Nextbase 422GW - test wideorejestratora dla fanów nowych technologii

Nextbase 422GW udowadnia, że wideorejestrator nie musi być tylko nudnym dodatkiem wiszącym na szybie naszego auta. Na pokładzie modelu 422GW znajdziemy duży ekran dotykowy, wbudowanego asystenta głosowego Amazon Alexa oraz mnóstwo funkcji dodatkowych, które mogą przydać się w najmniej oczekiwanym momencie.

Wideorejestratory stają się coraz popularniejsze. Trudno się temu dziwić - za sprawą niewielkiej kamerki wiszącej na naszej szybie możemy łatwo udowodnić czyjąś winę w razie kolizji, stłuczki lub wypadku. Na szczęście czasy, kiedy kamery samochodowe były drogie i oferowały obraz o niskiej jakości dawno minęły. Aktualnie sprzedawane konstrukcje posiadają bardzo zaawansowane sensory o szerokim kącie widzenia oraz mnóstwo przemyślanych dodatków, które do tej pory znaliśmy z naszych smartfonów.

Nextbase 422GW

Jeżeli szukasz kamerki samochodowej, ale poza rejestrowaniem obrazu chciałbyś móc skorzystać z dodatkowych, funkcji możesz wybierać spośród modeli z wbudowanym Bluetooth, Wi-Fi, dotykowym ekranem, asystentem pasa ruchu, bazą fotoradarów lub odczytywaniem znaków drogowych.

Zobacz również:

Do redakcji PCWorld trafiła właśnie kamera samochodowa Nextbase 422GW od uznanego producenta wideorejestratorów z Wielkiej Brytanii. Najnowszy model z wysokiej półki to idealny wybór dla fanów nowych technologii. Na pokładzie modelu 422GW znajdziemy bowiem asystenta głosowego Amazon Alexa, a to dopiero początek ciekawych funkcji, z których możemy skorzystać.

Jak wideorejestrator Nextbase 422GW wypadł w naszych testach?

Nextbase 422GW - Specyfikacja techniczna

Typ urządzenia: Wideorejestrator Rozdzielczość nagrywania: 1440p HD z zachowaniem 30 klatek na sekundę; 1080P z zachowaniem 60 klatek na sekundę, 1080P z zachowaniem 30 klatek na sekundę Obiektyw: Soczewka składająca się z 6 elementów Kąt widzenia: 140 stopni Przysłona: F/1,3 Bluetooth: Tak, 4,2 Wi-Fi: Tak, system QuickLink Wyświetlacz: 2,5 cala, dotykowy, HD Asystent głosowy: Amazon Alexa Wzywanie służb ratunkowych: Tak (funkcja nieaktywna w Polsce) GPS: Tak, 10 Hz odświeżanie Czujnik ruchu: Tak Tryb parkingowy: Tak Aplikacja mobilna: Tak - MyNextbase Connect na Androida oraz iOS; MyNextbase Player na Windows 10 Dodatkowe moduły: Kamera tylna, kamera do monitorowania wnętrza, kabel z bezpośrednim zasilaniem z akumulatora Akumulator: Wbudowana bateria pozwalająca na 30 minut pracy Zasilanie: Złącze Mini USB Montaż na szybie: Magnetyczny uchwyt z wbudowanym zasilaniem Karta pamięci: microSD klasy U3 do 128 GB (nie dołączona do zestawu)

Zaczniemy od specyfikacji technicznej. Warto się przy niej na chwilę zatrzymać, ponieważ Nextbase 422GW to niezwykle funkcjonalny wideorejestrator.

Wbudowany obiektyw składa się z sześciu elementów i pozwala na nagrywanie materiałów wideo w rozdzielczości 1440p (2560 x 1440 pikseli) przy zachowaniu 30 klatek na sekundę lub Full HD (1920 x 1080 pikseli) przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Warto podkreślić, że wideorejestrator posiada szeroki kąt widzenia, który wynosi 140 stopni. Przysłona F/1,3 jest bardzo jasna, co pomaga przy wieczornych nagraniach. Po zmroku skorzystamy z automatycznie uruchamiającego się trybu nocnego Enhanced Night Vision, który zwiększa kontrast i poprawia czytelność.

Urządzenie wyposażono w 2,5 calowy ekran dotykowy o rozdzielczości HD, który pozwala wygodnie poruszać się po interfejsie.

