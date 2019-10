Netgear XRM570 Nighthawk Pro Gaming - router Wi-Fi z Mesh dla graczy

Testujemy zaawansowany router dla graczy z systemem DumaOS oraz rozwiązaniem Mesh mającym na celu poprawienie jakości zasięgu.

Netgear to firma znana każdemy, kto stanąłe przed wyborem nowego routera Wi-Fi. Jest to amerykańskie przedsiębiorstwo, które skupia się na produkcji urządzeń sieciowych. Netgear produkuje rozwiązania przeznaczone dla klientów indywidualnych, biznesowych, a od pewnego czasu również dla graczy.

Nighthawk Pro Gaming to seria urządzeń zaprojektowanych dla graczy. Producent projektując routery z tej linii zwrócił szczególną uwagę na jakość transmisji, niskie pingi oraz zapobieganie występowaniu lagów. W skład serii wchodzą standardowe routery, switche oraz od niedawna router z systemem sieci Mesh. To właśnie to ostatnie urządzenie testowaliśmy w redakcji PCWorld.

Nighthawk Pro Gaming XRM570 to router Wi-Fi z obsługą rozproszonej sieci Mesh wyposażony w autorskie oprogramowanie DumaOS. System składa się z routera Nighthawk Pro Gaming Router XR500 oraz extendera Nighthawk Mesh RX7700.

Nighthawk Pro Gaming XRM570 - Cena

Nighthawk Pro Gaming XRM570 nie należy do tanich routerów Wi-Fi. To sprzęt z wyższej półki zaprojektowany dla wymagających użytkowników. Cena wynosi 399 dolarów (około 1550 zł). Należy jednak pamiętać, że w zestawie oprócz routera wysokiej klasy otrzymujemy również extender kompatybilny z siecią Mesh producenta.

Nighthawk Pro Gaming XRM570 - Zawartość zestawu

Nighthawk Pro Gaming XRM570 dostarczany jest w sporych rozmiarów pudełku utrzymanym w czarno-pomarańczowej kolorystyce. Już na pierwszy rzut oka widać, że to sprzęt dla graczy z segmentu premium.

W skład zestawu wchodzi:

Router Nighthawk Pro Gaming Router XR500

Extender Nighthawk Mesh RX7700

Dwa zasilacze z wymiennymi końcówkami

Przewód RJ-45 - RJ-45

Skrócona instrukcja obsługi

Naklejka Nighthawk Pro Gaming

Netgear bardzo ciekawie podszedł do projektowania zasilaczy. Doceniamy ładowarki z wymiennymi końcówkami. Dzięki temu producent nie musi tworzyć wielu wersji urządzenia, a użytkownicy nie będą mieli problemu z instalacją XRM570 niezależnie od kraju zamieszkania.

Do zestawu dołączono również przewód RJ-45 z płaskim, nieplączącym się przewodem.

Nighthawk Pro Gaming XRM570 - Specyfikacja techniczna i parametry

Wymagania systemowe: Microsoft Windos 7,8, 10, Vista, XP, 2000, macOS, UNIX, Linux; Przeglądarka Microsoft Internet Explorer 11 lub nowsza, Microsoft Edge, Google Chrome 55 lub nowszy, Firefox 45 lub nowszy, Safari 10 lub nowsza

Specyfikacja techniczna Nighthawk Pro Gaming Router XR500:

Wymiary: 321,9 mm x 243,7 mm x 55 mm

321,9 mm x 243,7 mm x 55 mm Waga: 801 gram

801 gram Porty USB: 2 x USB 3.0

2 x USB 3.0 Standard Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz + 256 QAM support, Obsługa standardu AC2600 (800 Mbps przy 2,4 GHz + 1733 Mbps przy 5 GHz), Symultaniczne dwuzakresowe Wi-Fi, 4x4 11 ac 80 MHz + 2x2-160/80 + 80 MHz

IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz + 256 QAM support, Obsługa standardu AC2600 (800 Mbps przy 2,4 GHz + 1733 Mbps przy 5 GHz), Symultaniczne dwuzakresowe Wi-Fi, 4x4 11 ac 80 MHz + 2x2-160/80 + 80 MHz Złącza: 5 gniazd 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet (1 x WAN, 4 x LAN)

