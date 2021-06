Netgear Orbi RBK353 - test wydajnego systemu Mesh z Wi-Fi 6

Najnowsze rozwiązanie Mesh Wi-Fi od Netgear pozwala na stworzenie bardzo szybkiej sieci Wi-Fi o dużym zasięgu. System Netgear Orbi RBK352 składający się z routera oraz dwóch satelitów to świetne rozwiązanie do dużych domów z wieloma urządzeniami korzystającymi z sieci bezprzewodowej. Jak Netgear Orbi RBK352 wypadł w naszych testach?

Systemy Mesh Wi-Fi pojawiły się na rynku stosunkowo niedawno i od razu zyskały niesamowitą popularność. Wszystko ze względu na mnóstwo zalet, które niesie za sobą decentralizacją sieci Wi-Fi w domu. Dzięki obecności nie jednego, a kilku urządzeń sieciowych możemy zwiększyć pokrycie zasięgiem sieci bezprzewodowej oraz równomiernie rozłożyć jej obciążenie.

Netgear Orbi RBK353

Na rynku znajdziemy mnóstwo systemów Mesh Wi-Fi opisywanych czasami również jako Whole Home Wi-Fi. Najprostsze zestawy składają się z dwóch routerów. Droższe modele wyposażone są w trzy urządzenia sieciowe, a topowe konfiguracje oferują router oraz dwie satelity. Taki właśnie jest Netgear Orbi RBK352, który trafił na testy do redakcji PCWorld. To nowoczesny system Mesh Wi-Fi z obsługą technologii Wi-Fi 6, który pozwala na budowę wydajnej domowej sieci LAN o dużym zasięgu.

Netgear Orbi RBK353 - Specyfikacja techniczna

Tryb pracy Router Rodzaj urządzenia Router bezprzewodowy Rodzaje wejść/wyjść Router - RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 3 szt, RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt, Złącze zasilania - 1 szt, Satelity - RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 2 szt, Złącze zasilania - 1 szt Procesor Czterordzeniowy o taktowaniu 1,8 Ghz Pamięć operacyjna 1 GB Pamięć masowa 512 MB Obsługiwane standardy Wi-Fi 6 (802,11 a/b/g/n/ac/ax), Częstotliwość pracy 2,4 / 5 GHz (DualBand) Antena Wewnętrzna - 2 szt, Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej 1800 Mb/s (Wi-Fi); Sieć 2,4 GHz: 600 Mb/s; Sieć 5 GHz (1200 Mb/s) Zarządzanie i konfiguracja Strona WWW, Aplikacja, Dodatkowe funkcje Obsługa IPv4, Obsługa IPv6, Obsługa VPN Pass-Through, Kontrola rodzicielska, DHCP, MU-MIMO Dodatkowe informacje Antywirus Netgear Armor Kolor Biały Wysokość 178 mm Szerokość 145 mm Głębokość 61 mm Waga 660 g Gwarancja 24 miesiące (gwarancja producenta)

Netgear Orbi RBK352 to zestaw Mesh Wi-Fi składający się z routera oraz dwóch satelitów. Dzięki takiemu rozwiązaniu otrzymujemy większą ilość portów LAN. W jednostce głównej znajdziemy 3 złącza LAN oraz port WAN. Każdy z satelitów oferuje dodatkowo po dwa złącza LAN. Wszystkie pracują w standardzie Gigabit Ethernet.

W środku każdego z urządzeń umieszczono wydajny, czterordzeniowy procesor o taktowaniu 1,8 GHz wspierany przez aż 1 GB pamięci operacyjnej. Producent nie zapomniał również o diodach sygnalizujących status pracy urządzenia. Z tyłu znajdziemy także dodatkowy przycisk Sync pozwalający na szybkie połączenie z routerem (stacją bazową).

Cały system pracuje w technologii AX1800. Oznacza to maksymalną przepustowość na poziomie 1800 Mb/s (600 Mb/s w sieci 2,4 GHz oraz 1200 Mb/s w sieci 5 GHz). Netgear Orbi RBK352 pracuje w technologii Dual Band i umożliwia tworzenie dwóch sieci działających na różnych częstotliwościach w tym samym czasie.

