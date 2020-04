Navitel MR250 NV to połączenie wideorejestratora samochodowego z lusterkiem wstecznym. Jakie możliwości oferuje użytkownikom?

Navitel MR250 NV to kamera samochodowa, na którą składają się dwa elementy - lusterko wsteczne oraz kamera cofania. Z przodu mamy wyświetlacz OPS wielkości 5", a nagrania zapisywane są w rozdzielczości Full HD. Zmieści się ich sporo, ponieważ urządzenie oferuje obsługę kart microSD o pojemności 64GB. Kamera cofania zapisuje nagrania w rozdzielczości 656х492 pikseli. Można rejestrować obraz równocześnie z obu, dzięki czemu ma się jasną sytuację na drodze w momencie zajścia incydentu. Jednak uwaga - aby skorzystać z wizualnego asystenta parkowania (uruchomiany przez wrzuceniu biegu wstecznego), należy podpiąć kamerę pod reflektor cofania lub tablicę rejestracyjną. Na plus należy policzyć wodoodporność (IP65), dzięki której nie szkodzą jej niekorzystne warunki atmosferyczne.

Wideorejestrator MR250 NV zapisuje nagrania w pętli, a gdy G-sensor wykryje gwałtowne hamowanie, kolizję lub nienaturalne przyśpieszenie, pliki z zapisem tego wydarzenia jest blokowany przed nadpisaniem lub skasowaniem. Ponieważ kamera w lusterku ma pole widzenia aż 160°, doskonale uchwyci wszystko, co dzieje się przed pojazdem. Niestety, urządzenia nie wyposażono w moduł GPS, nie ma tu także Wi-fi, jednak jeśli nie jest to istotne, nie będzie stanowić to wady dla ewentualnego nabywcy. Dodatkową zachętą do nabycia jest dołączana licencja (na 12 miesięcy) na mapy Europy.

Podsumowując: Navitel MR250 NV to solidna propozycja w bardzo przystępnej cenie. Jeśli chcesz mieć dwie kamery, warto rozważyć jej nabycie.