5 gniazd 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet (1 x WAN, 4 x LAN) MIMU: Obsługa MU-MIMO

Obsługa MU-MIMO Procesor: Wydajny dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1,7 GHz

Wydajny dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1,7 GHz Anteny: Cztery zewnętrzne anteny o wysokiej wydajności

Cztery zewnętrzne anteny o wysokiej wydajności Pamięć: 256 MB pamięci flash oraz 512 MB Pamięci operacyjnej

256 MB pamięci flash oraz 512 MB Pamięci operacyjnej IPV6: Obsługa protokołu Internet Protocol Version 6

Obsługa protokołu Internet Protocol Version 6 Diody: Dioda LED sygnalizująca stan pracy urządzenia

Dioda LED sygnalizująca stan pracy urządzenia Bezpieczeństwo: Obsługa VPN, WPA/WPA2-PSK, Podwójny firewall (SPI oraz NAT), Funkcja zapobiegania atakom DoS

Specyfikacja techniczna extendera Nighthawk Mesh Extender:

Wymiary: 199,4 mm x 154,18 mm x 54,4 mm

199,4 mm x 154,18 mm x 54,4 mm Waga: 530 gram

530 gram Standardy: AC2200 Wi-Fi (Band 1: 400 Mbps 2,4 GHz, Band 2: 866 Mbps 5 Ghz, Band 3: 866 Mbps 5 GHz). IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 k, dwa porty Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

AC2200 Wi-Fi (Band 1: 400 Mbps 2,4 GHz, Band 2: 866 Mbps 5 Ghz, Band 3: 866 Mbps 5 GHz). IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz, IEEE 802.11 a/n/ac 5 GHz, IEEE 802.11 k, dwa porty Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Bezpieczeństwo: Szyfrowanie 802.11i 128 Bit AES PSK, Secure Boot - jedynie oryginalne oprogramowanie układowe podpisane przez Netgear może zostać uruchomio

ne

Specyfikacja techniczna wygląda bardzo obiecująco. Router posiada aż cztery, pokaźne anteny oraz dwa porty USB 3.0. Nie zabrakło również obsługi standardu AC2600 w routerze oraz extenderze.

Nighthawk Pro Gaming XRM570 - Wygląd

Zarówno router, jak i extender wykonane są z czarnego, matowego plastiku.

Dużo ciekawszy stylistycznie jest router XR500, którego wygląd jest bardzo agresywny. Nie zabrakło wielu przetłoczeń, które służą również jako otwory wentylacyjne. Z przodu umieszczono diody informacyjne, które znajdują się symetrycznie po bokach obudowy. Wkomponowano w nie dwie duże osłony oraz miejsce na dodatkowe anteny. W lewej osłonie znajdują się porty USB 3.0.

Z tyłu znajdziemy jeszcze większą ilość otworów wentylacyjnych oraz wszystkie porty. Producent ulokował wyłącznik diod LED, przycisk reset, dwa złącza antenowe, pięć gniazd LAN (1x WAN, 4x LAN) oraz złącze zasilania i przycisk włączania/wyłączania urządzenia.

Design routera Nighthawk Pro Gaming Router XR500 przypomina bardzo stylistkę najnowszych modeli Lamborghini.

Mniej ekstrawagancko, ale nadal elegancko prezentuje się extender RX7700. To stojący prostopadłościan z trójkątnymi motywami. Front podzielony jest na trzy trójkąty, które schodzą się na środku, a całość jest wypukła. W górnej części umieszczono diody informacyjne, a na dole logotyp producenta. Na górze i na dole producent przewidział sporą ilość otworów wentylacyjnych. Z tyłu znajdują się dwa gigabitowe porty Ethernet, przycisk WPS, włącznik, gniazdo zasilania oraz przycisk reset.

