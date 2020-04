NetGear AC1200 (R6220) oferuje dwa zakresy pracy 802.11ac. A jakie są jego inne ważne cechy?

NetGear AC1200 (R6220) to router przeznaczony do obsługi maksymalnie ośmiu urządzeń Wi-fi. Korzysta z rozwiązania Dual Band Gigabit, co pozwala mu na osiągnięcie szybkości transferu danych 300 Mbps na częstotliwości 5 GHz oraz 867 Mbps przy 2,4 GHz. Zaawansowany QoS optymalizuje przesyłanie oraz odbieranie danych. Można także podpiąć się do niego za pomocą kabla i korzystać z łącza przewodowego dla osiągnięcia pełnej szybkości. Cały czas dostęp do sieci jest zabezpieczony przez rozwiązania producenta, w których znajduje się m.in. kontrola rodzicielska oraz blokowanie prób phishigu, czyli przechwytywania haseł. Ruch jest szyfrowany poprzez WPA/WPA2. W obudowie znajdziemy cztery porty LAN 10/100/1000, jeden port WAN oraz jeden USB.

NetGear AC1200 (R6220) umożliwia bezprzewodowy dostęp do podpiętego twardego dysku, obsługuje także ReadySHARE - bezprzewodowy dostęp i udostępnianie drukarki USB. Na plus należy policzyć możliwość używania DLNA w telewizorach i konsolach gier. Instalacja urządzenia jest niezwykle prosta, podobnie jak dodawanie do niego kolejnych urządzeń - wystarczy wcisnąć specjalny przycisk Push ‘N’ Connect.

Podsumowując: NetGear AC1200 (R6220) to solidna propozycja dla każdego, kto chce cieszyć się internetem bez kabli. Warto rozważyć zakup tego modelu!