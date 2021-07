Nie bój się błądzić. Tajemnice sukcesu Jeffa Bezosa - recenzja książki

Jeffa Bezos nie jest ulubieńcem tłumów. Najbogatszy człowiek historii posiada jednak skromne grono zagorzałych fanów - należą do niego udziałowcy Amazona.

Wizerunek założyciela Amazona to złożony temat. Mowa o człowieku, który podporządkował wszystko konsumentom. Udało mu się zyskać ich portfele, ale niekoniecznie szacunek. Tysiące osób wyrażają oburzenie słysząc doniesienia o skandalicznych warunkach pracy w centrach logistycznych Amazon. Jednakże te same osoby dokonują regularnych zakupów w globalnym sklepie założonym Jeffa - ponieważ ceny i jakość obsługi wyprzedzają konkurencję o kilka długości.

Tytuł Nie bój się błądzić. Tajemnice sukcesu Jeffa Bezosa wydaje się być nietrafiony w stosunku do treści zawartej w książce wydanej przez MT Biznes. Publikacja ta stanowi raczej narrację do biznesowych decyzji Bezosa. Pierwsza jej część to zbiór listów skierowanych do akcjonariuszy, poczynając od 1997 roku, a kończąc na roku 2019. Jest to blisko 200 stron niezwykle ciekawej lektury. Czytelnik poznaje złożoność decyzji biznesowych Amazona oraz wysoki poziom konsekwencji w dążeniu do podstawowych celów. Niezwykle interesujące z perspektywy czasu okazują się reakcje zespołu na sukcesy i porażki firmy. Każdy kolejny list stanowi analizę dokonań i planów. Między słowami można wychwycić postępy jakich dokonuje Jeff w rozpoznawaniu skali i kluczowych elementów swojego biznesu. Trzeba przyznać, że listy sanowią inspirującą lekturę.

Druga część książki to niespełna 100 stron biznesowej biografii poskładanej z wykładów i wywiadów Jeffa Bezosa. Część ta stanowi niejako uzupełnienie opinii i wypowiedzi twórcy Amazona w kontekstach nieporuszonych w listach. Pomimo innej formuły, nie mają one znaczącego wpływu na odbiór książki i stanowią wartościowe przedłużenie publikacji.

Warto również wspomnieć o wstępie do wydania, napisanym przez Waltera Isaacsona. Przedstawia on Jeffa Bezosa nie tylko jako biznesmena, ale człowieka, którego przekonania widać na każdym kroku uczynoinym prez jego biznesowe imperium. Jest to bardzo udane uzupełnienie lektury.

Kto powinien sięgnąć po tę książkę? Osoby zainteresowane bieżącymi wydarzeniami w świecie internetu, biznesu i przemysłu kosmicznego. Jest to również idealny wybór dla ambitnych przedsiębiorców z branży e-commerce.

Kto nie powinien sięgnąć po tę książkę? Entuzjaści biografii, ponieważ publikacja zawiera jedynie 12-letni wycinek biznesowych rozważań Bezosa - pozbawiony dodatkowej narracji. Nie jest to również materiał dla osób poszukujących motywacji czy interesujących teorii droczących nauki na błędach.

Nie bój się błądzić. Tajemnice sukcesu Jeffa Bezosa to książka warta rekomendacji