Wysokiej klasy router mobilny o wydajności i parametrach stacjonarnych modeli. Na pokładzie pojemna bateria, dotykowy wyświetlacz, USB Typu C oraz solidne anteny.

Netgear Nighthawk M5 to niesamowicie szybki router mobilny z wbudowanym modemem sieci 5G. Całość tworzy silną sieć lokalną korzystającą ze standardu Wi-Fi 6. Do urządzenie podłączymy jednocześnie do 32 urządzeń mobilnych. Możemy wykorzystać również połączenie przewodowe - Netgear Nighthawk M5 posiada jeden port LAN w standardzie Gigabit Ethernet.

Netgear Nighthawk M5

Urządzenie zasilane jest z wykorzystaniem wbudowanego akumulatora, którego naładujemy przez USB Typu C. W pełni naładowana bateria pozwala na do 13,5 godziny pracy. Co ważne rozbudowany interfejs pozwala na przeprowadzenie konfiguracji na wbudowanym ekranie. Wyświetlacz przekazuje również najważniejsze parametry techniczne.

Maksymalna przepustowość przesyłania danych wynosi 4000 Mb/s. Netgear Nighthawk M5 potrafi tworzyć dwie sieci Wi-Fi (2,4 GHz oraz 5 GHz) w tym samym czasie.

Routerem można zarządzać z poziomu wbudowanego ekranu, interfejsu webowego oraz dedykowanej aplikacji na urządzenia przenośne.

Netgear Nighthawk M5 posiada łatwo dostępne złącza do podłączenia anteny zewnętrznej.