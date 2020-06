Ninebot KickScooter MAX G30 - 65 km zasięgu zmienia wszystko

Hulajnoga Ninebot KickScooter MAX G30 to bezpośrednia odpowiedź na oczekiwania klientów. Duży i wygodny pojazd elektryczny oferujący zasięg pozwalający na pełną swobodę w przemieszczaniu się. Specyfikacja i cena wyraźnie sugerują, że nie jest to zwykła zabawka, chociaż my bawiliśmy się świetnie.

Segway zapoczątkował modę na elektro-mobilność w wydaniu personalnym i po dziś dzień należy do najbardziej cenionych producentów w tym segmencie. Aktualnie Segway jest marką firmy Ninebot, która już wcześniej pojawiała się na łamach PCWorld.pl, miedzy innymi za sprawą recenzji hulajnogi Ninebot by Segway KickScooter ES2. Tym razem w nasze ręce trafił model KickScooter MAX G30, który za sprawą dużego zasięgu należy do najciekawszych urządzeń na rynku.

Ninebot KickScooter MAX G30 - cena i dostępność

Zależnie od wybranego sklepu, za zakup KickScooter MAX G30 przyjdzie nam zapłacić 3 500 - 3 600 zł. Na tle potencjalnych konkurentów KickScooter MAX G30 jawi się jako dojrzały produkt dla wymagających klientów.

Aktualne ceny w sklepach Segway SCOOTER ELECTRIC KICKSCOOTER/MAX G30 EU SEG-MAX-G30 NINEBOT 3 459 zł

Ninebot KickScooter MAX G30 - specyfikacja

Pełna specyfikacja jest dostępna na stronie producenta. Naszą uwagę już na początku zwróciło kilka deklarowanych parametrów:

Wiek użytkownika : 14+

: 14+ Wymiary Rozłożona : 116.7 × 47.2 × 120.3 cm

: 116.7 × 47.2 × 120.3 cm Wymiary Złożona : 116.7 × 47.2 × 53.4 cm

: 116.7 × 47.2 × 53.4 cm Masa netto : 19,1 Kg

: 19,1 Kg Max. zasięg : Do 65 km

: Do 65 km Bateria : 551 Wh (15300 mAh)

: 551 Wh (15300 mAh) Max. czas ładowania : 6 godzin

: 6 godzin Moc wyjściowa : 350 W

: 350 W Typ opon : Pneumatyczne bezdętkowe (bezobsługowe)

: Pneumatyczne bezdętkowe (bezobsługowe) Rozmiary opon przód : 25.4cm

: 25.4cm Rozmiary opon tył : 25.4cm

: 25.4cm Oświetlenie : Przód, tył, światła hamowania, boczne i tylne lampki

: Przód, tył, światła hamowania, boczne i tylne lampki Hamulec : Elektroniczny i regeneracyjny hamulec na tylnym kole oraz bębnowy na przód

: Elektroniczny i regeneracyjny hamulec na tylnym kole oraz bębnowy na przód Monitorowanie poprzez aplikację : Tak

: Tak Bluetooth : Tak

: Tak Wyświetlacz: Kolorowy LED (prędkość, naładowanie, tryb, uwagi, połączenie)

Przede wszystkim Ninebot podkreśla minimalny wiek użytkownika. Nie mamy tu do czynienia z zabawką, a standardy bezpieczeństwa są postawione bardzo wysoko. To jeden z wyróżników marki, o którym wspominamy w kolejnych akapitach.

Imponująco prezentuje się deklarowany zasięg, uzyskiwany dzięki potężnej baterii. Duży akumulator to również większe rozmiary pojazu, które przekładają się na większą wygodę jazdy. Nieźle wypada również czas ładowania, który wydaje się być w pełni adekwatny do pojemności akumulatorów. Drugą stronę medalu stanowi masa urządzenia - stosunkowo wysoka i ograniczająca mobilność wszędzie tam gdzie nie używamy napędu.

Konstrukcja hulajnogi nie przewiduje amortyzatorów. Komfort mają zapewnić duże, 10-calowe opony pneumatyczne. Ciekawie prezentuje się również możliwość komunikacji ze smartfonem i obecność dość zaawansowanego wyświetlacza.

Ninebot KickScooter MAX G30 - pierwsza jazda

Przygotowanie KickScooter MAX G30 do pierwszej przejażdżki może zająć kilkanaście minut. Przede wszystkim konieczne jest przykręcenie kierownicy za pomocą śrub i klucza dołączonych do zestawu. Następnie wymagana jest aktywacja aplikacji na urządzeniu mobilnym i zapoznanie się z oferowanym przez nią samouczkiem. Animacje są niemożliwe do pominięcia, ale nie trwają przesadnie długo. Konfiguracji właściwie nie da się pominąć - bez przeprowadzenia pełnej procedury hulajnoga osiąga jedynie minimalne prędkości i nieustannie wydaje dźwięki ostrzegawcze. Jest to sposób producenta, na upewnienie się, że użytkownicy jego produktów będą korzystali w świadomy i odpowiedzialny sposób.

