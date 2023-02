Nitro PDF Pro - najlepsza alternatywa dla Adobe Acrobat

Choć Adobe Acrobat to narzędzie do plików PDF kojarzone przez większość ludzi, aplikacja ta nie ma monopolu. Jednym z jej konkurentów jest Nitro PDF Pro - program, który znacznie wyróżnia się na tle innych narzędzi dzięki licznym możliwościom. W chwili obecnej mamy do czynienia z jego trzynastą edycją stabilną, która daje praktycznie wszystko, co tylko potrzebne: możliwość edycji dokumentów, recenzowania, wprowadzania oznaczeń, wypełniania pól tekstowych, a także dodawania cyfrowego podpisu.

Ponadto przy swojej bogatej funkcjonalności dba równocześnie o bezpieczeństwo - możesz zabezpieczać dokumenty hasłem, blokować ich edytowanie lub udzielać możliwości zmian wyłącznie wybranym osobom. Oczywiście nie brak opcji wstawiania linków czy grafik. To tak w dużym skrócie, który jednak pokazuje wszystkie główne i poszukiwane przez użytkowników cechy.

Zobacz również:

Fot.: Michael Ansaldo/IDG

Tworzenie i konwersja plików PDF to najbardziej popularne zastosowanie tego typu programów. Nitro Pro 13 umożliwia oba działania, zachowując oryginalny format konwertowanego dokumentu źródłowego. Nie musisz obawiać się, że rozleci się któraś tabelka czy rozpadnie lista punktowana. Aplikacja obsługuje aż 300 formatów dokumentów, a także potrafi wyeksportować plik PDF do formatu zgodnego z pakietem Office, czyli zmienić go w plik kompatybilny z Word, Excel lub PowerPoint. Kolejną zaletą jest obsługa OCR, dzięki czemu możesz stworzyć edytowalny plik PDF prosto ze skanera lub zapisać go od razu jako PDF bez dalszych obróbek. Jeśli tworzysz archiwum, wówczas możesz zapisywać pliki jako PDF/A - zajmą mniej miejsca.

Atutem Nitro PDF 13 jest z pewnością interfejs ze wstążką przypominającą tą znaną z MS Office. Są tam pogrupowane funkcje, a rozkład jest taki, że nie sposób nie znaleźć szybko tego, czego się szuka - niezależnie, czy będzie to opcja konwersji, recenzji, układy strony, wstawiania formularzy czy udostępniania pliku. To znacznie ułatwia pracę, eliminuje także konieczność nauki. W efekcie przepływ dokumentów jest szybszy i wygodniejszy niż w przypadku innych aplikacji.

Fot.: Michael Ansaldo/IDG

Jakieś wady? Za taką można uznać cenę. Nitro Pro 13 to wydatek wynoszący 179,99 USD, czyli ok. 793 zł. Pociesza jednak to, że licencja może objąć do 20 użytkowników, a więc przy dwudziestu wychodzi to ok. 40 złotych na osobę. Istnieją także różnego rodzaju promocje, pozwalające np. zakup trzech licencji i uzyskanie jednej za darmo. W przypadku komputerów Mac oferta to zniżka 20% przy zakupie pięciu licencji i 24% przy 10.

Niestety, nie ma wersji bezpłatnej, jednak Nitro PDF 13 za darmo można przetestować dzięki edycji testowej. Wszystkie stworzone w programie dokumenty będą mieć znaczek.

Finalny werdykt

Nitro Pro 13 ma wszystko, co potrzebne do tworzenia i edytowania plików PDF. Równocześnie jest przy tym niezwykle prosty w obsłudze, przez co staje się skutecznym rywalem dla Adobe Acrobat DC. Jeśli zatem szukasz aplikacji do obsługi dokumentów, Nitro Pro 13 będzie najlepszym wyborem.