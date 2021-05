Netgear Nighthawk M5 - test wydajnego routera mobilnego z 5G

Netgear Nighthawk M5 to flagowy router przenośny z wbudowanym modemem 5G, Wi-Fi 6 oraz gniazdem RJ-45. Na pokładzie znajdziemy również dotykowy ekran, gniazdo USB Typu C oraz potężną baterię. Jak Netgear Nighthawk M5 wypadł w naszych testach?

Netgear to jedna z największych firm, która skupia się na produkcji sprzętu sieciowego. W portfolio tego producenta znajdziemy mnóstwo unikatowych produktów dla odbiorców indywidualnych, firm oraz operatorów internetowych.

Netgear Nighthawk M5

Jednym z najnowszych produktów w ofercie Netgeara jest mobilny router z wbudowanym modemem sieci 5G. Nighthawk M5 to flagowy model wyposażony w najnowsze technologie. Na pokładzie znajdziemy Wi-Fi 6, port USB Typu C, dwa złącza antenowe oraz gniazdo RJ-45 pozwalające podłączyć do routera komputer stacjonarny lub inne urządzenie nie posiadające łączności Wi-Fi. Wszystkie te elementy zamknięto w kompaktowej obudowie, którą wyposażono również w spory ekran dotykowy pozwalający na swobodną zmianę konfiguracji urządzenia.

Jak Netgear Nighthawk M5 poradził sobie w naszych testach? Czy warto już interesować się wysokiej klasy routerami mobilnymi z wbudowanym modemem sieci 5G? Tego i wielu ciekawych rzeczy o Netgear Nighthawk M5 dowiesz się już za chwilę.

Netgear Nighthawk M5 - Specyfikacja techniczna

Tryb pracy Access Point Rodzaj urządzenia Router mobilny 5G Rodzaje wejść/wyjść RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 1 szt., USB typu C - 1 szt. Obsługiwane standardy Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 5G Sub 6 GHz, LTE Cat 20. Częstotliwość pracy 2.4 / 5 GHz (DualBand) Antena Wbudowana Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej 4000 Mb/s (Wi-Fi) Zarządzanie i konfiguracja Strona WWW, Aplikacja, Interfejs wbudowany Dodatkowe funkcje Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, Obsługa VPN Pass-Through, Kontrola rodzicielska, DHCP, MU-MIMO Dodatkowe informacje Przycisk On/Off, Przycisk cofnij, Przycisk Home, Dotykowy wyświetlacz Kolor Czarny Wysokość 22 mm Szerokość 105 mm Głębokość 105 mm Waga 240 g Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta) Kod producenta MR5200

Router posiada na pokładzie wszystkie najnowsze zdobycze technologiczne. Mowa o modemie sieci 5G, Wi-Fi 6 pracującym w dwóch częstotliwościach i pojemnej baterii. Do Netgear Nighthawk M5 jesteśmy w stanie podłączyć do 32 urządzeń w tym samym czasie. W zarządzaniu pomaga wbudowany ekran i przemyślane oprogramowanie.

Urządzenie pomimo obecności sporej baterii o pojemności 5040 mAh jest kompaktowe. Router waży 240 g i mierzy 105 x 105 mm. Grubość to zaledwie 2,2 mm. Wymiary zewnętrzne pozwalają umieścić Netgear Nighthawk M5 w kieszeni spodni lub kurtki. Router zmieści się również w schowkach samochodowych, a po włożeniu go do plecaka z pewnością zapomnimy o jego obecności.

Producent zastosował dwa konektory TS-9, które pozwalają na podłączenie zewnętrznych anten sieci komórkowej.

Netgear Nighthawk M5 - Cena

Netgear Nighthawk M5 to najwydajniejszy router mobilny z wbudowanym modemem 5G dostępny w sprzedaży. Jego cena w czasie testu wynosiła niespełna 4000 zł.

Netgear Nighthawk M5 - Zawartość zestawu

Router Netgear Nighthawk M5 dostarczany jest w niewielkim opakowaniu. Producent umieścił na nim najważniejsze informacje o urządzeniu.

Opakowanie Netgear Nighthawk M5

W skład zestawu sprzedażowego wchodzi:

Netgear Nighthawk M5

Bateria o pojemności 5040 mAh

Zasilacz o mocy 16,2 W kompatybilny z Quick Charge

Końcówka do gniazdek 230V

Końcówka do gniazdek 110V

Przewód USB Typu A do USB Typu C

Skrócona instrukcja obsługi

Zawartość zestawu

Cieszy fakt, że z routerem otrzymujemy szybki zasilacz kompatybilny z technologią Quick Charge. Element ten pozwoli naładować również naszego smartfona i wiele urządzeń peryferyjnych. Spodobały mi się również przejściówki do gniazdek 110V (amerykańskich) oraz 230V (europejskich). Oznacza to, że podczas wycieczek za granicę lub wyjazdów służbowych nie potrzebujemy dodatkowych adapterów.