Nighthawk Pro Gaming XRM570 - Instalacja i konfiguracja, interfejs użytkownika

Instalacja całego systemu jest prosta, przyjemna i nie zajmuje zbyt dużo czasu. Przed przystąpienie do tego procesu warto jednak zastanowić się, gdzie umieścić extender, aby jak najlepiej pokryć zasięgiem cały dom/mieszkanie. W przypadku dużych mieszkań to bardzo istotny element konfiguracji, który wpłynie później na poziom zadowolenia ze sprzętu. Źle rozmieszczony zestaw zaoferuje znacznie mniejszy zasięg utworzonej sieci Wi-Fi oraz większe opóźnienia.

Następnym krokiem jest podłączenie routera oraz extendera do prądu oraz sieci za pomocą przewodów RJ-45. Router automatycznie połączy się z komputerem i wywoła przeglądarkę, aby uruchomić panel konfiguracyjny systemu DumaOS. Oprogramowanie zostało już w pełni spolszczone, jest bardzo estetyczne i funkcjonalne.

Cały system podzielony został na kilka zakładek oraz stronę główną. Znajdują się na niej najważniejszy informacje dotyczące stanu pracy routera takie, jak wykorzystanie procesora, pamięci RAM oraz pamięci Flash. Nie zabrakło danych dotyczących stanu połączenia z internetem oraz połączenia bezprzewodowego.

Podczas testów router samoczynnie sprawdził obecność aktualizacji oprogramowania układowego i poinformował nas o dostępności nowej wersji systemu. Proces aktualizacji przebiegł bez najmniejszych problemów, a całość odbyła się w całości bez udziału użytkownika.

DumaOS jest wyróżnikiem testowanego routera XR500 wchodzącego w skład systemu XRM570. Użytkownik otrzymuje dostęp do szczegółowych statystyk, które prezentowane są również w formie graficznej. Całość aktualizowana jest w czasie rzeczywistym. Dwurdzeniowy procesor o taktowaniu 1,7 GHz dba o to, aby wszystko odbywało się płynnie i bez zbędnych przycięć.

System operacyjny routera umożliwia również skorzystanie z funkcji QoS, która pozwala na indywidualne przydzielanie priorytetów i maksymalnych transferów do poszczególnych urządzeń. Dzięki temu aktualizacja smartfona lub komputera nie wpłynie negatywnie na przykład na strumieniowanie Netflix’a w 4K na telewizorze.

Dwa porty USB w standardzie 3.0 można wykorzystać do tworzenia serwera mediów. Gracze z pewnością docenią funkcję Geo-Filter, która umożliwia rozgrywkę z użytkownika z danego obszaru. Dzięki temu ograniczane jest ryzyko wystąpienia wysokich pingów podczas gry z graczami z drugiej części świata.

Router pracuje w standardzie AC2600, dzięki czemu możemy uzyskać maksymalną prędkość transferu na poziomie 800 Mbps przy wykorzystaniu sieci 2,4 GHz oraz nawet 1733 Mbps dla sieci 5 GHz.

Nighthawk Pro Gaming XRM570 - Aplikacja mobilna

Netgear udostępnia również aplikację mobilną na smartfony i tablety z systemami Android oraz iOS, za pomocą której można kontrolować pracę routera oraz zmieniać ustawienia.

Ciekawą funkcją jest możliwość przetestowania prędkości internetu. Netgear zaimplementował w oprogramowaniu speedtest od Ookla. Podobnie, jak w systemie DumaOS możemy podejrzeć jak wygląda nasza sieć oraz jakie urządzenia są do niej podłączone. Tak samo, jak w przypadku interfejsu graficznego wyświetlanego w przeglądarce również aplikacja jest bardzo estetyczna i działa bez najmniejszych problemów.

Nighthawk Pro Gaming XRM570 - Testy

Podczas testów Nighthawk Pro Gaming XRM570 sprawdziliśmy prędkość przesyłu danych, przepustowość, a także zasięg i stabilność sieci pracujących w paśmie 2,4 GHz oraz 5 GHz. Jako, że XRM570 jest systemem składającym się zarówno z routera, jak i extendera przeprowadziliśmy dwa testy. Na początku zajęliśmy się samym routerem, a później skonfigurowaliśmy extender i przeprowadziliśmy ponowne pomiary.