Netgear Orbi RBK353 - Cena

Netgear Orbi RBK352 sprzedawany jest w dwóch konfiguracjach. Bazowy model oferowany jest z routerem oraz jedną satelitą. Testowana konfiguracja dostarczana jest z dwoma satelitami.

Podstawowy zestaw składający się z dwóch urządzeń sieciowych wyceniono na 1299 zł. Droższa konfiguracja z dodatkową satelitą kosztuje 1799 zł.

Netgear Orbi RBK353 to jeden z tańszych systemów Mesh Wi-Fi pracujących w technologii Wi-Fi 6, które składają się z trzech elementów.

Netgear Orbi RBK353 - Zawartość zestawu

Netgear Orbi RBK353 dostarczany jest w sporym opakowaniu, które sugeruje, że w zestawie znajdziemy sporo elementów. Na pudełku umieszczono specyfikację techniczną, kluczowe funkcje systemu oraz optymalne rozmieszczenie routera i satelitów.

Opakowanie Netgear Orbi RBK353

W środku natrafimy na dwa dodatkowe kartoniki, w których umieszczono poszczególne elementy zestawu.

Zasilacze dołączone do zestawu

Decydując się na system Netgear Orbi RBK352 otrzymamy:

Router

Dwie satelity

Trzy zasilacze

Końcówki do zasilaczy z wtyczką amerykańską oraz europejską

Kabel RJ-45 - RJ-45

Skróconą instrukcję obsługi

Zawartość zestawu

Netgear Orbi RBK353 - Wygląd i jakość wykonania

Netgear Orbi RBK353 składa się z routera oraz dwóch satelitów. Urządzenia wyglądają niemalże identycznie. Jedyne różnice to wyższa waga oraz dodatkowe porty w routerze.

Stacja bazowa (na środku) oraz satelity (po bokach)

Warto zauważyć, że poszczególne elementy wchodzące w skład systemu Mesh Wi-Fi są znacznie mniejsze od klasycznego routera. Producent postawił na prostą i elegancką stylistykę. Orbi RBK 353 to niewielkie urządzenia w kształcie wieży z lekko zaokrąglonymi bokami.

Netgear Orbi RBK352

Na froncie znajdziemy napis Orbi. Nieco poniżej umieszczono diodę sygnalizacyjną.

Logo na przedniej części obudowy

Obudowa składa się z ramki oraz dwóch paneli - przedniego i tylnego. Całość przypomina nieco budowę dzisiejszych smartfonów.

Netgear Orbi RBK352

Z tyłu znajdziemy porty. W przypadku routera mowa o trzech złączach LAN, złączu WAN, gnieździe zasilania, przycisku Reset oraz Sync. Warto pochwalić producenta za wyraźne oznaczeni portu WAN (został opisany jako Internet).

Złącza w routerze

Satelity posiadają po dwa porty LAN, gniazdo zasilania, przycisk Reset oraz Sync.

Złącza w satelicie

Na spodzie znajdziemy naklejkę informacyjną. Producent umieścił na niej adres, nazwę użytkownika i hasło dostępu do interfejsu webowego. Nie zabrakło również nazwy i hasła do domyślnie tworzonej sieci Wi-Fi. Cieszy obecność gumowanych stopek antypoślizgowych, które minimalizują ryzyko zarysowania szafki lub stolika, na którym ustawimy urządzenie sieciowe.

Naklejka informacyjna na spodzie urządzenia

Netgear Orbi RBK353 - Konfiguracja

Konfiguracja Netgear Orbi RBK353 jest bardzo prosta, szybka i przejrzysta. Pomimo obecności routera oraz dwóch satelitów nie musimy obawiać się pierwszego uruchomienia. Z pomocą przychodzi aplikacja Netgear Orbi, która z wykorzystaniem smartfona/tabletu z Androidem lub iOS przeprowadzi nas przez cały proces.

Router i satelita

Po jej instalacji należy stworzyć konto Netgear. W następnych krokach program przeprowadzi nas przez proces konfiguracji systemu Mesh. Wystarczy podłączyć router do prądu, modemu dostarczającego internet, poczekać kilkadziesiąt sekund i zeskanować kod QR znajdujący się na froncie urządzenia.