Zasilacz Quick Charge z polską wtyczką

Duże wrażenie robi również akumulator, który jest sporych rozmiarów i sugeruje, że router jest w stanie działać z dala od ładowarki przez wiele godzin.

Netgear Nighthawk M5 - Wygląd i jakość wykonania

Netgear Nighthawk M5 sprawia bardzo dobre pierwsze wrażenie. Router pozytywnie zaskakuje swoimi rozmiarami. Biorąc pod uwagę, że w obudowie znajduje się modem sieci 5G, router Wi-Fi oraz fizyczne gniazdo RJ-45, jest to bardzo kompaktowe urządzenie.

Netgear Nighthawk M5

Obudowę wykonano z tworzyw sztucznych o wysokiej jakości.

Na froncie znajdziemy ekran. Obsługuje się go z wykorzystaniem dotyku, dwóch dotykowych przycisków - wstecz oraz home, a także fizycznego włącznika. Nad wyświetlaczem znajdziemy logo producenta, a całość okala ramka wykonana w kolorze piano black, która wizualnie pomniejsza router.

Ścianki boczne oraz plecki zostały pokryte matowym plastikiem z lekko gumowaną powierzchnią, która minimalizuje ryzyko wyślizgnięcia się urządzenia z ręki.

Na bokach znajdziemy ciekawą fakturę, która jest ciekawym akcentem stylistycznym.

Charakterystyczny wzór na krawędzi

Wszystkie porty znajdziemy na dolnej ściance. Producent umieścił dwa konektory antenowe TS-9 z zaślepkami, port USB Typu C do ładowania oraz gniazdo RJ-45.

Porty na dolnej krawędzi urządzenia

Na pleckach znajdziemy klapkę z czterema stopkami antypoślizgowymi. Umieszczono na niej logo producenta.

Po demontażu klapki naszym oczom ukaże się spora bateria. Pod nią znajdziemy gniazdo na kartę nano SIM oraz naklejkę informacyjną. Umieszczono na niej najważniejsze informacje o urządzeniu, hasło administratora oraz dane do domyślnie tworzonej sieci Wi-Fi.

Naklejka informacyjna pod obudową

Producent umieścił również przycisk Reset, który pozwala przywrócić router do ustawień fabrycznych.

Przycisk reset

Netgear Nighthawk M5 - Konfiguracja

Dzięki obecności wbudowanego wyświetlacza konfiguracja routera Netgear Nighthawk M5 jest niesamowicie prosta. Wystarczy, że umieścimy kartę nano SIM w slocie znajdującym się pod baterią i uruchomimy router.

Netgear Nighthawk M5 z wyjętą baterią oraz tylną klapką

Na wyświetlaczu zobaczymy logo sieci 5G oraz napis Netgear. Po kilkudziesięciu sekundach router będzie gotowy do konfiguracji.

Cały proces trwa zaledwie kilka minut. Wystarczy, że wybierzemy język urządzenia, stworzymy własną sieć Wi-Fi oraz nadamy jej hasło, zdefiniujemy hasło administracyjne i dostosujemy tryb uśpienia sieci Wi-Fi.

Netgear Nighthawk M5 podczas konfiguracji

Po przejściu przez cztery kroki, router wyświetli podsumowanie i poinformuje o gotowości do pracy.

W przypadku, gdy nasza karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN router poprosi o jego podanie podczas konfiguracji.

Netgear Nighthawk M5 - Interfejs na wbudowanym ekranie

Routerem Netgear Nighthawk M5 możemy sterować z wykorzystaniem trzech sposobów - interfejsu wbudowanego w urządzenie, aplikacji mobilnej oraz interfejsu WWW znanego z klasycznych routerów.

Interfejs na wbudowanym ekranie

Najczęściej korzystać będziemy z interfejsu wbudowanego w router. Sterowanie odbywa się z wykorzystaniem ekranu dotykowego oraz trzech przycisków nawigacyjnych. Co ważne ekran potrafi wyświetlać pełną klawiaturę QWERTY, która znacząco ułatwia modyfikację ustawień sieci Wi-Fi.

Klawiatura QWERTY

Sam interfejs jest prosty i przejrzysty. Przypomina nieco swoim wyglądem systemy znane ze smartfonów. Po przyciśnięciu klawisza zasilania musimy odblokować urządzenie poprzez przeciągnięcie palcem w górę.

