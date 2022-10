Nie zasłużyłem na tę grę... i dziękuję za A Plague Tale: Requiem

Mieliśmy okazję zagrać przed premierą w A Plague Tale: Reqiuem, czyli kontynuację świetnego tytułu z 2019 roku. Uwierzcie, że warto było tyle czekać.

Na A Plague Tale: Requiem czekałem z niecierpliwością od momentu pierwszych zapowiedzi. Z poprzednią częścią bawiłem się doskonale. Na ogromny plus wówczas zasługiwała przede wszystkim opowieść, która wręcz porywa za serce. Teraz w nasze ręce wpadła kontynuacja. Czy jest równie dobra jak poprzedniczka? Zapraszam do lektury.

A Plague Tale Requiem (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Fabuła

Tak jak wspomniałem już wcześniej, w cyklu A Plague Tale na szczególną uwagę i ogromny plus zasługuje fabuła gry. Druga część rozpoczyna się niedługo po wydarzeniach z pierwszej odsłony serii. Udało nam się uciec przed Inkwizycją, jednak choroba Hugo postępuje Musimy znaleźć dla niego ratunek, ponieważ zaraza daje mu się we znaki jeszcze bardziej niż dotychczas. Podobnie jak w poprzedniej części, na swojej drodze spotkamy mnóstwo ciekawych, barwnych i doskonale napisanych postaci. Nie chcę zagłębiać się zbyt mocno w samą opowieść, ponieważ ta zasługuje na to, aby każdy poznał ją od początku do końca. Muszę jednak wspomnieć, że tak dobrze napisanej historii nie widziałem w grach już dawno. Nie Nie liczę tu oczywiście doskonałego As Dusk Falls, które fabułą przyćmiewa praktycznie większość gier z jakimi miałem kiedykolwiek do czynienia, jednak jest to zupełnie inna bajka i inny rodzaj gry. W A Plague Tale: Requiem nie raz będziemy świadkami cliffhangerów, dzięki czemu czym prędzej będziemy chcieli przejść do kolejnego rozdziału. Tutaj kolejny plus, ponieważ opowieść jest bardzo płynna. Akcja goni akcję i przez cały czas jesteśmy świadkami doskonale poprowadzonej opowieści przepełnionej dialogami, których nie powstydziłyby się największe hity z Hollywood.

Zobacz również:

A Plague Tale Requiem (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Rozgrywka

Podobnie jak w przypadku pierwszej części, A Plague Tale: Requiem to przykład typowej, przygodowej gry akcji. Naszym zadaniem jest eksploracja poszczególnych lokacji, walka z przeciwnikami oraz rozwiązywanie zagadek środowiskowych, aby posuwać naprzód całą historię. Twórcy oddają nam do dyspozycji zamknięty świat z kilkoma lokacjami, które mogą sprawiać wrażenie w połowie otwartych. To przede wszystkim tutaj mamy do czynienia ze wspomnianymi wcześniej zagadkami. Muszę przyznać, że zostały one skonstruowane w ten sposób, że niekiedy sprawiały mi nieco problemów po to, aby po rozwiązaniu poczuć wielką satysfakcję. Tutaj ważna jest także współpraca z naszym kompanem Lucasem. Często zdarza się, że musimy wydawać mu polecenia np. przesunięcia platformy po to, abyśmy sami mogli na nią wskoczyć.

A Plague Tale Requiem (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Niezwykle ważnym elementem rozgrywki jest także walka, która nieco się rozwinęła w stosunku do poprzedniej części. Amicia jest już bardziej doświadczona i przede wszystkim odważniejsza. Gra daje nam wybór, w jaki sposób chcemy sprzeciwić się wrogim żołnierzom. Tutaj skradanka mocno przeplata się z grą taktyczną. Możemy oczywiście po cichu omijać wszystkich oponentów, np. odwracając ich uwagę, jednak nic też nie stoi na przeszkodzie, aby zabijać ich z zimną krwią. Tym bardziej, że dostajemy taką możliwość korzystając np. z noży czy kuszy. W zależności od tego, w jaki sposób radzimy sobie z wyzwaniami, odblokowujemy nowe możliwości naszej bohaterki, które pasują do naszego stylu gry.