Informacja o domyślnie tworzonej sieci Wi-Fi

W kolejnych krokach aplikacja poprosi o podłączenie do zasilania satelitów. Po konfiguracji i synchronizacji urządzeń sieciowych możemy zdefiniować własną nazwę oraz hasło sieci Wi-Fi.

Po około 10 minutach możemy już cieszyć się skonfigurowanym systemem Mesh Wi-Fi.

Router (po lewej) oraz satelity

Netgear Orbi RBK353 - Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna Netgear Orbi to świetne narzędzie, które idealnie uzupełnia cały zestaw. Program składa się z pulpitu na którym znajdziemy najważniejsze informacje o urządzeniu. Możemy z niego przejść do menedżera urządzeń, zakładki odpowiadającej za bezpieczeństwo, testu prędkości połączenia z internetem czy mapy naszej sieci.

Szczegółowe ustawienia znajdziemy w zakładce Settings. Z ich poziomu możemy zarządzać najważniejszymi elementami konfiguracji.

Warto dodać, że aplikacja Netgear Orbi pozwala na szybkie udostępnianie hasła do sieci Wi-Fi z wykorzystaniem kodu QR lub wiadomości w popularnych komunikatorach.

Program dostępny jest w języku angielskim, ale jego obsługa nie sprawi problemów nawet konsumentom, które na co dzień nie posługują się tym językiem.

Z poziomu Netgear Orbi możemy zarządzać rozwiązaniem Netgear Armor. Jest to kompleksowy system zabezpieczeń, który chroni naszą sieć przed atakami hakerskimi i phishingowymi. Router stale analizuje sytuację sieciową, wykrywa niebezpieczeństwa i przystępuje do ich eliminacji. Za rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa odpowiada firma Bitdefender. Funkcja dostępna jest za darmo przez miesiąc. Roczna subskrypcja kosztuje 44,99$ rocznie.

Netgear Orbi RBK353 - Interfejs WWW

Netgear Orbi RBK353 posiada również bardzo rozbudowany interfejs webowy dostępny na stronie orbilogin.com. Całość składa się z dwóch głównych zakładek - podstawowej oraz zaawansowanej. Rozwiązanie to dostępne jest w języku polskim i pozwala na zmianę wszystkich ustawień konfiguracyjnych systemu Mesh.

Netgear Orbi RBK353 - Testy

Producent dedykuje system Mesh Wi-Fi Netgear Orbi RBK353 do domów o powierzchni do 300 m2. Podczas testów ustawiliśmy router oraz dwie satelity w piętrowym domu jednorodzinnym o powierzchni 200 m2. Już we wstępie możemy zdradzić, że w całym domu oraz jego bliskim otoczeniu - ogrodzie i garażu - nie mieliśmy najmniejszych problemów z uzyskaniem dostępu do sieci.

Na potrzeby testów wytypowaliśmy cztery lokalizacje, w których umieściliśmy router oraz satelity. Główna jednostka została ustawiona obok skrzynki, do której doprowadzony jest internet z zewnątrz. Pierwszą satelitę ustawiliśmy około 10 metrów dalej. Oba urządzenia dzieliły 2 ścianki działowe. Druga satelita została umieszczony na piętrze w pomieszczeniu nad routerem.

Do każdego z testów wyznaczyliśmy cztery punkty pomiarowe znajdujące się w następujących lokalizacjach:

1 metr od routera (w tym samym pomieszczeniu)

5 metrów od routera - 2 ściany, 5 metrów od drugiej satelity (1 ściana)

10 metrów od routera - 2 ściany, w pokoju z drugą satelitą

15 metrów od routera, jedna ściana od drugiej satelity (5 metry)

Netgear Orbi RBK353 - Siła sygnału sieci Wi-Fi

Do testu siły sygnału sieci Wi-Fi wykorzystaliśmy smartfona z Androidem z Wi-Fi 6 (Samsung Galaxy Note 10+) wraz z aplikacją Wi-Fi Analyzer. Rezultaty uzyskane w tym teście są bardzo zadowalające i pokazują siłę systemu Mesh Wi-Fi. Patrząc na wykres bez legendy trudno byłoby jednoznacznie wskazać, z którego punktu pomiarowego pochodzą dane.

