoki czy otoczenie, w każdym przypadku mamy bardzo dużo detali, tworzących klimat całości i momentami można żałować, że zeszyty są tak niewielkie.

Całość daje bardzo sympatyczne wrażenia i z czystym sumieniem mogę polecić te komiksy rodzicom dzieci, które wykazują zainteresowanie naukami ścisłymi czy historią. Spełniają one swoje zadanie, czyli uczą bawiąc. I to właśnie chodzi, prawda?