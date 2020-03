Tania lustrzanka z wieloma możliwościami. Aparat dla wymagających amatorów

Nikon D5600 jest kolejną lustrzanką, którą warto wziąć pod uwagę. To model, który ma już cztery lata (premiera odbyła się w 2016 roku), jednak nadal funkcjonuje wysoko w rankingach, szczególnie w zakresie cenowym do 3000 zł. Posiada niewielki korpus (124 x 97 x 70 mm), a jego waga razem z akumulatorem i kartą pamięci wynosi ok. 470 g. Aparat wyposażony został w matrycę DX typu CMOS o rozdzielczości 24,78 Mpx, co pozwala na tworzenie dużych powiększeń. Praca przy słabym oświetleniu możliwa jest dzięki szerokiemu zakresowi czułości ISO od 100 do 25600 – zarówno podczas robienia zdjęć, jak i nagrywania filmów. Procesor EXPEED 4 zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu oraz niskiego poziomu szumów, nawet przy dużej czułości ISO. Zdjęcia seryjne wykonywane są z szybkością 5kl./s, a 39-punktowy system autofokusu pozwala na precyzyjne i szybkie ustawienie ostrości. Lustrzanką możemy kręcić filmy w jakości Full HD z prędkością 60 kl./s oraz filmy poklatkowe (tzw. timelapse). Do tego posiada wbudowany mikrofon stereofoniczny oraz możliwość podłączenia zewnętrznego mikrofonu.

Nikon D5600 został wyposażony w 3,2-calowy (8,1 cm) ruchomy ekran dotykowy z kątem oglądania 170° oraz funkcją włączania/wyłączania przez czujnik zbliżenia oka do wizjera optycznego. Wydajność akumulatora szacowana jest na 500 zdjęć przy częstym korzystaniu z trybu Live View. Ograniczenie użycia wyświetlacza pozwala zrobić 900 zdjęć na jednym ładowaniu.

Dodatkową funkcją jest rozbudowana łączność bezprzewodowa – NFC, Wi-Fi oraz Bluetooth. Oprócz tego aparat został wyposażony w technologię Snap Bridge, dzięki której możliwa jest stała łączność między aparatem a urządzeniem mobilnym (telefonem lub tabletem). Funkcja ta umożliwia szybkie i łatwe udostępnianie materiałów w sieci oraz zdalne sterowanie aparatem za pomocą telefonu, co sprawdza się np. podczas robienia timelapse’ów.

Ergonomia, funkcjonalność, nieskomplikowana obsługa, a także bardziej zaawansowane funkcje aparatu sprawiają, że Nikon D5600 polecany jest bardziej wymagającym amatorom.