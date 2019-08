Netgear Nighthawk M2 - test mobilnego routera z LTE Cat. 20

Najnowszy router mobilny oferuje obsługę LTE Cat. 20 oraz świetne czasy pracy na pojedynczym ładowaniu.

Netgear to amerykańska firma, która skupia się na produkcji sprzętu sieciowego dla użytkowników prywatnych, firm oraz operatorów internetowych. Przedsiębiorstwo jest jednym z liderów w produkcji mobilnych routerów, wzmacniaczy sygnałów oraz systemów Mesh.

Na rynku pojawia się coraz urządzeń więcej z modemami sieci 5G. W chwili obecnej rozwiązanie to jest w dużej mierze chwytem marketingowym, ponieważ brakuje odpowiedniej infrastruktury, a sprzęty z obsługą sieci 5G mają znacznie większe zapotrzebowanie na energię. 5G z pewnością jest przyszłością, ale na prawdziwą rewolucję musimy poczekać jeszcze kilka lat.

Netgear doskonale o tym wie i przygotował mobilny router wysokiej klasy z gigabitowym LTE na pokładzie.

Netgear Nighthawk M2 MR2100 to najnowszy przenośny router amerykańskiego producenta, który wyróżnia się zastosowaniem gigabitowego modemu LTE cat. 20, pojemną baterią o pojemności 5040 mAh i możliwością obsługi do 20 urządzeń w tym samym czasie. Przez ostatnie kilkanaście dni testowaliśmy, jak w codziennym użytkowaniu radzi sobie mobilny router od Netgeara.

Netgear Nighthawk M2 - zestaw i akcesoria

Netgear Nighthawk M2 MR2100 dostarczany jest w pudełku niewielkich rozmiarów. Producent umieścił na nim zdjęcie routera, podstawowe parametry techniczne i funkcje oraz podkreślił przynależność do serii Nighthawk. Mimo kompaktowych rozmiarów pudełko nie nadaje się do przenoszenia w nim routera na co dzień.

W środku znajdziemy:

Router Netgear Nighthawk MR2 MR2100

Zasilacz

Końcówki do zasilacza (EU oraz UK)

Przewód USB Typu A do USB Typu C

Skróconą instrukcję obsługi

Szkoda, że zestaw sprzedażowy nie przewiduje żadnego nawet najprostszego etui. Testowany router to urządzenie mobilne, które poprzez częste przenoszenie narażone jest na różnego rodzaju uszkodzenia. Cieszy fakt, że producent dodaje ładowarkę z wymiennymi końcówkami. W zestawie dostaniemy wtyczkę europejską stosowaną w Polsce oraz angielską. Poza adapterem otrzymujemy oddzielny przewód USB. Nie zabrakło również skróconej instrukcji obsługi, ale nie znajdziemy w niej polskiej wersji językowej.

Netgear Nighthawk M2 - wygląd

Nighthawk M2 jak na router mobilny wyróżnia się sporymi wymiarami zewnętrznymi. Urządzenie mierzy 105,5 mm x 105,5 mm x 20,35 mm, waży 240 gramów i jest kwadratowe. Spora grubość wynika z obecności pojemnej baterii oraz portu RJ-45, który pozwala zamienić urządzenie w tradycyjny router.

Front routera jest czarny. Umieszczono na nim logotyp producenta oraz kolorowy, dotykowy ekran o przekątnej 2,4 cala. Do nawigowania po interfejsie służą również dwa przyciski - Home oraz wstecz umieszczone z prawej strony wyświetlacza. Nieco niżej znajduje się sporych rozmiarów przycisk zasilania. Cały front jest lekko wypukły i zachodzi na rogi urządzenia.

Ekran to zwykły panel LCD o niewielkiej rozdzielczości, ale jest bardzo przydatny do zarządzania routerem. Z jego poziomu można na przykład ustawić nazwę i hasło sieci Wi-Fi. Pozytywnie zaskoczyła nas jego wysoka jasność. Na wyświetlaczu wyświetlane są także statystyki połączenia.

Na dolnej krawędzi producent umieścił złącze RJ-45, port USB Typu C oraz USB Typu A. Znalazło się również miejsce dla dwóch stopek, dzięki którym można postawić router w pionie. Pod zaślepkami znajdziemy dwa konektory TS-9. Cieszy nas, że Netgear zastosował nowoczesny port USB Typu C. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownik nie musi nosić dwóch ładowarek. Za pomocą zasilacza dołączonego do Netgeara naładujemy większość nowoczesnych smartfonów.

Warto w tym miejscu dodać, że dzięki pojemnemu akumulatorowi oraz złączu USB Typu A Netgear Nighhawk M2 może służyć jako powerbank. Odpowiada za to dedykowana funkcja Jump Boost.

Tył urządzenia utrzymany jest w szarej kolorystyce. Znajdziemy tam jedynie wytłoczone logo producenta oraz cztery nóżki, które zapobiegają rysowaniu się tylnego panelu.

Całe urządzenie jest spasowane idealnie i wygląda bardzo elegancko. Nieco większe rozmiary w zupełności nie przeszkadzają w użytkowaniu, a waga 240 gramów powoduje, że urządzenia nie czuć w plecaku/torbie podczas przenoszenia.