Kamerka posiada wbudowany moduł Wi-Fi, Bluetooth oraz GPS z 10 Hz odświeżaniem danych. Oznacza to, że Nextbase 422GW jest w stanie na bieżąco zapisywać lokalizację oraz aktualną prędkość pojazdu. Podczas testów nie narzekałem na dokładność. Wskazania były takie same jak na smartfonie.

Na pokładzie znajdziemy również inteligentny tryb parkingowy, asystenta głosowego Amazon Alexa oraz system wzywania pomocy po wypadku (niedostępny aktualnie w naszym kraju).

Kamerę montuje się do szyby z wykorzystaniem autorskiego montowania magnetycznego Click&Go Pro Mount. To wygodne rozwiązanie, które pozwala szybko odpiąć wideorejestrator bez wyjmowania kabla zasilającego.

Niestety, ale Nextbase 422GW wykorzystuje stare złącze Mini USB, a przewód zasilający jest zintegrowany z wejściem do gniazda 12 V. Oznacza to, że nie możemy jednocześnie zasilać kamerki i ładować smartfona.

Wideorejestrator ma możliwość montaż dodatkowego modułu nagrywającego wnętrze pojazdu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podłączyć również tylny obiektyw, który może pełnić funkcję kamery cofania. Oba elementy sprzedawane są jako dodatki.

Nextbase 422GW - Cena

Ile kosztuje wideorejestrator z obiektywem wysokiej klasy i mnóstwem funkcji dodatkowych. Nextbase 422GW to w naszym kraju stosunkowo nowy model. Sugerowana cena detaliczna wynosi 799 zł. Oznacza to, że testowany wideorejestrator jest jedną z droższych propozycji.

Konkurencyjne modele w podobnej cenie oferują dodatkową kamerkę tylną lub sensor pozwalający nagrywać w 2K przy zachowaniu 60 klatek na sekundę. Z drugiej strony na próżno szukać w nich obsługi asystenta głosowego.

Aktualne ceny w sklepach NextBase 422GW 999 zł

Nextbase 422GW - Zawartość zestawu

Wideorejestrator dostarczany jest w niewielkim opakowaniu.

Opakowanie kamery samochodowej Nextbase 422GW

Całość utrzymano w czarno-niebieskiej kolorystyce. Producent umieścił na pudełku najważniejsze informacje ze specyfikacji technicznej. Nie zabrakło również logo Amazon Alexa, które już z daleka informuje nas o obecności asystenta głosowego na pokładzie.

Na tylnej części znajdziemy opis najważniejszych funkcji.

Opakowanie kamery samochodowej Nextbase 422GW

Kamera samochodowa Nextbase 422GW dostarczana jest z niezwykle bogatym zestawem sprzedażowym. W środku znajdziemy:

Wideorejestrator Nextbase 422GW z zaślepką uchwytu Click&Go Pro Mount

Naklejany na szybę uchwyt Click&Go Pro Mount

Uchwyt na przyssawkę

Dodatkową naklejkę montażową uchwytu Click&Go Pro Mount

Ładowarkę z 4-metrowym kablem

Przewód USB Typu A do Mini USB (do podłączenia kamerki do komputera)

Chwytak

Naklejkę informującą przechodniów o zainstalowanej kamerce

Skróconą instrukcję obsługi

Zawartość zestawu

Kartę pamięci musimy dokupić we własnym zakresie. Producent oferuje dedykowane modele zaprojektowane specjalnie do współpracy z kamerami Nextbase.

Ciesz fakt, że w pudełku znajdziemy dodatkowy uchwyt na przyssawkę. To dobre rozwiązanie, gdy często zmieniamy auto lub chcemy zamontować wideorejestrator tymczasowo.

Uchwyt na przyssawkę

Nextbase 422GW - Wygląd i jakość wykonania

Na samym wstępie muszę pochwalić producenta za bardzo solidne zabezpieczenie kamerki przed uszkodzeniem. Po wyjęciu urządzenia z pudełka musimy pozbyć się jeszcze sporej ilości folii ochronnych.

Wideorejestrator jest bardzo dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi

Sam wideorejestrator Nextbase 422GW jest świetnie wykonany. Od razu wiadomo, że mówimy o sprzęcie z wysokiej półki. Producent postawił na plastikową obudowę z aluminiowymi wstawkami.