W każdej z testowanych lokalizacji moc sygnału była bardzo wysoka, a opóźnienia wynosiły maksymalnie 9 ms. To świetne rezultaty, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia z wykorzystaniem klasycznego routera wysokiej klasy.

W przypadku Netgear Orbi RBK353 możemy liczyć na porównywalne rezultaty w każdej z testowanych lokalizacji bez względu na to, z którym urządzeniem sieciowym jesteśmy połączeni. Samo przełączanie się pomiędzy routerem, a satelitami jest niezauważalne.

Wszystkie testy odbywały się z wykorzystaniem sieci 5 GHz.

Netgear Orbi RBK353 - iPerf 3

Kolejną próbą, której poddaliśmy system Mesh Wi-Fi Netgear Orbi RBK353 był test narzędziem iPerf 3. W teście podczas którego zarówno serwer, jak i klient korzystał z połączenia Wi-Fi transfer danych wynosił 353 Mb/s, a Bandwidth 333 Mb/s.

Poniżej na wykresie umieściliśmy rezultaty zarejestrowane w każdym z punktów pomiarowych. W tej procedurze testowej serwer podłączony był przewodowo do routera, a klient korzystał z sieci Wi-Fi.

Podobnie, jak w poprzednich testach rezultaty są bardzo zadowalające, a patrząc na wykres widać, że wyniki są bardzo zbliżone do siebie niezależnie od lokalizacji.

Netgear Orbi RBK353 - SpeedTest

Na koniec postanowiliśmy przetestować sieć popularnym programem SpeedTest służącym do sprawdzenia prędkości internetu. Netgear Orbi RBK353 testowaliśmy na łączu 150 Mbps/25 Mbps. Na początku przetestowaliśmy prędkość internetu korzystając z sieci Wi-Fi. Podobnie, jak w przypadku testów siły sygnału, w każdym z punktów pomiarowych uzyskaliśmy bardzo dobre rezultaty.

Sprawdziliśmy również, jak wypada prędkość internetu podczas korzystania z połączenia przewodowego w routerze oraz satelitach. Również w tym teście wyniki są bardzo zadowalające.

SpeedTest z wykorzystaniem połączenia przewodowego. Komputer podłączony do routera SpeedTest z wykorzystaniem połączenia przewodowego. Komputer podłączony do pierwszej satelity SpeedTest z wykorzystaniem połączenia przewodowego. Komputer podłączony do drugiej satelity

W każdym z punktów pomiarowych nie mieliśmy problemów z wykorzystaniem pełnej przepustowości internetu.

Netgear Orbi RBK353 - Podsumowanie

Test Netgear Orbi RBK353 potwierdził, że system Mesh Wi-Fi to świetne rozwiązanie do dużego mieszkania, domu lub niewielkiej firmy. Decentralizacja lokalnej sieci domowej przynosi wiele korzyści. Największą z nich jest eliminacja miejsc bez pokrycia zasięgiem. Dodatkowo pozbywamy się problemu ze zbyt dużą ilością urządzeń podłączonych do routera.

Netgear Orbi RBK353

Decydując się na system Mesh otrzymujemy również aż 7 portów RJ-45 w standardzie Gigabit Ethernet, które możemy umieścić w dowolnym miejscu.

Podczas testów doceniliśmy szybką i wygodną konfigurację, wysoką wydajność, obecność standardu Wi-Fi 6, sporą ilość portów RJ-45, rewelacyjne pokrycie zasięgiem oraz atrakcyjną stylistykę. Warto wspomnieć również o rozbudowanym interfejsie sieciowym, który zadowoli nawet najwybredniejszych użytkowników. Ciekawym dodatkiem jest łatwe udostępnianie hasła do sieci Wi-Fi z aplikacji Netgear Orbi.

Podczas testów doszukaliśmy się tylko jednej wady. Jest nią brak polskiej wersji językowej w aplikacji mobilnej.

Podsumowując system Mesh Wi-Fi Netgear Orbi RBK353 to świetny wybór dla konsumentów potrzebujących wydajniej sieci Wi-Fi 6 o ponadprzeciętnym zasięgu i stabilności.