Testy zasięgu przeprowadzaliśmy w kilku odległościach. Pomiar zaczynał się w odległości 1 m od routera, później oddalaliśmy się o 5 m, 10 m, 15 m, 20 m i 25 m. W przypadku pomiaru w odległości 15 oraz 20 metrów po drodze znajdowały się dwie ścianki działowe.

Niebieski - router Czerwony - router + mesh

W przypadku testów samego routera przy wykorzystaniu sieci 2,4 GHz jakość połączenia pogorszyła się dopiero po oddaleniu się o 15 metrów od urządzenia. Spadła wtedy moc sygnału i jakość połączenia. Przy 20 m i 25 m nastąpił dalszy spadek przepustowości, a opóźnienie wzrosło do 5 ms. Podczas ostatniego pomiaru na odległości 25 metrów połączenie było już bardzo słabe i niestabilne. Nie dało się korzystać z internetu, a telefon automatycznie przełączał się na sieć 4G LTE.

W przypadku testów samego routera przy wykorzystaniu sieci 5 GHz jakość połączenia pogorszyła się dopiero po oddaleniu się o 20 metrów od urządzenia. Szybkość spadła do 195 Mbps, a opóźnienie wynosiło 12 ms. Przy 25 m nastąpił drastyczny spadek przepustowości do 32 Mbps, a opóźnienie wzrosło do 34 ms.

Niebieski - router Czerwony - router + mesh

W przypadku testów routera i extendera przy wykorzystaniu sieci 2,4 GHz jakość połączenia pogorszyła się po oddaleniu się o 15 metrów od urządzenia. Szybkość spadła do 72 Mbps, ale opóźnienie wynosiło zaledwie 3 ms. Przy 20 m i 25 m nastąpił dalszy spadek przepustowości, a opóźnienie wzrosło do 5 ms. To bardzo zadowalające rezultaty. Nawet podczas ostatniego testu na odległości 25 metrów połączenie było bardzo stabilne.

W przypadku testów routera i extendera przy wykorzystaniu sieci 5 GHz jakość połączenia pogorszyła się dopiero po oddaleniu się o 20 metrów od urządzenia. Szybkość spadła do 130 Mbps, ale opóźnienie wynosiło zaledwie 2 ms. Przy 25 m nastąpił drastyczny spadek przepustowości do 32 Mbps, a opóźnienie wzrosło do 34 ms.

To bardziej, niż zadowalające rezultaty. Jedynie podczas ostatniego testu na odległości 25 metrów połączenie nie było już w pełni stabilne, ale nadal można było korzystać z internetu.

Podczas testów byliśmy pozytywnie zaskoczeni bardzo silnym sygnałem sieci 5 Ghz. Router dużo lepiej radzi sobie z tworzeniem sieci 5 GHz, niż 2,4 GHz. To bardzo rzadkie zjawisko.

Extender działa bardzo dobrze i podczas testów nie było problemów z przełączaniem się z routera na extender. Wszystko odbywało się automatycznie i bez wiedzy użytkownika. Bardzo ciężko zauważyć moment, w którym sygnał z routera zamieniany jest na sygnał z extendera i na odwrót.

Niebieski - router Czerwony - router + mesh

Niebieski - router Czerwony - router + mesh

Niebieski - router Czerwony - router + mesh

Niebieski - router Czerwony - router + mesh

Niebieski - router Czerwony - router + mesh

Nighthawk Pro Gaming XRM570 - Podsumowanie

Już sam router Nighthawk XR500 posiada bardzo duże możliwości. W zestawie z extenderem całość bardzo imponuje. Nighthawk Pro Gaming XRM570 to system dla najbardziej wymagających użytkowników, którzy posiadają duże mieszkania lub domy jednorodzinne. Mimo gamingowego charakteru Netgear Nighthawk Pro Gaming XRM570 świetnie sprawdza się na co dzień, a gracze z pewnością docenią dodatkowe funkcje takie, jak Geo-Filter czy QoS. Jedyną wadą testowanego urządzenia może być cena, którą ustalono na 399 dolarów. To sporo, ale z drugiej strony w zamian otrzymujemy sprawdzony sprzęt na lata.