Nextbase 422GW

Na froncie znajdziemy obudowę obiektywu oraz złącze do montażu uchwytu Click&Go Pro Mount. System montażowy znajduje się pod zaślepką z logo producenta.

Na lewej krawędzi znajdziemy włącznik oraz slot na karty microSD. Został on umieszczony bardzo głęboko, aby uniknąć przypadkowego wysunięcia karty pamięci podczas montażu/demontażu kamerki.

Włącznik i czytnik kart pamięci

Po przeciwległej stronie znajduje się wyjście do tylnej kamerki, które zostało umieszczone pod zaślepką oraz głośnik.

Przycisk Reset na spodzie wideorejestratora

Na szczycie znajdziemy mikrofon oraz port Mini USB służący do podłączenia kamerki do komputera.

Złącze Mini USB z zaślepką Złącze Mini USB po otwarciu zaślepki

Nextbase 422GW - Montaż

Montaż kamerki nie sprawia problemu. Wszystko ze względu na dołączoną instrukcję z pomocnymi grafikami oraz chwytak, który ułatwia prowadzenie kabla zasilającego.

Instrukcja instalacji

Producent deklaruje, że przed przystąpieniem do montażu powinniśmy podłączyć kamerkę do zasilania na około dwie godziny, aby naładować wbudowaną baterię.

We wstępie wkładamy kartę pamięci do kamerki i zdejmujemy zaślepkę uchwytu Click&Go Pro Mount.

Mocowanie Click&Go Pro Mount w kamerce

W kolejnym kroku wybieramy miejsce na powieszenie uchwytu. Przed jego przyklejeniem warto przymierzyć kamerkę i sprawdzić czy nie zasłania pola widzenia. Należy zweryfikować także odpowiedni zapas przewodu zasilającego.

Kabel zasilający

W kolejnym kroku przyklejamy uchwyt Click&Go Pro Mount i magnetycznie łączymy z nim kamerkę.

Uchwyt Click&Go Pro Mount

Gdy wideorejestrator wisi już na szybie możemy przystąpić do prowadzenia kabla do gniazda zasilającego 12V.

Kabel zasilający

Jeżeli potrzebujesz bardziej szczegółowych instrukcji zapoznaj się z naszym poradnikiem, w którym wyjaśniamy jak zamontować wideorejestrator.

Prowadzenie kabla zasilającego Kabel zasilający w osłonie słupka A

Warto zaznaczyć, że zasilacz jest sporych rozmiarów.

Zasilacz w gnieździe 12 V

Nextbase 422GW - Konfiguracja początkowa

Po zamontowaniu kamery możemy przejść do jej konfiguracji.

Zamontowany wideorejestrator

Wideorejestrator poprosi nas o wybranie języka. Niestety brakuje obsługi języka polskiego.

Konfiguracja początkowa Wybór regionu

W kolejnych krokach ustawiamy lokalizację, kraj, jednostki metryczne, datę i czas oraz łączymy się z aplikacją mobilną MyNextbase Connect na urządzenia z Androidem lub iOS (kod QR do pobrania aplikacji wyświetla się na ekranie wideorejestratora).

Kod QR do aplikacji MyNextbase Connect

Program automatycznie wykrywa znajdujące się w pobliżu kamerki Nextbase i pozwala dokończyć konfigurację początkową.

MyNextbase Connect w App Store Łączenie kamerki z aplikacją mobilną

Aplikacja proponuje uruchomienie funkcji automatycznego wzywania pomocy, ale opcja ta jest niedostępna w naszym kraju. Do jej konfiguracji potrzebne jest podanie marki, modelu i koloru pojazdu a także rodzaju silnika. Aplikacja pyta również o naszą grupę krwi, alergie oraz czy posiadamy cukrzycę. Możemy zapisać przyjmowane przez nas leki.

Podsumowanie konfiguracji

W kolejnym kroku konfigurujemy asystenta głosowego Alexa. Do jego działania potrzebujemy konta Amazon oraz zainstalowanej aplikacji Amazon Alexa na iOS lub Androida. Program MyNextbase Connect połączy kamerkę z Amazon Alexa w naszym smartfonie. Operacja ta pozwoli skorzystać z obsługi głosowej.

