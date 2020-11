Botvac Connected D6 to zaawansowany odkurzacz automatyczny amerykańskiej marki Neato Robotics, który należy do jednych z najatrakcyjniejszych robotów sprzątających na rynku. Od innych urządzeń tego typu, odróżnia go nie tylko nietypowy kształt.

Robot sprzątający Neato Botvac Connected D6 to świetnej jakości urządzenie i jeden z lepszych robotów sprzątających, które mieliśmy okazję testować. Znajdziemy w nim wszystko, co niezbędne, aby szybko i komfortowo wyczyścić każde pomieszczenie. Nietypowy, kanciasty kształt obudowy sprawia, że robot swobodnie dociera do narożników, a dodatkowa szczotka boczna pomaga mu zebrać zanieczyszczenia znajdujące się przy ścianach. Poza tym, należy dodać, że szczotka główna jest zdecydowanie dłuższa (27 cm) niż w innych robotach i znajduje się przy samej krawędzi dolnej części robota, a nie na środku. Zbudowana z silikonowych łopatek oraz włosia pozwala na dokładne czyszczenie zarówno powierzchni twardych, jak i dywanów czy wykładzin.

Pojemnik na zabrudzenia wmontowany w górną pokrywę odkurzacza ma pojemność 700 ml, a więc najwięcej ze wszystkich robotów, które brały udział w teście.

Sporym zaskoczeniem jest to, że kupując robota, w zestawie otrzymujemy jedną dodatkową szczotkę główną, dwa filtry Ultra HEPA, specjalne narzędzie do czyszczenia poszczególnych elementów urządzenia oraz taśmę magnetyczną, dzięki której możemy wydzielić strefy, do których robot ma nie wjeżdżać. Oczywiście nie oznacza to, że Neato D6 został pozbawiony możliwości stawiania wirtualnych ścian z poziomu aplikacji.

Sama aplikacja Neato jest prosta i intuicyjna w obsłudze - to dzięki niej będziemy mogli zaplanować, w jakich dniach i godzinach robot ma zacząć sprzątać. Do wyboru mamy dwie moce sprzątania Eco oraz Turbo oraz dwa tryby - Sprzątanie całego domu oraz Sprzątanie częściowe (z możliwością wyboru 4 m x 4 m).

Neato D6 został wyposażony również w funkcję mapowania - przy pierwszym przejeździe, za pomocą lasera skanuje otoczenia w celu dobrania optymalnej ścieżki. Podgląd utworzonej mapy widoczny jest w aplikacji. Jak już wspominaliśmy, na widocznej mapie możemy wyznaczać (rysując linie) miejsca, do których robot nie będzie miał dostępu. W aplikacji można utworzyć mapy trzech różnych pięter.

Aplikacja Neato

Niezwykle skuteczne okazują się laserowe czujniki antykolizyjne - robot praktycznie w ogóle nie odbija się od ścian ani przedmiotów, które znajdą się na jego drodze. Do tego, w aplikacji znajdziemy specjalną funkcję (Care Navigation), która zapewnia jeszcze bezpieczniejszą jazdę robota i omijanie przeszkód.

Robot został wyposażony w pojemną baterię (4200 mAh), dzięki której robot jest w stanie pracować ok. 120 min (w trybie Eco) bez konieczności ładowania. A jeśli zajdzie taka potrzeba, urządzenie samodzielnie wróci do stacji ładującej, aby następnie rozpocząć sprzątanie od miejsca, w którym skończyło.

Dodatkowo, Neato D6 może być sterowany za pomocą poleceń głosowych - współpracuje z Amazon Alexa i Google Assistant.

Pewną niedogodnością może być to, że aplikacja jest w języku angielskim oraz to, że w trybie Turbo odkurzacz jest dosyć głośny.

Podczas przeprowadzonych przez nas testów nie zauważyliśmy żadnych większych zastrzeżeń. Robot świetnie poradził sobie z wyczyszczeniem trudno dostępnych miejsc oraz dywanów. Nie miał także problemów z pokonywaniem progów czy dylatacji. Za zaletę uważamy również precyzyjne trafianie do stacji ładującej, bez jej przesuwania.

Cena dodatkowego filtra jest dosyć wysoka, bo wynosi ok. 50 zł.

Producent udziela 24-miesięcznej gwarancji na urządzenie.