Ekran domowy składa się z czterech części. Na górze widać informacje o stanie sieci komórkowej oraz poziomie naładowania baterii. Niżej wyświetlają się informacje o tworzonej sieci Wi-Fi. Na środku ekranu znajdziemy podsumowanie wykorzystania danych pakietowych.

Na dole umieszczono trzy dotykowe przyciski. Przekierowują one do ustawień sieci Wi-Fi, komunikatów oraz ustawień routera.

Interfejs został w pełni spolszczony.

Ustawienia Netgear Nighthawk M5

Netgear Nighthawk M5 - Aplikacja mobilna

Na urządzeniach mobilnych z Androidem lub iOS warto zainstalować aplikację Netgear Mobile. Pozwala ona swobodnie zmieniać ustawienia sieci Wi-Fi, udostępniać hasło z wykorzystaniem kodu QR oraz wygodnie przeglądać listę podłączonych urządzeń.

Do zalogowania się w aplikacji Netgear Mobile potrzebujemy hasła administracyjnego, które tworzy się podczas konfiguracji początkowej.

Netgear Nighthawk M5 - Interfejs WWW

Skorzystać możemy również z klasycznego interfejsu webowego. To najbardziej rozbudowane rozwiązanie, które pozwala sprawdzić dokładne informacje na temat statusu pracy urządzenia. Z jego wykorzystaniem poznamy nawet numer seryjny karty SIM. Możemy podejrzeć również aktualne napięcie akumulatora oraz temperaturę urządzenia i baterii.

Netgear Nighthawk M5 - Testy

Router Netgear Nighthawk M5 testowaliśmy w parterowym domu o powierzchni użytkowej około 120 m2. Wybraliśmy się również na kilka spacerów podczas których przetestowaliśmy czas pracy na baterii.

Po skonfigurowaniu routera przystąpiliśmy do testów, które składały się ze zmierzenia siły sygnału sieci Wi-Fi, testów narzędziem iPerf 3 oraz testów prędkości.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy trzy punkty pomiarowe znajdujących się w następujących lokalizacjach:

1 metr od Netgear Nighthawk M5 (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od Netgear Nighthawk M5 z 2 ścianami po drodze

10 metrów od Netgear Nighthawk M5 z 2 ścianami po drodze

Testy wykonywaliśmy na kartach różnych operatorów z wykorzystaniem sieci 4G LTE oraz 5G. Próby odbywały się na przedmieściach Warszawy w odległości od kilkudziesięciu metrów do kilku kilometrów od stacji bazowych.

Wszystkie testy wykonywaliśmy z wykorzystaniem sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Netgear Nighthawk M5 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem (Samsung Galaxy Note 10+) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer.

W przypadku sieci 2,4 GHz szybkość połączenia wynosiła od 216 do 229 Mbps. Maksymalne opóźnienie w ostatnim punkcie pomiarowym wynosiło 30 ms.

Wyniki są bardzo zadowalające. Niektóre routery stacjonarne oferują podobne rezultaty.

Testy sieci 5 GHz pozytywnie nas zaskoczyły. Szybkość połączenia wynosiła od 907 do 1020 Mbps, opóźnienia były mniejsze, niż podczas testów sieci 2,4 GHz, a zasięg bardzo porównywalny.

Netgear Nighthawk M5 - iPerf 3

Sprawdziliśmy także, jak router Netgear Nighthawk M5 poradził sobie w testach narzędziem iPerf 3.

W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi na częstotliwości 2,4 GHz transfer danych wynosił 55 Mb/s, a Bandwidth 29 Mb/s. Po przełączeniu się na sieć 5 GHz transfer danych wynosił 99 Mb/s, a Bandwidth 92 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi na częstotliwości 2,4 GHz.

Identyczną próbę wykonaliśmy w momencie, gdy serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi na częstotliwości 5 GHz. Oto rezultaty:

Obie próby wypadły bardzo dobrze. Router tworzy wydajną sieć Wi-Fi, która sprawdza się nie tylko w najbliższym otoczeniu routera.

Netgear Nighthawk M5 - SpeedTest

Na samym końcu sprawdziliśmy, jak Netgear Nighthawk M5 poradzi sobie w popularnym narzędziu SpeedTest polegającym na sprawdzeniu prędkości internetu.

Podczas testów maksymalna przepustowość z wykorzystaniem modemu sieci 4G LTE w routerze Netgear Nighthawk M5 wynosiła 99 Mbps podczas pobierania oraz 9,4 Mbps podczas wysyłania. Próba ta została wykonana na komputerze podłączonym przewodowo do routera.