Dodatkowe ustawienia w aplikacji MyNextbase Connect Konfiguracja Amazon Alexa Konfiguracja Amazon Alexa

Nextbase 422GW - Interfejs

Kamerka Nextbase 422GW posiada rozbudowany interfejs wbudowany, który pozwala na obsługę urządzenia bez konieczności wykorzystywania telefonu komórkowego lub komputera stacjonarnego.

Na ekranie domowym wyświetla się podgląd obrazu i najważniejsze informacje o statusie pracy wideorejestratora- data, czas, sygnał GPS, Bluetooth, status mikrofonu, stan naładowania akumulatora.

Ekran domowy

W rogach znajdują się cztery okrągłe przyciski. Pozwalają one przejść do ustawień, galerii, wywołać asystenta głosowego Amazon Alexa lub rozpocząć nagrywanie.

Ustawienia podzielone są na cztery zakładki - Video Settings, Setup, Driver Assistance oraz Connect App.

Ustawienia

W sekcji Video Settings możemy zmienić rozdzielczość, ekspozycję, długość pojedynczego nagrania, zarządzać mikrofonem, nanosić znak wodny, prędkość oraz numer rejestracyjny na nagranie. Otrzymujemy możliwość konfiguracji czułości czujnika ruchu oraz obsługi podwójnego nagrywania. Funkcja ta zapisuje lekkie wersje nagrań (po kompresji), które możemy szybko zgrać na urządzenie mobilne.

Zakładka Video Settings

Zakładka Setup pozwala uruchomić wygaszacz ekranu, skonfigurować powiadomienia, tryb parkingowy oraz historię nagrywania. Z tego poziomu możemy również zmienić język, region, czas oraz strefę czasową. Uzyskamy też dostęp do jasności ekranu, jednostek prędkości oraz dźwięku urządzenia.

Zakładka Setup

W module Driving Assistance znajdują się opcje dotyczące kamery cofania oraz awaryjnego wzywania pomocy.

Zakładka Driver Assistance

W ostatnim podmenu możemy połączyć się z aplikacją MyNextbase Connect oraz asystentem głosowym Amazon Alexa.

Zakładka Connect Apps

Nextbase 422GW - Aplikacja Mobilna

Aplikacja mobilna MyNextbase Connect dostępna jest w języku polskim. Tłumaczenie czasami jest niekompletne, ale nie będziemy mieli najmniejszych problemów ze zrozumieniem poszczególnych opisów.

Ekran domowy aplikacji MyNextbase Connect

Program posiada wszystkie funkcje, które znajdziemy w interfejsie wbudowanym. Całość jest prosta w obsłudze i posiada rewelacyjnie działającą galerię, która pozwala na bieżąco przeglądać nagrania.

Nextbase 422GW - Jakość nagrań

Podczas testów nie mogłem narzekać na jakość nagrań. Nextbase 422GW to inteligentna kamera samochodowa z mnóstwem dodatków, ale producent nie zapomniał o jej pierwotnym przeznaczeniu.

Przez kilka dni sprawdzałem urządzenie nagrywając w jakości 1440p z zachowaniem 30 klatek na sekundę oraz 1080p z zachowaniem 60 klatek na sekundę. Po testach wiem już, że lepiej zdecydować się na nagrywanie w niższej rozdzielczości z większą płynnością. Dodatkowe klatki mogą być bezcenne w celu uchwycenia istotnych szczegółów z nagrania - np. numerów rejestracyjnych.

Jakość samych nagrań stoi na bardzo wysokim poziomie. W dzień nie będziemy mieli problemu z odczytaniem numerów rejestracyjnych. W nocy do wyboru mamy dwie możliwości - domyślną, która idealnie nagrywa całe otoczenie, ale powoduje, że rejestracje nie zawsze są czytelne. Jeżeli zależy nam przede wszystkim na widoczności tablic rejestracyjnych możemy zmniejszyć ekspozycję.

Tryb nocny działa bez problemu i świetnie radzi sobie podczas jazdy w mieście oraz trasie. Kamerka nie ma również problemów z szybkim dostosowywaniem się do warunków oświetleniowych. Nadjeżdżające z naprzeciwka pojazdy nie są dla niej najmniejszym problem.

Poniżej próbki nagrań z wideorejestratora Nextbase 422GW.

Pamiętaj - Youtube kompresuje nieco jakość nagrań. W rzeczywistości szczegółowość jest wyższa.

