Nazwa.pl - WordPress Cloud Basic

Nazwa.pl ma trzy propozycje dla osób, które interesuje hosting WordPressa. Jak wypadają?

Nazwa: WordPress Cloud Basic

Rejestracja: 61,50 zł / odnowienie 246 zł (rok)

Nazwa.pl oferuje klientom trzy pakiety - WordPress Cloud Basic jest przeznaczony dla osób, którym wystarczy prosta strona do zaprezentowania oferty swojej firmy lub portfolio, WordPress Cloud Start sprawdzi się przy prowadzeniu małej firmy internetowej, korzystającej ze skrzynek pocztowych i baz danych, a WordPress Cloud Biznes został przygotowany z myślą o większych firmach, udostępniona powierzchnia to aż 500 GB do wykorzystania. Cloud Basic to 100GB przestrzeni, brak limitu transferu, kont e-mail oraz liczby obsługiwanych domen, a także - miła niespodzianka - już zainstalowany WordPress. Co również bardzo pozytywne, w ramach opłaty abonamentowej usługi można wybrać z katalogu 3 pozycje, które zrealizuje zespół Nazwa.pl. Dostępne są m.in. przywrócenie wiadomości e-mail, udostępnienie acceslogów i errorlogów, kopia bazy danych czy skonfigurowanie certyfikatu SSL dla usługi.

Dodatkowo można opcjonalnie wybrać hosting z dedykowanym adresem IP (61,50 zł). Jego celem jest ochrona przed wpływem innych użytkowników współdzielonego IP oraz zabezpieczenie przed przypadkowym wpisem na listę RBL. A w ramach głównej opłaty można liczyć na takie rozwiązania, jak certyfikat SSL, protokół DNSSEC, TLS 1.3 oraz DNS over TLS. Dużą zaletą jest DNS Anycast i HTTP/2 - ich wykorzystanie powinno sprawić, że strona będzie się błyskawicznie ładować z dowolnego miejsca na Ziemi.

Podsumowując: Nazwa.pl to bardzo zaawansowane rozwiązanie w przystępnej cenie. Warto polecić dla użytkowników prywatnych oraz firm!