Twórcy oddają nam do dyspozycji także system tworzenia przedmiotów. Nie jest on może zatrważająco rozbudowany, jednak jest w zupełności wystarczający, jeśli chodzi o nasze potrzeby. Podczas wykonywania zadań możemy używać różnych mieszanek alchemicznych, w zależności od potrzeby. Dzięki kamieniom, które rzucamy rękami lub przy pomocy procy możemy podpalać lub gasić pochodnie, oblewać powierzchnię smołą lub doprowadzać do eksplozji. Podobnie jest w przypadku dzbanków. Potrzebne składniki znajdziemy w rozsianych po świecie gry skrzyniach. Niektóre z nich wypadają także z pokonanych przeciwników. Warto zbierać wszystko co tylko wpadnie nam w ręce, ponieważ umiejętności alchemiczne przydadzą się nam przede wszystkim podczas opanowania (o ile można to tak nazwać) plagi szczurów.

A Plague Tale Requiem (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

To właśnie one są jedną z najciekawszych mechanik, którą mogliśmy spotkać także w pierwszej części gry. Gryzonie boją się ognia i to on jest naszym najlepszym przyjacielem, kiedy musimy przejść przez jakąś lokację. Wiedzą o tym także przeciwnicy, więc możliwość zgaszenia pochodni spada nam prosto z nieba, kiedy chcemy pozbyć się żołnierzy. Wystarczy dobrze wycelować, aby po chwili wygłodniałe szczury obsiadły całe ciało oponenta, który dosłownie w kilka sekund zmieni się w obgryziony do kości szkielet.

Wygląd

W materiałach promocyjnych twórcy często chwalili się wyglądem swojej nowej gry. I wcale się temu nie dziwię. A Plague Tale: Requiem wygląda fantastycznie. Modele postaci są dopracowane w każdym, nawet najmniejszym calu. Podobnie jest z budynkami i ogólnym krajobrazem, jaki w tej produkcji możemy oglądać. Wspomniane już wcześniej szczury, a szczególnie ich ataki wyglądają spektakularnie. Mówię tutaj szczególnie o jednej scenie, która pojawia się w początkowym etapie rozgrywki. Nie będę zdradzał o co dokładnie chodzi, jednak każdy kto to zobaczy, zapewne zorientuje się, że właśnie ten moment opowieści mam na myśli.

A Plague Tale Requiem (fot. Damian Kubik/PCWorld.pl)

Na duży plus zasługują także animacje postaci. Nasza bohaterka porusza się żwawo, co w przypadku tego typu gry jest bardzo ważne, ponieważ niekiedy nawet ułamek sekundy możemy zadecydować o tym, czy przeciwnik nas zauważy czy nie. Gra wygląda i działa doskonale, dzięki czemu nie przeszkadzało mi nawet to, że na konsoli Xbox Series X (bo na tym właśnie sprzęcie miałem okazję ograć A Plague Tale Requiem), gra działa jedynie w 30 klatkach na sekundę.

Podsumowanie

Na A Plague Tale Requiem czekałem z myślą, że będzie to bardzo dobra gra i nie zawiodłem się. Asobo Studio przygotowało produkcję, która zachwyca pod wieloma względami. Mamy tu ciekawą i doskonale opowiedzianą historię, barwne postacie oraz mechanikę rozgrywki, która jest po prostu przyjemna. To połączenie sprawia, ze w w ten tytuł po prostu chce się grać. A Plague Tale Requiem to tytuł, który powinien poznać absolutnie każdy. Szczególnie, że od dnia premiery gra jest dostępna w ramach usługi Xbox Game Pass.