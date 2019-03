Natec Genesis RX22 to bardzo tania klawiatura dla graczy. Co oferuje za cenę wahająca się w okolicach 100 złotych?

Natec Genesis RX22 - budowa i cechy

Natec Genesis RX22 to niskoprofilowa klawiatura dla gracza. Dzięki zastosowaniu rozwiązania X-Scissors pracuje bezgłośnie nawet podczas najbardziej intensywnych rozgrywek. Umożliwia to również rozgrywki w nocy bez ryzyka budzenia domowników. Używanie jej w warunkach niewielkiego oświetlenia - lub jego braku - umożliwia podświetlenie. Może mieć trzy barwy: fioletową, niebieską lub czerwoną. Niestety - nie ma opcji regulacji jego intensywności. Wśród umieszczonych w plastikowej obudowie 104 przycisków brakuje przeznaczonych do samodzielnego zaprogramowania, co może być wadą dla wielu graczy. Kabel ma długość 160 cm, a dzięki tekstylnemu oplotowi cechuje go duża wytrzymałość na uszkodzenia.

Natec Genesis RX22 - funkcje

Natec Genesis RX22 to tania klawiatura dla graczy, więc trudno spodziewać się po niej zaawansowanych funkcji. Stabilność może być nieco dyskusyjna - ma zaledwie dwie podkładki gumowe i dwie plastikowe nóżki, a te lubią się łamać, zwłaszcza przy intensywnym użytkowaniu. Nóżki nie mają gumowych podstawek, więc nie gwarantują stanie w miejscu i przyda się podkładka. Dużą wadą jest brak tego, co powinno być standardem w klawiaturach gamingowych, a jest tym antighosting. Genesis RX22 ma go tylko symbolicznie - czasem naciśnięcie czterech klawiszy równocześnie powoduje blokadę, a więc jest kiepsko.

Podsumowując: Natec Genesis RX22 to klawiatura gamingowa, ale sprawdzi się jedynie w prostych grach, gdzie nie trzeba tworzyć komend, jakie moglibyśmy przypisać do dedykowanych klawiszy. Jest za to wygodna dla osób, które dużo piszą.