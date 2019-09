Nintendo Switch Lite - recenzja przenośnej konsoli

Czy warto kupić przenośna konsolę Nintendo? Przeczytaj naszą recenzję i dowiedz się tego!

Nintendo Switch Lite: specyfikacja

Wymiary: 91,1 x 208 x 13,9mm

Waga: 275g

Kolory: żółty, szary, turkusowy

Procesor/grafika: autorskie rozwiązanie Nvidia Tegra

Pamięć: 32GB z możliwością poszerzenia kartami microSD

Łączność: Wi-Fi (802.11ac), Bluetooth 4.1, NFC, USB-C

Wyświetlacz: LCD 5,5"

Rozdzielczość obrazu: 1280 x 720 pikseli

Głośniki: stereo

Bateria: 3570mAh

Producent deklaruje, że na pełnym ładowaniu można używać intensywnie konsoli przez siedem godzin.

Nintendo Switch Lite: podstawowe informacje

Nintendo Switch Lite to najnowszy model z popularnej linii Switch. Kompaktowa edycja Nintendo Switch ma od niej mniejszy ekran i "lżejszy" design. Skupienie się na mobilności sprawiło, że nie ma tu niektórych kluczowych funkcji, co oczywiście rodzi pytanie - czy warto nabyć to urządzenie? Spędziliśmy z nim wiele godzin, aby odpowiedzieć na nie jak najlepiej - poniższy tekst powstał na bazie naszych doświadczeń w tym czasie i przedstawia odpowiedź na to pytanie wraz z uzasadnieniem.

Nintendo Switch Lite: ceny oraz dostępność

Nintendo Switch Lite jest najtańszym sposobem na wejście w ekosystem Nintendo Switch. Będzie to kosztować poniżej 1000 złotych. Od czasu do czasu możesz dostać konsolkę wraz z grą w zestawie, co jest również opłacalnym zakupem. Poniżej znajdziesz wszystkie aktualne oferty w polskich sklepach.

Nintendo Switch Lite: jak Switch, ale mniej

Nintendo Switch Lite wyglądem przypomina standardowe Nintendo Switch, ale jest oczywiście mniejsze i lżejsze, a także jednokolorowe. Można je bez problemu zabrać ze sobą w plecaku czy torebce, a wymiary 208 x 91,1 x 13,9 mm sprawiają, że pasuje nawet do większych kieszeni. To dobrze, jeśli chcesz zabierać konsolkę ze sobą, aczkolwiek wyświetlacz został sporo zmniejszony - ma 5,5", czyli 0,7" mniej niż standardowa konsolka Nintendo.

W stosunku do pierwowzoru mamy też gorszą jakość obrazu - 720p. Jednak nie przeszkadza to w większości gier za wyjątkiem tych, w których mamy wielką planszę pełną małych elementów - tutaj może być nieco kłopotów z ich wypatrzeniem. Poza tym ciężko sobie wyobrazić, aby w takich produkcjach, jak np. Wiedźmin 3, widać było staranność wykonania wszystkich detali. Jednak jeśli nie grasz w takie duże tytuły, nie powinno to przeszkadzać.

Mniejsze urządzenie to mniejsza waga - 275 g, dzięki czemu jest lżejszy niż kontroler do Xbox One z 2013 roku, ważący 280 gramów. Jak pokazuje to poniższe zdjęcie, zmieniono przyciski na pad. To ukłon w stronę starszych urządzeń Nintendo - dla wielu miłośników marki może być to zaletą, ponieważ do takiego rozwiązania zdążyli się przez lata przyzwyczaić.

Mniejsze wymiary, mniejsza funkcjonalność

Kompaktowe rozmiary Switch Lite są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób grających w podróży, jednak Nintendo musiało usunąć kilka elementów, które sprawiały, że Switch był czymś wyjątkowym. Co najbardziej rzuca się w oczy, to brak odpinanych joy-conów, które umożliwiały zmianę konsoli przenośnej w stacjonarną i granie na telewizorze. Lite to model przeznaczony tylko do grania "ręcznego", nie posiadający żadnych funkcji związanych z TV.

Joy-cony są przymocowane do konsoli na stałe, co może być rozczarowaniem dla wielu graczy - uniemożliwia to zabawę we dwie osoby bez zakupu dodatkowego kontrolera. Nie da się też korzystać z gier symulujących ruchy postaci w grach na bazie wymachiwania joy-conami, jak np. rzucanie Pokeballa w Pokemnon! Let's Go czy pojedynkowanie się w ARMS. Jedyne rozwiązanie dla tych - i przyszłych gier oraz tytułów wymagających ruchów kontrolerami, jak np. Wii Fit - to wspomniane dokupienie kontrolera czy dodatkowych joy-conów. W zależności od sklepu para kosztuje od 250-400 złotych. Co oczywiste, ze względu na brak możliwości kooperacji, liczba gier, które można wykorzystać w pełni bez kupowania dodatkowych joy-conów, jest mniejsza niż przy konsoli Switch.

Brak także Rumble HD, czyli mechanizmu odpowiadającego za wibracje i inne odczuwalne efekty. Może nie jest to najbardziej istotne, ale - jakby nie patrzeć - zmniejsza wrażenia płynące z rozgrywki.

Nintendo Switch Lite: zalety

Jednym z jasnych punktów Switch Lite jest dłuższa żywotność baterii niż w przypadku oryginalnego Nintendo Switch. Podejrzewamy, że było to możliwe dzięki usunięciu wspomnianych wstrząsów oraz kontroli ruchowej. Jak deklaruje producent, jedno ładowanie zapewni 7 godzin intensywnej rozrywki. Jednak tylko w teorii. Po testach stwierdzamy, że wszystko zależy od danej gry, na przykład Zelda: Breath of the Wild wyczerpuje energię znacznie szybciej, niż proste tytuły. Dlatego możemy rozsądnie przyjąć, że może działać przez 7 godzin przy mniej wymagających pozycjach, a ok. 5-5,5h przy tych bardziej zaawansowanych.

Tak czy owak, Switch Lite wytrzymuje na jednym ładowaniu nieco dłużej, niż zwykły Switch, jednak niektóre modele z 2019 roku pracują równie długo, a niektóre nawet dłużej. A do recenzowanej konsolki wracając - ponieważ nie ma tu możliwości odpinania joy-conów, nie ma też doku, co usprawnia proces ładowania.

Nintendo Switch Lite: podsumowanie

Nintendo Switch Lite to bardzo porządna konsola przenośna, czerpiąca to, co najlepsze z Nintendo Switch, jednak w mniejszej, bardziej przyjaznej mobilności formie i bez kilku elementów. Wyświetlacz 5,5," upodabnia ją do "przerośniętego smartfona", jednak taka przekątna nie przeszkadza w większości gier. Jeśli chcesz ją nabyć, musisz liczyć się z brakiem odpinanych kontrolerów w zestawie, brakiem wsparcia dla śledzenia ruchu oraz bez efektów typu wibracje. Dlatego przyjemność z wielu gier może być nieco "obcięta".

Mimo wszystko jest to w chwili obecnej najtańszy sposób na wejście w ekosystem Switch i gwarantuje lepszą mobilność, niż zwykła konsola Nintendo. Dlatego jeśli nie lubisz gier w kooperacji, a brak wymienionych elementów Ci nie przeszkadza, warto rozważyć zakup tego urządzenia. Jeśli jednak chcesz mieć bardziej zaawansowane możliwości i grać na telewizorze, wówczas zdecyduj się raczej na standardową konsole Switch. Będzie drożej, ale lepiej.