Netgear Nighthawk M5 z podłączonym RJ-45

Poniżej rezultaty wyników SpeedTest w każdym punkcie pomiarowym wykonane z wykorzystaniem sieci 2,4 GHz

oraz 5 GHz

Ponownie rezultaty są bardzo zadowalające. Nawet w ostatnim punkcie pomiarowym oddalonym od routera o 10 metrów z dwoma ścianami po drodze nie ma najmniejszego problemu z komfortowym korzystaniem z internetu.

Dodatkowo sprawdziliśmy jak wygląda przepustowość sieci LTE na karcie SIM wykorzystanej do testów na urządzeniu mobilnym. Do tej próby wykorzystaliśmy Samsunga Galaxy Note 10+. Telefon w tym samym miejscu i czasie był w stanie uzyskać maksymalną prędkość pobierania na poziomie 33-35 Mbps oraz prędkość wysyłania na poziomie 5-7 Mbps.

Podczas kilku spacerów sprawdziłem również jak wygląda wydajność podczas korzystania z sieci w technologii 5G. Maksymalna prędkość pobierania wynosiła od 270 do 300 Mbps, a maksymalna prędkość wysyłania wynosiła około 50 Mbps.

Netgear Nighthawk M5 - Czas pracy na baterii

Router zasilany jest z wykorzystaniem akumulatora o pojemności 5040 mAh.

Sprawdziliśmy czasy pracy na baterii w dwóch scenariuszach:

podczas korzystania z routera w połączeniu z jednym urządzeniem przenośnym (laptopem)

podczas korzystania z routera z podłączonym komputerem za pomocą przewodu RJ-45 oraz kilkoma urządzeniami korzystającymi z łączności bezprzewodowej (laptopem, smartfonem, smartwatchem)

Wszystkie testy wykonywane były z wykorzystaniem sieci 4G+. Router w połączeniu z jednym urządzaniem (laptopem) pozwalał osiągnąć czasy pracy wynoszące od 11 do 13,5 godziny. Mowa o klasycznym korzystaniu z aplikacji internetowych oraz pracy biurowej.

W drugiej próbie do routera podłączyliśmy komputer stacjonarny z wykorzystaniem przewodu RJ-45 na którym wykonywaliśmy standardową pracę biurową. Dodatkowo do Netgeara Nighthawk M5 podłączono laptopa z uruchomioną wideokonferencją na platformie Microsoft Teams, smartfona oraz zegarek. W tym scenariuszu router rozładował się po nieco ponad 9 godzinach pracy.

Netgeara Nighthawk M5 naładujemy z wykorzystaniem USB Typu C. W zestawie otrzymamy kabel USB Typu A do USB Typu C oraz szybką ładowarkę kompatybilną z technologią Quick Charge 3.0.

Kabel USB Typu A do USB Typu C

Bateria nie jest integralną częścią routera. Znajduje się pod tylną klapką. Jej wyjęcie jest niezbędne, aby włożyć kartę SIM.

Akumulator o pojemności 5040 mAh

Netgear Nighthawk M5 - Podsumowanie

Netgear Nighthawk M5 to obecnie najwydajniejsze urządzenie z wbudowanym modemem sieci 5G, które testowaliśmy. Producent postawił na topowe podzespoły, które przekładają się na piekielnie wysoką wydajność. Nighthawk M5 spokojnie pokonuje wszystkie telefony komórkowe z wbudowanym modemem sieci 5G. Wszystko dzięki większym i wydajniejszym antenom. Dodatkowo na pokładzie znajdziemy wydajny router w technologii Wi-Fi 6 obsługujący sieci 2,4 GHz oraz 5 GHz.

Netgear Nighthawk M5

Podczas testów Netgear Nighthawk M5 pozytywnie zaskoczył swoją wydajnością, świetnym interfejsem wbudowanym i aplikacją mobilną, rozbudowanym interfejsem webowym oraz obecnością gniazda RJ-45. Doceniłem również świetnie wykonaną obudowę, ekran pozwalający na szybką konfigurację oraz wytrzymałą baterię.

Czy Netgear Nighthawk M5 ma jakieś wady? Z pewnością może nią być cena, która do najniższych nie należy, ale testowany router w chwili obecnej nie ma żadnej konkurencji.

Podsumowując jeżeli zależy Ci na jak najszybszym dostępie do sieci 5G w dowolnym miejscu na świecie to Netgear Nighthawk M5 jest rewelacyjnym wyborem.