Nextbase 422GW - Asystent głosowy Amazon Alexa

Flagową funkcją wideorejestratora Nextbase 422GW jest kompatybilność z asystentem głosowym Amazon Alexa. Do działania tego rozwiązania potrzebujemy sparowanego z kamerką smartfona, który posiada zainstalowaną i skonfigurowaną aplikację Amazon Alexa połączoną z MyNextbase Connect.

Cały proces konfiguracji trwa zaledwie kilka minut i nie jest skomplikowany.

Dzięki połączeniu z Amazon Alexa możemy poprosić kamerkę o wywołanie opcji w naszym smartfonie lub kamerze samochodowej bez odrywania rąk od kierownicy. Planując korzystanie z tej funkcji warto zainstalować wideorejestrator w okolicach lusterka wstecznego niedaleko kierownicy, aby mikrofon mógł bez problemu rejestrować nasze polecenia.

Do czego może służyć asystent głosowy Amazon Alexa?

Poniżej kilka najpopularniejszych funkcji, które wywołamy głosowo:

Rozpoczęcie nagrywania

Zatrzymanie nagrywania

Zrobienie zdjęcia

Ochrona pliku (nagranie awaryjne, które nie będzie nadpisywane)

Wyłaczenie wyświetlacza

Włączenie wyświetlacza

Uruchomienie tylnej kamery

Wyłączenie tylnej kamery

Wyłączenie wyświetlania prędkośći

Włączenie wyświetlania prędkości

Zwiększenie ekspozycji

Zmniejszenie ekspozycji

Wyżej wymienione polecenia działają w języku angielskim.

Nextbase 422GW - Bateria

Wideorejestrator posiada wbudowaną baterię o pojemności 290 mAh. Producent deklaruje, że po pełnym naładowaniu pozwala ona na do 30 minut nagrywania. W praktyce akumulator wykorzystywany jest do trybu parkingowego. Nextbase nie podaje czasu czuwania, ale z pewnością wideorejestrator nie rozładuje się szybciej, niż w ciągu kilku dni. Podczas testów po 48 godzinach postoju akumulator nadal miał około 70% poziomu naładowania.

Wideorejestrator widoczny od zewnątrz pojazdu

Po uderzeniu w samochód widerejestrator natychmiastowo rozpoczyna nagrywanie w trybie chronionym.

Użytkownik może swobodnie ustawić czułość sensora odpowiedzialnego za wywołanie trybu parkingowego.

Sensor nie jest na tyle czuły, aby aktywowały go opady deszczu, ale wystarczy lekkie poruszenie pojazdu, aby wywołać nagrywanie.

Nextbase 422GW - Podsumowanie

Nextbase 422GW to z pewnością propozycja warta uwagi. Wkraczająca na polski rynek firma Nextbase proponuje nowoczesną kamerkę samochodową z optyką wysokiej klasy, która dodatkowo posiada bardzo przemyślaną konstrukcję oraz ciekawe funkcje dodatkowe.

Naklejka informująca o obecności wideorejestratora w aucie

Podczas testów doceniłem uchwyt Click&Go Pro Mount, który pozwala wygodnie wyjąć wideorejestrator z pojazdu, świetną jakość wykonania, bardzo dobrą optykę, która radzi sobie z nagrywaniem w każdych warunkach atmosferycznych oraz bogaty zestaw sprzedażowy. Spodobała mi się obsługa asystenta głosowego Amazon Alexa, która jest ciekawym gadżetem. Nie narzekałem również na wbudowany ekran dotykowy, który pozwala sprawnie poruszać się po interfejsie.

Zastrzeżenia mam do dwóch powiązanych ze sobą elementów. Kamerka oraz uchwyt Click&Go Pro Mount korzystają z przestarzałego złącza Mini USB, a sam zasilacz jest zintegrowany z kablem i nie pozwala na jednoczesne ładowanie kamerki i telefonu. Na szczęście nic nie stoi na przeszkodzie, aby we własnym zakresie wymienić przewód i ładowarkę.

Zasilacz

Podsumowując Nextbase 422GW to bardzo interesujący wideorejestrator, który spodoba się fanom nowinek technologicznych. Jeżeli szukasz czegoś więcej, niż tylko kamerki samochodowej, to testowany produkt jest dla Ciebie.