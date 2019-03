Natec Genesis Thor 300 TKL to klawiatura mechaniczna bez części numerycznej. Dedykowana osobom biorącym udział w turniejach. Czy warto ją nabyć?

Natec Genesis Thor 300 TKL - budowa i cechy

Natec Genesis Thor 300 TKL to 87 przycisków mechanicznych w obudowie wykonanej z solidnego tworzywa sztucznego, wzmocnionej w górnej części metalem. Ta klawiatura dla gracza dedykowana jest osobom, chcącym zabierać na turnieje własne klawiatury, dlatego zdecydowano się na kompaktowe rozmiary (335 x 134 x 38 mm). Genesis Thor 300 TKL dostępna jest w dwóch wersjach, różniących rodzajem zastosowanych przełączników: Outemu Red i białe podświetlenie lub Outemu Blue i zielone podświetlenie. W obydwu wariantach dostępnych jest 20 trybów podświetleń – 10 standardowych, 8 dedykowanych pod najpopularniejsze gatunki gier online: FPS, MOBA, CS:GO itp., a gdy użytkownik będzie potrzebował niestandardowego układu, może sam zaprogramować dwa dodatkowe tryby. Całość stoi stabilnie na antypoślizgowych, gumowych nóżkach i podwyższeniach.

Natec Genesis Thor 300 TKL - funkcje

Natec Genesis Thor 300 TKL oferuje 12 klawiszy multimedialnych, a także funkcyjne. Dla gracz istotną rzeczą jest antighosting oraz N-Key rollover i pod tym względem nikt nie powinien czuć się zawiedziony. Mamy tu pełen antighosting oraz N-Key rollover, dzięki czemu można swobodnie oddawać się rozgrywce i mieć pewność, że każda komenda zostanie wykonana. Przewód długości 160 cm ma materiałowy oplot, co powinno skutecznie zabezpieczać go przed uszkodzeniami. Ogólnie - same zalety, aczkolwiek jeden minus należy odnotować - podświetlenie ma tylko jedną barwę.

Podsumowując: Natec Genesis Thor 300 TKL to solidna klawiatura gamingowa zarówno na wyjazd, jak i stosowania w domu. Warta swojej ceny - jednak należy pamiętać o braku bloku numerycznego, co może być minusem dla osób chcących wykorzystać ją do pracy.