Fabrycznie zapakowana hulajnoga dotarła do nas z baterią naładowaną w 75 %. Oznacza to, że po zapoznaniu się z instrukcją można natychmiast ruszać w drogę. Wato pamiętać, że uruchomienie napędu wymaga odepchnięcia się nogą.

Ninebot KickScooter MAX G30 - komfort jazdy

Ciężka hulajnoga wyposażona w duże koła zapewnia niespotykaną pewność prowadzenia. Dynamiczne manewry, zmiany nawierzchni czy natarcia na krawężniki przychodzą tu z dużą łatwością. Cieszy również komfortowa przestrzeń na stopy i wysoka kierownica pozwalające na utrzymanie wygodnej postawy. Należycie wykonane uchwyty kierownicy nie męczą rąk.

Kluczowym punktem specyfikacji jest zasięg na poziomie 65 km. Jego uzyskanie jest możliwe przy spełnieniu kilku warunków. Pierwszym jest jazda w trybie ekonomicznym (do 15 km/h), który może okazać się męczący na dłuższych dystansach. Kolejne warunki dotyczą czynników takich jak temperatura powietrza, rodzaj terenu, zmiany wysokości czy waga kierującego.

Podczas jazdy po gładkim asfalcie osoba o wadze 83 kg była w stanie pokonać blisko 52 km w trybie ekonomicznym - korzystając przy tym z odzyskiwania energii zamiast hamulca tarczowego. Ta sama osoba, podróżując w bardziej naturalnych warunkach, stosując hamulec i wybierając tryb zwykły (do 20 km/h) na przemian ze sportowym (do 25 km/h z ograniczonym odzyskiwaniem energii) w proporcjach bliskich 50/50 % będzie w stanie przejechać nieco ponad 35 km. To bardzo satysfakcjonujący wynik, dający pewność dotarcia z punktu A do punktu B w niemal dowolnych warunkach miejskich. Przetestowaliśmy również czy prędkości deklarowane przez producenta pokrywają się z danymi z GPS - sugerowane dane okazują się w pełni wiarygodne.

Bardzo dobre wrażenie sprawia zastosowany hamulec tarczowy. Został on precyzyjnie dobrany do gabarytów hulajnogi, dzięki czemu pozwala na dokładną regulację tempa wytracania prędkości zachowując przy tym możliwość wykonania błyskawicznego hamowania awaryjnego. Utrata płynności jazdy przy hamowaniu to problem, który dotyczy wielu konkurencyjnych konstrukcji.

Ogromnym atutem hulajnogi okazuje się zdolność do jazdy w trudnym terenie. To pierwszy pojazd w naszych rękach, który sprawia że jazda po piaszczystych ścieżkach i wyboistych drogach gruntowych jest nie tylko możliwa, ale również przyjemna. Hulajnodze niestraszny również deszcz - obudowa jest wodoodporna, a zastosowane opony nadążają z odprowadzaniem wody.

Największym wrogiem hulajnogi elektrycznej pozostają płyty chodnikowe, które już po kilku kilometrach przyprawiają użytkownika o ból całych dłoni. Duże, miękkie koła nieco poprawiają sytuację względem tańszych produktów, ale wygląda na to że kwestia komfortu dla tego scenariusza pozostanie już nierozwiązana.

Ninebot KickScooter MAX G30 - dodatki i ciekawostki

Hulajnoga od Ninebot posiada kilka ciekawych rozwiązań i dodatków. Pierwszym, wartym podkreślenia jest kolorowy wyświetlacz prezentujący parametry - prędkości, stanu baterii, trybu jazdy i ewentualnych awarii. Panel pozostaje czytelny nawet w mocnym słońcu.

Innym ciekawym rozwiązaniem jest współpraca hulajnogi z aplikacją na urządzenia mobilne. Pozwala ona na weryfikację aktualnego stanu akumulatora i zasięgu. Możliwe jest również rejestrowanie podróży z wykorzystaniem modułu GPS w telefonie.

Istnieje jeszcze jeden ciekawy dodatek - tym razem nieelektroniczny. Dzwonek w formie przekręcanej manetki, zintegrowaniem z uchwytem kierownicy. Jego konstrukcja sprawia, że możliwe jest sygnalizowanie niebezpieczeństwa bez konieczności puszczania kierownicy i obawy, że dzwonek mógłby pozostać niesłyszalny.

Ninebot KickScooter MAX G30 - podsumowanie

Hulajnoga Ninebot KickScooter MAX G30 to niezwykle dojrzały produkt. Łatwo docenić ogromne doświadczenie producenta, który z pozoru nieistotnymi dodatkami, zapewnia maksymalną satysfakcję użytkownika. Już KickScooter ES2 wydawał się być produktem dopracowanym do granic możliwości, jednak model MAX G30 otrzymał kilka znaczących usprawnień, wliczając w to zasięg jazdy, należący do najwyższych na rynku. Dzięki temu hulajnoga może być traktowana jak profesjonalne narzędzie przynależne do ścisłej czołówki tego segmentu. Sprzęt oferuje bardzo satysfakcjonującą wydajność#, jest wzorowo wykonany i nie daje żadnych powodów do narzekań. Jako jedyną potencjalną wadę można przyjąć wysoką masę, związaną z dużą pojemnością akumulatora.